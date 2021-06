Les planètes errantes peuvent avoir des lunes habitables

Selon une étude publiée dans l’International Journal of Astrobiology, les planètes errantes possèdent peut-être des lunes habitables. Les "Rogue planètes", ou planètes flottantes, sont des planètes qui ont été éjectées de leur système planétaire, autrement dit qui se sont décrochées de l’emprise gravitationnelle de leur étoile. Elles errent depuis lors dans l’espace interstellaire. Nous n’en n’avons pas vraiment détecté car elles sont peu lumineuses, mais théoriquement, il en existerait environ 100 milliards. D’autres recherches ont aussi montré que ces planètes peuvent garder leur lune avec elles même en étant éjectées : 50% d’entre elles conserveraient ainsi leurs satellites. Des chercheurs chiliens ont fait une modélisation pour savoir si une de ces lunes (de la taille de la Terre en orbite autour d’une planète flottante de la taille de Jupiter) pouvait avoir de l’eau liquide à sa surface. Selon ce papier, toutes les conditions nécessaires pour favoriser le développement d’une chimie prébiotique sont réunies.

Entretien avec Isabelle Boisse, astronome-adjointe au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille. Elle est spécialisée dans l’étude des exoplanètes.

Écouter Réécouter LA_METHODE_SCIENTIFIQUE - JDS Isabelle Boisse écouter ( 2 min) 2 min LA_METHODE_SCIENTIFIQUE - JDS Isabelle Boisse

À RÉÉCOUTER Réécouter Planètes errantes cherchent système écouter ( 58 min) 58 min La Méthode scientifique Planètes errantes cherchent système

Une équation pour créer de parfaits robots-marcheurs

Selon une étude parue dans la revue PLoS One, les chercheurs de l’Armée Americaine ont créé une équation pour créer de parfaits robots-marcheurs. Les scientifiques de l’US Army ont utilisé la formule d’Heglund, une équation de 1982 qui décrit le lien entre l’énergétique et la mécanique de la locomotion terrestre chez les animaux, autrement dit la puissance nécessaire à un cafard ou à un éléphant pour se déplacer à une vitesse donnée. Ils ont appliqué cette équation sur différents véhicules roulants, de la Ford T jusqu’aux chars de 35 tonnes. Il se trouve qu’il existe une similitude fondamentale entre la locomotion biologique et artificielle. Nos véhicules possèdent la même régularité de relation entre la masse, la puissance et la vitesse, comme on l’observe chez les animaux. Cette relation allométrique va ainsi permettre d’améliorer la fabrication des robots marcheurs. Par exemple, avec sa morphologie, le robot humanoïde Atlas consomme 60 fois plus d'énergie qu’il ne le devrait.

Le prix Nebula du meilleur roman 2020

La Science-Fiction and Fantasy Writers of America (ou SFWA) vient d'annoncer les lauréats des Nebula Awards 2021. Depuis 1966, le prix Nebula est une récompense littéraire prestigieuse qui prime les œuvres de science-fiction et de fantasy les plus novatrices. "Dune" de Frank Hebert avait reçu le premier prix Nebula. Cette année, les 1.500 membres de la SFWA ont décerné le prix Nebula du meilleur roman 2020 à l'écrivaine américaine Martha Wells pour "Effet de réseau", publié en France aux éditions l'Atalante. C'est la suite des 4 romans courts « Journal d’un Assasynth », déjà récompensés par les prix Hugo, Nebula, Alex et Locus. Martha Wells raconte les péripéties d’un androïde garde du corps défectueux. Le roman aborde la question du libre arbitre d’une intelligence artificielle et décrit un personnage non genré.

Le festival Fantastiqueer 2021

Le genre, il en sera question tout le week-end avec le festival Fantastiqueer 2021. Le Salon du Livre de L’Imaginaire Queer et LGBTQI , baptisé FantasiQueer, commence aujourd’hui et se tient en ligne jusqu’à dimanche sur Twitch, Zoom et Gather Town. Pour découvrir les particularités de l’imaginaire queer en science-fiction, plusieurs tables ronde et conférences sont prévues. Au programme : comment contourner les codes de la fantasy ? L’édition est-elle prête pour la grande vague queer ? Les inscriptions se font sur leur site. Vous trouverez aussi, sur leur page, une grande sélection de livres de SF queer.

Le concours de nouvelles des Utopiales

Autre festival très attendu : celui des Utopiales ! Le festival de SF se tiendra cette année du 29 octobre au 1er novembre 2021, comme toujours à la Cité des Congrès à Nantes. Comme chaque année, depuis 2006, ce festival invite les jeunes lecteurs à participer à un concours de nouvelles parrainé par l’INSERM. Cette année, les 8 à 18 ans sont conviés à écrire une nouvelle autour du thème "Transformations". La participation est gratuite. Les textes sont attendus avant le 10 décembre 2021.