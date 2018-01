Lune de sang, rousse, bleue ou noire : à quoi s'attendre dans le ciel nocturne ?

Dans la nuit du 31 janvier, la Lune devrait nous en faire voir de toutes les couleurs : elle sera non seulement "de sang" et "bleue", mais également "super", grâce à la conjonction de trois phénomènes astronomiques qui n'avait pas eu lieu depuis 160 ans. En France, malheureusement, on ne verra pas grand chose de cette "Super lune de sang bleue" à l’œil nu, car nous ne sommes pas dans la bonne zone géographique pour observer le principal phénomène visible : une éclipse de lune.

La lune a beau être grise dans l'imaginaire commun, on la retrouve bien souvent associée à diverses couleurs. Que cache chacune de ces variations ?

Super Lune

• Crédits : IMCCE / Observatoire de Paris

C'est certainement le phénomène le plus récurrent concernant notre astre lunaire : la super lune. Cette dénomination désigne la proximité de la lune avec la Terre, qui décrit une ellipse autour de notre planète. La distance moyenne entre la planète bleue et la Lune est de 384 399 km. Quand la lune est à son apogée par rapport à nous, elle est située à 406 300 km, mais quand elle est à son périgée, c'est à dire le plus proche de nous, elle ne se situe "qu'à" 356 700 km. C'est dans ce cas là qu'on la qualifie de super lune, car elle apparaît sensiblement plus grosse dans le ciel nocturne... à condition d'être un habitué de l'observation astronomique.

Pour un astronome, la lune, dans le ciel, mesure un demi degré, soit environ 30 minutes d'arc. Ce soir, elle mesurera 33 minutes d'arc. Elle devrait donc être, dans le ciel, environ 14 % plus grosse : une différence invisible à l’œil nu.

La distance entre la Terre et la lune étant sujette à variation, il arrive qu'elle soit même inférieure à 356 400 km, on parle alors de super lune ultime. Depuis le début de l'ère chrétienne, il y en a eu moins d'une vingtaine. La plus proche depuis l'an 1000 est survenue le 4 janvier 1912, avec une distance de 356 375 km.

Lune Bleue

On entend beaucoup moins souvent l'expression "Lune Bleue". C'est parce qu'elle ne revient qu'une fois tous les deux à trois ans. On l'utilise pour qualifier la deuxième pleine lune dans un même mois, comme celle que nous verrons ce 31 janvier au soir.

Entre deux pleines lunes, il s'écoule 29 jours. Tous les deux ou trois ans, il y a donc 13 pleines lunes par an au lieu de 12. Le chiffre 13 étant lié à de nombreuses superstitions, la 13e pleine lune est devenue, en anglais, "blue moon" : la lune bleue.

Lune de sang

• Crédits : NASA

L'expression "Lune de sang" désigne en réalité une éclipse lunaire : le moment où la Terre dissimule complètement le Soleil à la lune. Le phénomène a lieu environ deux fois par an. La lune se trouve alors dans l'ombre de la Terre et ne reçoit plus de lumière directe. La lumière que reçoit la lune est celle qui est filtrée à travers l'atmosphère terrestre, qui disperse le spectre lumineux du vert au violet de façon plus intense que le rouge : c'est pour cette raison que la lune prend une teinte "de sang" ou "cuivrée".

Malheureusement, ce 31 janvier cependant, l'éclipse ne sera visible que dans les régions du globe où il fera nuit pendant l'alignement du Soleil, de la Terre et de la lune : la France ne sera pas concernée, à moins de se trouver en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie.

Lune rousse

• Crédits : NASA - FredEspenak

La Lune rousse est avant tout un terme... de jardinage ! La lune rousse est la lune qui suit Pâques. Si durant cette période, on aperçoit une pleine lune sans nuage, cela peut signifier un risque de gelée, qui va amener les jeunes pousses à roussir. D'où le nom.

Cependant, lorsque la lune est basse sur l'horizon, elle prend souvent une teinte rougeâtre. On parle alors de "Lune rousse". C'est le même phénomène qui est ici à l'oeuvre que pendant une éclipse de lune : la lumière du Soleil est filtrée par l'atmosphère avant d'éclairer l'astre lunaire.

Lune cendrée

• Crédits : Thomas Bresson (Wikimédia)

On entend plus rarement parler de Lune cendrée (ou lumière cendrée), sans doute parce que le phénomène n'a rien d'exceptionnel : il a lieu dans les jours qui précèdent ou suivent chaque Nouvelle lune. C'est la période où l'on distingue un croissant de lune lumineux et flou, mais le reste du disque lunaire est également éclairé. On parle aussi de "clair de Terre".

C'est parce que les nuages et océans de la Terre réfléchissent une partie (environ 37 %) de la lumière reçue par notre planète". C'est cette lumière cendrée qui éclaire le reste du satellite. Après quelques jours, le croissant lunaire devient trop lumineux pour que l'on puisse distinguer la lune cendrée.

Lune noire

On n'en entend jamais parler, et pour cause : la Lune noire n'est pas observable. Si pour la Lune Bleue, on voit apparaître deux pleines lunes en un même mois, pour la Lune noire c'est l'exact inverse. Ainsi, comme entre deux pleines lunes il s'écoule 29 jours, alors il peut arriver qu'aucune pleine lune ne soit visible pendant le mois de février. On parle alors de Lune noire.

Lune blanche

C'est simplement la Lune classique, qui reflète vers nous la lumière du Soleil. Mais c'est aussi un poème de Paul Verlaine :