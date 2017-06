"Ma thèse en 180 secondes" : le meilleur du pire auquel vous avez échappé

L'idée du concours "Ma thèse en 180 secondes", inventé en Australie et arrivé en France en 2014 ? Vulgariser et rendre drôles, attrayants, des sujets de doctorat aussi complexes (voire imbitables) que "Méthodes informatiques de détection de signatures moléculaires de convergence évolutive", "Étude d’un procédé de dépôt de cuivre par MOCVD pour la réalisation de vias traversants à fort facteur de forme pour l’intégration 3D", ou encore " Systèmes gravitationnels en espace-temps asymptotiquement anti-de Sitter"... Tous aux abris !

Et lorsque ces doctorants parlent de leur sujet de thèse avec un spécialiste de leur discipline, sans prendre la peine de rendre le jargon scientifique compréhensible au commun des mortels, qu'est-ce que ça donne ? Alors que la finale du concours se déroule ce soir du 14 juin à la Maison de la radio, un peu de poésie avec deux candidats (parmi les 16 finalistes) que nous avons pu "cueillir" en coulisses et qui se sont prêtés au jeu, en vidéo.

"Intérêt d’un amendement phosphaté sur des sols fortement contaminés par des éléments métalliques en vue d’élaborer à partir de biomasses végétales des catalyseurs hétérogènes supportés utilisables en synthèses organiques" : c'est le modeste sujet de thèse de Marie Hechelski, doctorante en première année à l'Université de Lille, au laboratoire LGCgE. Après une légère hésitation due à la peur de donner des informations encore sous embargo, elle s'est plu à décliner à notre micro les termes savants qui permettent d'appréhender une réalité scientifique ardue.

On va calciner ces plantes du terrain à très haute température dans un four à moufle, donc ça monte jusqu'à des fois 3000 degrés. Et de ces cendres vont naître des écocatalyseurs. Les miens sont hétérogènes, ils vont être placés sur une argile, donc de la montmorillonite...

Et voici la présentation, bien plus limpide pour les néophytes, qu'elle a faite de son sujet à la finale du concours "Ma thèse en 180 secondes" :

Olivier Chabrol est doctorant à l'institut de mathématiques de l'université d'Aix-Marseille, et travaille sur les "méthodes informatiques de détection de signatures moléculaires de convergence". Il s'est visiblement régalé à utiliser tout le jargon imposé par sa discipline exigeante, à notre micro.

Pour calculer l’espérance d'apparition, on remonte probabilistiquement les données en partant des feuilles de l'arbre, avec les données qu'on a des aliments des gènes orthologues, et on remonte petit à petit le long de l'arbre jusqu'à arriver à la racine, où on a un index de convergence.