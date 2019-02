Matières à penser | « Les grands espoirs en médecine » par René Frydman 

Les grands espoirs en médecine

L’illusoire il y a 20 ans est devenu possible… L’activité scientifique bat son plein, mondialisée, elle fait émerger des chercheurs aux idées nouvelles. Ceux-ci se heurtent aux difficultés de compréhension, aux difficultés d’expérimentation et aux contraintes budgétaires. Nous avons choisi cinq thématiques qui ouvrent des horizons nouveaux.

11 février 2019

La rétine artificielle La rétine artificielle pour rendre la vue aux aveugles n’était pas inimaginable. Tout le monde connaît les cônes et les bâtonnets indispensables à la vision du cerveau. Mais peut-on les remplacer ou les doper ? Avec Serge Picaud directeur de recherche à l’Institut de la Vision.

12 février 2019

L’immunothérapie du cancer Le traitement du cancer par l’immunothérapie agit afin de surstimuler les défenses naturelles de l’individu. Lever le pied des freins biologiques en nous assurant une défense accrue… Il fallait y penser. Avec Caroline Robert, chef du service de dermatologie à Gustave Roussy et Eric Vivier, professeur d’immunologie à l’université Aix-Marseille.

13 février 2019

La transplantation cardiaque virtuelle Traiter l’insuffisance cardiaque par l’administration de cellules souches cardiaques ou mieux encore par le « jus » qui provient de leur mise en culture et en utilisant une seule injection intraveineuse… Est-ce possible ? Avec Philippe Ménasché, chirurgien cardiaque à l'hôpital Européen Georges Pompidou.

14 février 2019

Modifier un gène et guérir ? Les redoutables cancers du sang de l’enfant dont 20% restaient sans recours vont sans doute trouver la parade grâce au CAR (Chimeric Antigen Receptor). Les lymphocytes du patient sont génétiquement modifiés in vitro afin, une fois réinjectés, de traquer les cellules cancéreuses. Nous parlerons également de l’hémophilie qui est en train de bénéficier d’une autre forme de thérapie génique. Avec Anne Galy, immunologiste (Généthon) et le professeur Nicolas Boissel, Professeur des Universités- Praticien Hospitalier, Unité Adolescents et Jeunes Adultes, Service Clinique des Maladies du Sang, Hôpital Saint-Louis.

15 février 2019

Lève-toi et marche ! Les promesses de la stimulation de la moelle épinière ouvrent de nouvelles voies. Pouvoir faire remarcher des paralytiques voilà à quelle situation se confronte aujourd’hui les neurochirurgiens. Avec Stéphane Palfi, neurochirurgien à l’hôpital Henri Mondor, responsable des thérapies innovantes des maladies neurologiques à l’Institut Mondor de Recherche.

Réalisation Dany Journo