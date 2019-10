Nobel de physique : James Peebles, Michel Mayor et Didier Queloz pour leurs découvertes en astrophysique

C'est un trio de chercheurs, deux Suisses et un Américain, qui a reçu ce mardi 8 octobre le prix Nobel de physique décerné par l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska, à Stockholm, en Suède. Les chercheurs Michel Mayor et Didier Queloz ont été récompensés pour la découverte d'exoplanètes, tandis que le scientifique James Peebles a été distingué pour ses découvertes en cosmologie physique.

Le prix va "pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire", a annoncé Göran Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences de Suède.

En octobre 1995, le tandem d'astrophysiciens suisse Michel Mayor et Didier Queloz annonçaient la découverte d'une exoplanète, une planète géante autour de l’étoile dite 51 Pégase, en orbite hors du Système solaire. Une première mondiale. Depuis bientôt 20 ans, ils sont plus de 900, ces objets célestes qui ont ainsi considérablement élargi notre vision de l’Univers.

En octobre 2013, l'émission "Continent sciences" revenait sur la découverte de la première exoplanète en 1995 par les astrophysiciens Michel Mayor et Didier Queloz. L'astrophysicienne Anne-Marie Lagrange confiait à quel point cette découverte avait fait évoluer l'astrophysique :

_Cette découverte a été un élément de fierté, et c'était un bonheur de trouver des exoplanètes ailleurs. Michel Mayor et Didier Queloz cherchaient des "naines brunes", qui sont des étoiles de très faibles masses, sans a priori sur les propriétés de ces naines brunes. Les gens qui cherchaient des exoplanètes à cette période-là cherchaient des planètes semblables à celles de notre système solaire. Et là, ils ont trouvé des planètes qui tournaient en 4 jours autour de leur étoile, ce qui n'a donc rien à voir avec les planètes de notre système solaire. _Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne