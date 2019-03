Notre alimentation peut-elle soigner la dépression ?

"La science nous dit aujourd’hui que ce que l’on mange va moduler nos bactéries intestinales, nos microbes et ce faisant agir sur notre santé mentale" explique le chercheur Joël Doré, directeur de recherche INR, et directeur scientifique de l’Unité MétaGénoPolis. Si l'idée intéresse les scientifiques depuis plus d'un siècle, de récentes études ont encore démontré l'influence de notre microbiote sur les maladies mentales comme la dépression.

Quels aliments ont une influence sur notre état de santé ?

Joël Doré : "Certains éléments de l’alimentation peuvent moduler le microbiote intestinal, donc on peut imaginer sur cette base que l’alimentation peut être un moyen d’agir et de restaurer potentiellement un microbiote en meilleure santé ou du moins plus favorable dans un contexte comme la dépression. On parle d’oméga-3 effectivement parce que c’est un anti-inflammatoire intéressant, on parle de glutamine, c’est un acide aminé mais qui va nourrir les cellules de la paroi intestinale et protéger contre la perméabilité. Et puis on a des composés alimentaires comme les polyphénols qui vont pouvoir agir sur le stress oxydant, ce sont des antioxydants naturels. Donc on voit bien comment on peut avoir une combinaison d’actifs, de composés bioactifs, qui vont agir sur les différents leviers et potentiellement protéger les patients de ce dérèglement qui parfois accompagne et parfois cause la pathologie."

• Crédits : Getty

Qu’est que le microbiote ?

"On parlait jusque-là de flore intestinale. C’est la même chose. Le microbiote c’est l’ensemble des micro-organismes auxquels on est exposé et avec lesquels on interagit. On parle de microbiote en pensant au microbiote intestinal mais en fait on est microbien nous humains, on est porteur de 100 000 milliards de bactéries et plein d’autres microbes au niveau de la peau et de ce qu’on appelle les muqueuses en général."

Quelles maladies sont concernées ?

"Ce qu’on évoque sur la dépression est vrai de façon plus générale dans les maladies neuropsychiatriques. Donc c’est vrai pour la schizophrénie, c’est vrai pour le syndrome bipolaire, c’est vrai pour l’autisme. On a des pistes aujourd’hui sur la relation potentielle entre microbiote et maladie de Parkinson ou entre microbiote et maladie d'Alzheimer. Par extension, on a également des pistes de relations dans les maladies chroniques en général comme les maladies chroniques inflammatoires de l’intestin ou les maladies chroniques articulaires, on a les maladies métaboliques comme le diabète et l’obésité qui sont également reliées au microbiote et pour lesquelles on a quelques évidences de leviers d’actions possibles."

• Crédits : Getty

Sur quoi peut agir notre alimentation ?

"On a aujourd’hui des éléments qui nous permettent de dire que dans la dépression :

le microbiote est altéré,

très souvent, on mesure une altération de la perméabilité intestinale,

une installation d’inflammation au niveau digestif peut se propager dans tout l’organisme, éventuellement même atteindre le cerveau,

et on a très souvent du stress oxydant, donc des molécules qui sont plutôt agressives vis-à-vis des cellules et notamment qui accélèrent le vieillissement cellulaire.

Ça fait finalement 4 leviers, le microbiote est l'un de ces 4 leviers. On imagine en termes de démarche thérapeutique qu’utiliser ces 4 leviers en même temps pourrait être un moyen d’agir de façon plus efficace, plus performante que ce qu’on a pu faire jusque-là. L’extrême étant d’utiliser des micro-organismes vivants pour agir sur un ou plusieurs de ces leviers. Et l’extrême de l’extrême étant d’utiliser un microbiote intestinal d’une personne en bonne santé pour essayer de guérir un patient. Ce sont des perspectives qui sont à l’état de recherche aujourd’hui, qui ont déjà montré des résultats intéressants sur des modèles animaux de dépression et qui potentiellement arriveront à trouver leur chemin d’application sur la population humaine."