Pauline Zarrouk, 26 ans : "Mes premières observations d'astrophysicienne"

Pauline Zarrouk est devenue astrophysicienne pour comprendre l'univers au départ, et pas forcément par passion du ciel et de l'espace. C'est au lycée qu'elle a découvert les ouvrages d'Hubert Reeves qu'elle a dévorés. Elle s'est ensuite abonnée aux revues spécialisées pour comprendre la mécanique de l'univers. Aujourd’hui doctorante en cosmologie au CEA de Saclay, elle écrit une thèse consacrée à l'expansion de l'univers et à ses effets sur la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein.

Vous avez 26 ans, comment êtes-vous devenue astrophysicienne ?

J’ai découvert l’astrophysique, lorsque j’étais au lycée, en lisant, sans grande originalité, les ouvrages d’Hubert Reeves : l’aspect poétique et philosophique des ouvrages d’Hubert Reeves, c’est ce qui m’a le plus touché au début, avant même l’aspect scientifique. Après, j’en ai appris davantage en m’inscrivant à des revues scientifiques. Et cela a provoqué cette passion maintenant et cette vocation.

• Crédits : MINORU YONETO - AFP

Vous vous retrouvez marraine du festival d’astronomie de Fleurance avec comme parrain Hubert Reeves qui a provoqué votre vocation, c’est plaisant ?

C’est un beau cadeau que les organisateurs du festival me font. J’étais vraiment très émue quand j’ai reçu le mail me proposant d’être la marraine et j’ai vraiment hâte d’avoir une discussion scientifique et plus personnelle avec Hubert Reeves.

• Crédits : hubertreeves.info - Radio France

Donc toute petite vous n’aviez pas forcément la tête dans les étoiles ?

Si, j’avais la tête dans les étoiles, mais je n’étais pas forcément dans des festivals à observer le ciel. Mes premières observations datent d’hier soir, donc c’est tout récent. Ma passion est plus venue sur les questions que la physique soulève sur nos origines, comment les galaxies se sont formées, comment notre univers s‘est formé etc, etc.

L’énergie noire composant mystérieux de l’univers : "ce qui m’a beaucoup séduit dans ce sujet de thèse, c’est…le côté assez novateur d’aller tester la théorie, de la relativité générale d’Einstein."

Et pourquoi avez-vous choisi ce sujet de thèse là, sur l’expansion de l’univers ?

Alors c’est vrai que c’est une grande question de la cosmologie contemporaine, l’énergie noire. Quelle est la nature de l’énergie noire ? Ce qui m’a beaucoup séduit dans ce sujet de thèse, c’est le fait qu’on aborde cette question, et aussi le côté assez novateur d’aller tester la théorie, donc la relativité générale d’Einstein, plutôt que d’essayer de comprendre les propriétés de cette énergie noire. C'est aussi un coup de cœur avec mon directeur de thèse, le laboratoire de recherches dans lequel je suis, le groupe dans lequel je suis et le CEA.

Écouter Écouter L'univers est en expansion selon Pauline Zarrouk L'univers est en expansion selon Pauline Zarrouk

"Une jeune fille qui a envie de faire de la science, elle peut le faire et elle ne va pas rencontrer de discrimination particulière"

Vous accueillez des filles dans votre labo histoire de leur expliquer que la science est aussi une affaire de femmes…

• Crédits : Stéphane Iglésis - Radio France

Oui, c’est vrai que j’ai pu accueillir cette année deux lycéennes. Après, je ne cible pas forcément les jeunes filles. Mais là, j’ai été agréablement surprise. Et c’est aussi un message que j’aimerais faire passer. Je me suis souvent demandée ce qui gênait dans ce problème des femmes en sciences, parce qu’une jeune fille qui a envie de faire de la science elle le peut, elle peut le faire et elle ne va pas rencontrer de discrimination particulière. Et j’ai compris après que ce qui manque parfois ce sont des modèles, des modèles féminins. Une carrière scientifique est compatible avec une vie de femme. Il faut aussi des exemples de femmes qui font des sciences. Donc, j’accueille en effet des lycéens et des lycéennes dans nos laboratoires.