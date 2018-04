Peut-on nier la théorie de l’évolution ?

Les Idées claires | La théorie de l'évolution et ses ennemis sont au menu de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, Les Idées claires, proposé par France Culture et France Info et destiné à lutter contre les désordres de l'information.

Premier épisode consacré à la théorie de l'évolution d'un programme hebdomadaire, Les Idées claires, par Nicolas Martin et proposé par France Culture et France Info et destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues. Avec un module vidéo, à regarder ici, et un podcast audio d'une dizaine de minutes, auquel vous pouvez vous abonner plus bas.

En juillet 1925, un jeune enseignant américain était condamné à une amende de 100$ pour avoir enseigné la théorie de l’évolution de Darwin (selon laquelle l’homme descend d’un singe) à des élèves d’une école publique du Tennessee (sud des Etats-Unis). Le débat dit du « Procès du singe » fit rage dans tout le pays. Il opposa les partisans de Darwin aux adeptes du créationnisme, le plus souvent des fondamentalistes chrétiens. Depuis, aux Etats-Unis et ailleurs, nombreux sont ceux qui pensent encore que la terre, ses habitants, ses animaux ou ses rivières sont l’œuvre d’une puissance divine.

En 2002, un comté de Géorgie fit même apposer sur chaque manuel de sciences l’autocollant : « L’évolution est une théorie, pas un fait. » Deux ans plus tard, des parents d’élèves portaient l’affaire en justice et faisaient retirer cet avertissement.

En France en octobre 2017, Var Matin relatait la distribution dans plusieurs villes du Var et des Bouches du Rhône d’ouvrages d’un prédicateur turc , Adnan Oktar, bien connu pour son combat contre la théorie de Darwin.

Ce livre intitulé Comment les fossiles ont renversé l’évolution et sous-titré « les millions de preuves qui réfutent le Darwinisme » a fait l’objet d’un prosélytisme de rue aux abords de plusieurs collèges ou dans les boites aux lettres des halls d’immeubles.

De son côté, Mike Pence, actuel vice-président des Etats-Unis, continue d’affirmer publiquement qu’il croit que Dieu a créé les hommes et le monde.

Cette semaine, dans Les Idées claires, Jean-Baptiste André, chercheur au CNRS, à l’Institut de l’évolution, et à l’Ecole Normale Supérieure, nous explique pourquoi la théorie de l’évolution est irréfutable. Mieux, Jean Baptiste André démontre aussi que cette évolution darwinienne se poursuit aujourd’hui. Exemple, la résistance des organismes humains aux antibiotiques est la preuve de l’adaptation donc de l’évolution incessante de l’homme.

L’évolution c’est comme un film qu’on a perdu mais dont on a retrouvé quelques images. Ces images, ce sont les fossiles. A partir de ces images, on peut reconstruire le film.

Si toutes les espèces actuelles étaient toutes arrivées en même temps sur la Terre, la probabilité que l’on observe les données fossiles pile dans le bon ordre serait infinitésimale.

Il y a moins de 100 ans, Fleming inventait les antibiotiques. Et aujourd’hui, on a déjà des bactéries qui résistent aux antibiotiques. Pourquoi ? Parce que les bactéries ont évolué. Les bactéries d’hier ne sont pas celles d’aujourd’hui : elles ont été sélectionnées naturellement par la présence d’antibiotiques. De la même manière, si nous sommes obligés de nous vacciner contre la grippe, c’est parce que le virus évolue.

"Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio

Parce que la vérité est plus lente que le mensonge, parce que la désinformation est plus séduisante que l’information vérifiée, Les Idées claires démêle le vrai du faux.

Chaque semaine, dans une vidéo et en podcast, un.e expert.e et Nicolas Martin (producteur de La Méthode scientifique sur France Culture) remettent de l’ordre autour d’une idée reçue.

