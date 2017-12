Deux minutes pour comprendre ce qu'est un trou noir

Matière, lumière... ils aspirent tout sur leur passage, et correspondraient à des portes vers de nouveaux espaces-temps. Les trous noirs nourrissent tous les fantasmes ! Il faut dire que si l'expression "trou noir" est très simple, elle qualifie une réalité astrophysique vertigineuse.

Sachez d'ores et déjà que seules les étoiles de plus de 3,2 fois la masse du Soleil sont susceptibles d'engendrer des trous noirs... Et que pour avoir une idée de leur densité, il vous faut imaginer que toute la masse de la Terre soit ramassée dans une sphère de deux centimètres de diamètre.

On vous explique tout, en vidéo :