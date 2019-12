Pourquoi la nuit est-elle noire ? par Etienne Klein

D'où vient qu'il fait nuit la nuit, alors que les étoiles brillent ? Etienne Klein, philosophe de sciences et producteur de l'émission "La Conversation scientifique" sur France Culture, vous propose d'explorer ce paradoxe, qui a tant obnubilé les savants et les poètes depuis des siècles.

Etienne Klein : Il ne s'agit pas là de relire le célèbre et magnifique roman de Louis Ferdinand Céline Le Voyage au bout de la nuit, mais de tenter de répondre à une question en apparence naïve, qui a tourmenté les savants pendant presque quatre siècles. Cette question est la suivante : d'où vient qu'il fait nuit, la nuit ? Vous allez me dire en quoi c'est un paradoxe ? C'est une sorte d'évidence, depuis toujours, plus précisément depuis la nuit des temps.

Nous voyons bien le soir, après le coucher du soleil, que le fond du ciel s'assombrit entre des étoiles qui scintillent. Qu'est ce qu'il y a d'anormal à cela ? En quoi cette constatation relèverait-elle du paradoxe ? Et bien en fait, si. Il y a un paradoxe, car si je suppose que l'univers est infini et qu'il est uniformément peuplé d'étoiles, la lumière des unes s'ajoutant à la lumière des autres, la lumière totale dans le ciel devrait être infinie. Il devrait donc faire jour, de jour comme de nuit, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Or ce n'est pas ce que nous constatons.

Le premier qui a repéré ce paradoxe c'est le grand astronome Kepler, qui a repris cet argument, et qui en a conclu que l'univers ne pouvait être que fini, parce que s'il était infini, pour la raison évoquée, il ferait jour la nuit. Un peu plus tard un autre astronome très connu, Halley, célèbre pour la comète qui porte son nom, a repris l'argument de Kepler en faisant des calculs. Et il a montré qu'en effet, si l'univers est infini, alors la lumière contenue dans le ciel devrait elle aussi être infinie. Évidemment, et c'est ce que montre son calcul : les étoiles qui sont les plus loin sont moins lumineuses que les étoiles les plus proches à cause de leur éloignement. Mais comme elles sont beaucoup plus nombreuses, elles contribuent autant que les étoiles proches. En 1743, un jeune astronome suisse, Jean-Philippe Loys de Cheseaux, fait des calculs, et va simplement compléter le raisonnement en supposant que dans l'univers il y a un milieu opaque qui est partout présent et qui absorbe la lumière des étoiles les plus lointaines. De sorte que cette lumière émise par l'arrière-plan de l'univers ne contribue pas à la lumière que nous percevons.

Au début du XVIIIe siècle, un médecin allemand passionné d'astronomie, Heinrich Olbers, va faire une découverte capitale. Il remarque que quand nous regardons dans une certaine direction du ciel, quelle que soit cette direction, en principe notre regard va finir par buter sur la surface d'une étoile. Le ciel tel qui nous apparaît devrait ainsi être pavé d'étoiles, pavé de soleil. Si l'on suit ce raisonnement, peu importe de savoir si l'univers est fini ou infini, puisque finalement notre vue est bornée, elle est limitée par un rempart d'étoiles, qui contribue à la lumière que nous percevons. Et cette lumière est suffisante pour que de jour comme de nuit, il fasse jour. Et donc la question est : d'où vient qu'il fait nuit, la nuit quand nous sommes privés de la lumière du soleil ?

Une prémonition poétique

Chose incroyable, le premier élément de réponse à ce paradoxe va être fourni par la poésie. En effet, en 1848, Edgar Allan Poe publié un livre intitulé Eurêka, qui sera traduit par Charles Baudelaire. Un livre pas du tout scientifique, mais plutôt un livre de poésie, un livre métaphysique un peu délirant. Mais au détour d'un paragraphe, Edgar Poe explique que les étoiles les plus lointaines émettent une lumière, il parle "d'effluves électriques" qui ne nous parviennent pas parce qu'elles n'ont pas eu le temps de nous parvenir. Autrement dit, la vitesse de la lumière étant finie, il lui faut un certain temps pour nous parvenir. Cet argument de Poe sera repris par un physicien anglais qui s'appelle Lord Kelvin qui va expliquer que, en effet, la vitesse de la lumière n'étant pas infinie, la lumière des étoiles les plus lointaines n'a pas eu le temps de nous parvenir, de sorte que ces étoiles nous sont invisibles, et ne contribuent donc pas pour nous à la luminosité du ciel.

Le XXe siècle fera des découvertes capitales. Les astronomes comprennent que les étoiles émettent de la lumière grâce aux réactions thermonucléaires qu'elles abritent en leur sein. Ils comprennent également que les étoiles n'ont pas toujours été là, elles ont un âge, sont apparues à certains moments et vont mourir quand elles ont auront épuisé leur combustible nucléaire. Lorsqu'on met tous ces ingrédients ensemble, dans le cadre de la cosmologie classique, celle du début du XXe siècle, qui considère que l'univers est infini et qu'il est statique, on résout le paradoxe. Le ciel est noir la nuit, premièrement parce que la lumière prend son temps pour nous parvenir. Et deuxièmement, parce que les étoiles ont un âge fini.

La révolution Einstein

Mais en 1915, se produit une révolution : Albert Einstein publie une nouvelle théorie de la gravitation, La Théorie de la relativité générale qui change complètement son statut. Un peu plus tard, dans les années 1920, des astronomes découvrent que l'univers est en expansion, ce qui se comprend bien dans le cadre de la théorie d'Einstein. C'est-à-dire que la distance entre deux points de l'espace ne cesse d'augmenter, et cette dilatation, cette expansion de l'univers produit un effet qui s'appelle "l'effet Doppler" qui fait que la lumière des étoiles, qui sont les plus lointaines, se décale vers le rouge. Et pour nous ces étoiles sont donc moins lumineuses.

Donc au XXe siècle, l'explication du paradoxe de la nuit noire tient en trois points :

1. la vitesse de la lumière est finie

2. les étoiles ont un âge fini, tout comme l'univers

3. l'univers est en expansion

Quand on met tout ça ensemble, on résout le problème de la nuit noire. Et donc l'été quand vous verrez le ciel étoilé dans son obscurité, rappelez-vous que ces trois ingrédients contribuent au spectacle magnifique que vous observez.

L'énigme du "rayonnement fossile"

Maintenant, nuance : il n'est pas tout à fait vrai que le ciel nocturne soit tout à fait noir. Je m'explique. En 1964, on découvre dans l'univers un rayonnement partout présent, qui ne s'éteint jamais. Ce rayonnement s'appelle "le rayonnement fossile", aussi appelé "le fond diffus cosmologique". D'où vient-il ? Dans les 400 000 premières années de l'univers, la densité de matière était tellement forte que la lumière ne pouvait pas se propager librement. Puis tout d'un coup, au bout de 400 000 ans, elle a pu se libérer de la matière et se propager librement dans l'espace.

À cette époque, sa température était de 4 000 degrés. Aujourd'hui sa température est beaucoup plus basse, elle est seulement de quelques degrés Kelvin, de sorte que ce rayonnement a une longueur d'onde qui est très grande. Autrement dit une fréquence qui est très basse, ce qui la rend imperceptible pour notre œil. En somme, si le ciel nous apparaît noir plutôt que brillant, c'est parce que notre œil est incapable de percevoir cette lumière résiduelle. Ce sont donc nos yeux qui assombrissent le ciel nocturne.

Pour mieux le comprendre, je vous propose que nous revenions à notre petite connaissance du latin. En latin, il y a deux mots différents pour désigner le noir, le premier mot c'est "ater". Ce mot désigne le noir mat, le noir éteint. C'est un mot péjoratif qui a donné par exemple en France l'adjectif "atroce" ou encore l'adjectif "atrabilaire". Et puis un autre mot qui désigne le noir brillant, ce mot c'est "niger", qui est un mot positif. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce que veut dire dénigrer. Dénigrer, c'est retirer l'éclat d'un argument ou d'une personne.

Alors on pourrait dire, en conclusion, que nos yeux qui ne voient pas le "fond diffus cosmologique", qui est partout présent dans le ciel, ont dénigré la nuit, lui ont retiré son éclat. Alors que les astronomes qui ont repéré ce rayonnement l'on "re-nigré", c'est-à-dire qu'ils lui ont redonné son éclat en le "dé-dénigrant". En conclusion, je reprendrai ces mots de René Barjavel, l'auteur de La Nuit des temps, qui disait : "La nuit n'est nuit que pour nous, ce sont nos yeux qui sont obscurs." Je vous laisse réfléchir là-dessus.

