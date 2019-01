Pourquoi ne réussit-on jamais à maigrir ?

Qu’est-ce qui est long et dur et qui débute généralement le 1er janvier lors des résolutions pour s’achever bien vite ? C’est évidemment un régime. Hyperproteinés, hypoglucidiques, pourquoi les régimes sont-ils inefficaces ? Ecoute et explications avec le médecin nutritionniste Laurent Chevallier.

Pourquoi les régimes traditionnels échouent-ils ? Selon le Laurent Chevallier, médecin nutritionniste, il faut une prise en charge médicale adaptée, ces régimes échouent car ils ne correspondent pas aux besoins physiologiques. Il faut bien distinguer surpoids et obésité, la solution apportée par le corps médical au traitement de l'obésité est bien trop souvent la chirurgie bariatrique alors qu'elle devrait être employée en dernier recours.

Le régime hyperprotéiné déséquilibre la flore intestinale

Dans le cas du régime hyperprotéiné, cela crée un déséquilibre du microbiote et l'on sait que l'équilibre de ce microbiote est essentiel, à la fois pour assurer une bonne santé, un bon poids, une bonne immunité. (...) De plus, ce régime crée une cétose, c'est-à-dire une acidification du corps. Laurent Chevallier

Qu'est-ce que la Nash ?

C'est uniquement la problématique des sucres ajoutés que nous dénonçons depuis longtemps (les sodas, les jus de fruits industriels etc.). On sait que l'excès de sucre qui est apporté par cette alimentation industrielle, va favoriser ce qu'on appelle syndrome de la nash, c'est-à-dire l'accumulation de sucres qui va se transformer en graisses au niveau du foie, ça peut dégénérer en ce qu'on appelle une cirrhose d'un alcoolique et parfois en cancer du foie. Laurent Chevallier

Démission généralisée de la prise en charge médicale de l’obésité

On a une démission généralisée du corps médical sur la prise en charge de l'obésité. (...) Les recommandations données par la Haute autorité de santé ne correspondent pas à la réalité. Aujourd'hui, on opère 45 000 personnes par an de l'obésité, avec un mauvais suivi en amont et en aval, en sachant qu'en plus parfois la prise en charge psychiatrique est très mauvaise. (...) Il y a des techniques irréversibles, qui à terme peuvent être des échecs. (...) Il faut utiliser la chirurgie dans certaines circonstances. Cela devrait être réservé par exemple à une obésité morbide. Laurent Chevallier

