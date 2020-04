PRESSE // Mécaniques du complotisme Saison 7 "Covid-19", une épidémie de fausses informations

Volée dans un laboratoire canadien par des espions chinois, conçue volontairement par malveillance, la propagation du Covid-19 serait même liées à l'apparition de la 5G ... autant de rumeurs et d’infox qui pullulent sur les réseaux sociaux autour de cette pandémie du Covid-19.

La saison 7 du podcast original Mécaniques du complotisme explore en trois épisodes les mécanismes de propagation de fausses informations.

Des dizaines de milliers de morts, près de la moitié de la population mondiale confinée... Partie de Chine en décembre 2019, la pandémie due au coronavirus constitue à la fois une crise inédite, un moment historique et la source de nombre d’infox, de théories conspirationnistes et autres idées complotistes. Cette « infodémie » a été dénoncée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) mais continue de saturer les réseaux sociaux, déjà particulièrement actifs pendant cette période de socialisation extrêmement limitée et désormais centraux dans le jeu médiatique. Le droit international ne permet pas aujourd’hui de sanctionner la diffusion de fausses informations d’après le Manuel de Tallinn relatif au droit applicable en matière de cyberguerre. C'est ainsi que les mensonges, délires et théories complotistes prospèrent...

"Covid-19", une épidémie de fausses informations, une série produite par Alain Lewkowicz et réalisée Guillaume Baldy.

Episode 1 Covid-19 : Complot et fake news made in China

C’est l’histoire d’un lanceur d’alerte de 34 ans, Li Wenliang, ophtalmologue de Wuhan dans la province du Hubei, mort le 7 février 2020 après avoir alerté sur l’épidémie. C’est l’histoire aussi de la gestion de la communication par le gouvernement chinois qui alerte le 31 décembre l'OMS et mettra 3 semaines de plus à annoncer que le virus peut se transmettre de personne à personne. C’est l’histoire d’une propagande internationale, la « diplomatie du masque », qui installe l’idée qui le virus vient de l’étranger, apporté délibérément par les américains.

Intervenants : Eric Sautedé, politologue résident à HK et spécialiste des médias chinois, Antoine Bondaz, Chercheur à la fondation de recherche stratégique et enseignant à Sciences Po.



Episode 2 Covid-19 : Le complot des Blouses Blanches

Dans son étude annuelle sur le complotisme pour la Fondation Jean-Jaurès et l’Observatoire du conspirationnisme, l’IFOP révèle qu’un quart des Français estime que le coronavirus a été fabriqué intentionnellement (17 %) ou accidentellement (9 %) en laboratoire. Malgré toutes les explications et démonstrations opposées des chercheurs universitaires, la vidéo d’un certain Cat Antonio, un gilet jaune parisien, qui soutient que le Covid-19 serait une invention de l’Institut Pasteur a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux. Et sa phrase de fin ainsi beaucoup entendue : « On laisse rentrer cette saloperie pour qu’il y ait le plus de personnes contaminées et l’institut Pasteur va sortir un vaccin. Et qui va l’acheter ? Ceux qui auront de la thune. »

Intervenants : Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe, Jean-François Chambon médecin et responsable de la communication de l’institut Pasteur.

Episode 3 Covid-19 : à la recherche de bouc-émissaires

Depuis l’apparition en décembre 2019 du coronavirus, les déclarations les plus folles sur ses origines ont fait florès sur les réseaux sociaux et dans la presse. Son caractère naturel ne semble pas satisfaire certains qui cherchent à désigner un responsable à cette catastrophe planétaire. Si on a vu ressurgir la figure du « Juif empoisonneur », « la mafia pharmaceutique et vaccinaliste » est également désignée coupable par de nombreuses organisations au sein de la facho-sphère, chez les conspirationnistes russes, turcs ou djihadistes mais aussi la Fondation Bill Gates, la Fondation Rockefeller, Microsoft, le Forum de Davos... Certaines personnalités sont également pointées du doigt et beaucoup incriminent la 5G...

Intervenants : Rudy Reichstadt de l’Observatoire du conspirationnisme, Valérie Igounet historienne de l’extrême droite, Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès

