Prix Goût des sciences 2017, et les lauréats sont...

«Darwin à la plage» de Jean-Baptiste de Panafieu (Editions Dunod) et «Les mondes invisibles des animaux microscopiques» d’Hélène Rajcak et Damien Laverdunt (Editions Actes Sud Junior)

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a remis aujourd'hui le Prix Goût des sciences à Jean-Baptiste de Panafieu pour _Darwin à la plag_e (Edition Dunod) et à Hélène Rajcak et Damien Laverdunt pour Les mondes invisibles des animaux microscopiques (Edition Actes Sud junior).

Prix du livre scientifique jeunesse : Les mondes invisibles des animaux microscopiques

• Crédits : H Rajcaak & D Laverdunt

Ils sont si petits qu’on ne peut les voir à l’oeil nu. Pourtant, les animaux microscopiques peuplent notre environnement : des fonds marins jusque dans les draps de notre lit, ils sont partout ! Ce n’est qu’à l’aide d’un microscope puissant qu’on peut les observer. Ce livre propose une immersion extraordinaire dans les mondes mystérieux et très peu connus des unicellulaires, protozoaires ou paramécies : chaque double page à rabats présente un milieu agrandi jusqu’à 150 fois pour donner à voir ces micro-écosystèmes fourmillants de vie, sans qu’on le soupçonne ! La plupart des êtres vivants minuscules y sont décrits tandis qu’un lexique en fin d’ouvrage offre de riches compléments scientifiques.

Hélène Rajcak a étudié la gravure à l’école Estienne, l’illustration à l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris et a également suivi une formation de design textile à l’Atelier national d’art textile. Elle vit et travaille à Paris comme illustratrice pour la presse et l’édition jeunesse et expose des projets personnels de dessin, de peinture et de gravure. Elle a illustré des albums pour Le Baron Perché, La Martinière Jeunesse et Milan.

Damien Laverdunt a étudié à l’École supérieure d’arts appliqués Duperré, il est diplômé de l’École nationale supérieure des arts Décoratifs de Paris. Auteur, dessinateur et graphiste, il enseigne les arts appliqués au lycée de Sèvres.

Prix du livre scientifique : Darwin à la plage

• Crédits : JB de Panafieu

Pourquoi et comment la théorie de l’évolution de Charles Darwin a-telle bouleversé notre vision du monde ? Lorsqu’il publie « De l’origine des espèces » en 1859, Charles Darwin bouscule les croyances et provoque des débats passionnés dans la société toute entière. Aujourd’hui, tout en faisant partie des piliers de la connaissance, la théorie de l’évolution continue de déranger car elle brise l’idée d’une nature généreuse et prévoyante et remet en cause la place de l’homme. Installez-vous confortablement dans un transat, et laissez-vous conter par Jean-Baptiste de Panafieu comment Charles Darwin, jeune naturaliste curieux embarquant pour un périple autour du monde, a révolutionné notre façon de penser.

Ancien professeur de sciences de la vie et de la Terre et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation en sciences de la vie, notamment pour la jeunesse (Gallimard jeunesse, Casterman, Gulf Stream, Milan jeunesse, Plume de Carotte...), Jean-Baptiste de Panafieu est agrégé de sciences naturelles et docteur en océanologie. Il écrit également des romans et des scénarios de dessins animés, conçoit des expositions, crée des jeux de société et donne des conférences.

Prix littéraire scientifique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le goût des sciences distingue les meilleures publications de médiation scientifique dans deux catégories : le livre scientifique et le livre scientifique jeunesse. Objectifs : encourager les vocations, affirmer l'importance de la culture scientifique et valoriser le travail des chercheurs et des éditeurs. La sélection 2017 des ouvrages est représentative de ces sujets. Depuis sa création en 2009, le prix Le goût des sciences valorise chaque année, dans le cadre de la Fête de la science, un auteur pour la qualité de son ouvrage en termes de médiation scientifique auprès du grand public en primant un ouvrage adulte et un ouvrage jeunesse. Couvrant l'ensemble des thématiques scientifiques, il met à l'honneur le livre scientifique grand public : un grand prix pour la science expliquée à tous.

La sélection 2017 était la suivante :

Prix du livre scientifiqueL'intelligence animale de Emmanuelle POUYDEBAT, éditions Odile Jacob

A la recherche de l'univers invisible de David ELBAZ, éditions Odile Jacob

Darwin à la plage de Jean-Baptiste de PANAFIEU, éditions Dunod*

Prix du livre scientifique jeunesse

A qui est ce squelette ? de Henri CAP, Raphaël MARTIN et Renaud VIGOURT, éditions Seuil

Le monde des animaux microscopiques de Hélène RAJCAK et Damien LAVERDUNT, éditions Actes sud

Copain des Geeks de Jean-Noël et Nathalie LAFARGUE, éditions Milan