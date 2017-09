Prix Le goût des sciences : la sélection 2017

Prix littéraire scientifique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le goût des sciences distingue les meilleures publications de médiation scientifique dans deux catégories : le livre scientifique et le livre scientifique jeunesse. Objectifs : encourager les vocations, affirmer l'importance de la culture scientifique et valoriser le travail des chercheurs et des éditeurs. La sélection 2017 des ouvrages est représentative de ces sujets.

Le goût des sciences, prix de référence pour les livres scientifiques

Depuis sa création en 2009, le prix Le goût des sciences valorise chaque année, dans le cadre de la Fête de la science, un auteur pour la qualité de son ouvrage en termes de médiation scientifique auprès du grand public en primant un ouvrage adulte et un ouvrage jeunesse. Couvrant l'ensemble des thématiques scientifiques, il met à l'honneur le livre scientifique grand public : un grand prix pour la science expliquée à tous.

En 2016, le jury a récompensé Christian Duquennoi, pour son ouvrage "Les déchets, du big bang à nos jours" (éditions Quae) dans la catégorie adulte, ainsi que Florence Pinaud et Stéphane Kiehl, pour "La guerre secrète des microbes" (éditions Actes Sud) pour la catégorie jeunesse.

Écoutez Christian Duquennoi au micro de Nicolas Martin dans La méthode scientifique, le 22 novembre 2016 sur le thème "Peut-on rêver d'une planète sans déchets?"

Une sélection insolite, ludique et passionnante

Comme chaque année, une quinzaine d'ouvrages sont en compétition pour remporter le prix dans chaque catégorie. Dictionnaires, romans, essais, bandes dessinées, la sélection valorise des supports de qualité qui permettent de mieux comprendre l'actualité, de percer les mystères de la vie ou de l'univers, ou bien encore de se projeter dans le monde de demain. Les ouvrages retenus couvrent l'ensemble des thématiques scientifiques (espace, intelligence artificielle, astrophysique, changement climatique, etc.) et envisagent les sujets d'actualité au travers du prisme de la science. Ils seront soumis début septembre à la lecture des jurés qui choisiront les nominés et lauréats 2017.

Ce jury est composé de personnalités scientifiques et universitaires, de directeurs de recherche d'entreprises, de journalistes, d'auteurs spécialistes du jeune public. Dans le cadre de la catégorie du prix du livre scientifique jeunesse, le lauréat sera désigné par une classe de collégiens parmi les trois nominés retenus par le jury.

La sélection 2017 est la suivante :

Prix du livre scientifique

L'intelligence animale de Emmanuelle POUYDEBAT, éditions Odile Jacob

A la recherche de l'univers invisible de David ELBAZ, éditions Odile Jacob

Darwin à la plage de Jean-Baptiste de PANAFIEU, éditions Dunod

Prix du livre scientifique jeunesse

A qui est ce squelette ? de Henri CAP, Raphaël MARTIN et Renaud VIGOURT, éditions Seuil

Le monde des animaux microscopiques de Hélène RAJCAK et Damien LAVERDUNT, éditions Actes sud

Copain des Geeks de Jean-Noël et Nathalie LAFARGUE, éditions Milan

Rendez vous le mardi 4 octobre pour connaître les lauréats...