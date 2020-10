Quel est le minimum d'êtres humains nécessaires pour coloniser une autre planète ?

Un chercheur français a voulu à répondre à cette question fondamentale : pour coloniser d’autres planètes – comme Mars par exemple - combien de colons sont nécessaires pour que cela marche en terme de charge de travail ? Il a ainsi calculé le nombre minimum d’êtres humains nécessaires pour survivre sur une autre planète et a fait paraitre récemment ses résultats dans une étude parue dans Scientific Reports. Ce chercheur a d’abord développé un modèle mathématique, en partant du principe qu’il s’agirait d’une colonie isolée, totalement autonome sans possibilité de réapprovisionnement depuis la Terre, et qu’il faudrait donc tout produire sur place : l’eau, l’air, le fer, la production d'énergie et de bâtiments, etc. Il a considéré toutes les activités nécessaires à la survie et a déterminé le nombre d’heures de travail nécessaire. Selon ses équations, il ne faudrait que 110 êtres humains pour survivre sur place, un chiffre étonnement bas.

Jean-Marc Salotti, professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Bordeaux, est l’auteur de cette étude.

Un nouveau type de vaisseau spatial habitable, capable de s’agrandir au fil du temps

Une étude parue dans la revue Aerospace Science & Technology décrit un nouveau type de vaisseau spatial habitable, capable de s’agrandir au fil du temps. Au lieu d’essayer de construire des colonies à la surface de Mars, une équipe d’ingénieurs aérospatiaux américains ont pensé à un nouvel habitat spatial, qui reproduirait une gravité artificielle. Un vaisseau en forme de cylindre concentrique, avec une rotation autour d’un axe afin de créer une force gravitationnelle. Outre la gravité, les ingénieurs ont également conçu des boucliers pour protéger les habitants des radiations cosmiques mortelles - avec couche externe d’eau et de roches de cinq mètres d’épaisseur. Chaque extension permet d'ajouter un cylindre supplémentaire pour agrandir les espaces de vie. Selon les auteurs, cette arche de Noé de l’espace pourrait accueillir jusqu'à 8 000 personnes.

L'adaptation des "Furtifs" d'Alain Damasio

"Les Furtifs", le roman d’Alain Damasio parue en 2019 aux éditions de la Volte, vient d’être adapté en application de réalité augmentée. Dans ce roman de science-fiction, il est question de M.O.A : My Own Assistant, un logiciel d’assistance et de régulation de la population qui contrôle les habitants d’une ville. Avec la complicité d’Alain Damasio, l’application « M.O.A » vient de paraitre sur l’Apple et le Google Store, pour les téléphones portables. Elle propose une expérience immersive, qui se joue avec un casque audio, et en extérieur, le téléphone à la main. A l'instar de l'œuvre littéraire, cette application livre une réflexion sur l’omniprésence de nos technologies et sur nos usages.

L'adaptation du « Problème à trois corps » crée la polémique

Enfin, l'adaptation en série du roman « Le problème à trois corps » de Liu Cixin crée la polémique. Netflix avait annoncé que David Benioff et D.B. Weiss - les créateurs de Game Of Thrones - allait adapter cette saga SF. Mais, le romancier chinois a déclaré dans une interview qu’il trouvait le génocide Ouighour légitime. Des propos qui ont choqué des sénateurs américains qui demandent à Netflix de ne pas maintenir le projet - sous peine de complaisance voire de complicité. Liu Cixin est directement associé au projet comme consultant.