Qui doit avoir peur du vortex polaire ?

Des températures et vents venus de l'Arctique, portés par un vortex polaire, ont frappé les Etats-Unis ce mercredi, avec des ressentis allant jusqu'à -50 degrés Celsius. Ce phénomène climatique rare reste cependant lié à l'Amérique du Nord et la Sibérie.

"Attendez-vous à des températures glaciales, un froid mordant et des températures ressenties potentiellement mortelles", avait averti le National Weather Service, le service météo des Etats-Unis. Avec l'arrivée d'une intense vague de froid sur le nord des Etats-Unis, il devait en effet faire plus froid dans des régions du Midwest américain que dans certains endroits en Antarctique, avec des températures ressenties allant jusqu'à - 50° C. De fait, une dizaine de personnes ont trouvé la mort durant la nuit de mardi à mercredi dans la région.

Ecoles et administration fermées, gens cloîtrés chez eux, transports interrompus... A Chicago, pour lutter contre une température avoisinant les - 29°C ce midi, les employés des chemins de fer ont dû enflammer les rails pour éviter qu'ils ne gèlent : quand les températures descendent sous zéro, le métal des rails peut en effet se contracter au point d’abîmer les boulons qui les maintiennent en place. Dans une zone du Minnesota, à en croire un membre du service de météorologie nationale, la température aurait chuté jusqu'à - 48 ° C.

Deux zones de vortex polaires arctiques

• Crédits : Scott Olson - Getty

Une vague de froid s’abattant si rapidement sur une région, avec des conséquences si implacables, n'est pas sans rappeler les films catastrophe, Le Jour d'Après en tête. D'autant que le nom du phénomène météorologique, "vortex polaire", pourrait très bien barrer une affiche de cinéma en grosses lettres capitales. L'intrigue ne prendrait cependant pas place en Europe : on dénombre deux centres de vortex arctique, l'un au nord-est du Canada, au niveau de l’Île de Baffin, et l'autre au Nord-Est de la Sibérie.

Le phénomène n'a, de plus, rien de nouveau. Le terme vortex polaire, ou tourbillon polaire plus traditionnellement en français, était déjà référencé en 1853 dans le magasine anglo-saxon Littell's Living Age.

Il s'agit en réalité une dépression qui se forme traditionnellement près du cercle arctique, en raison des différences de températures entre équateur et région polaire. Les zones de basse pression situées dans la haute et moyenne troposphère (la couche de l'atmosphère qui se situe entre le sol et 8 à 15 km de haut) ainsi que dans la stratosphère (entre 8 et 50 km d'altitude) forment une grande dépression qui contient une masse d'air froid importante. Elles s'accompagnent, au sol d'anti-cyclones thermiques : à la surface terrestre, ces zones de haute pression atmosphérique sont si froides que l'air en vient à "s'alourdir".

• Crédits :

Une influence du réchauffement climatique ?

Au début de l'hiver, ce tourbillon peut être si intense qu'il en devient instable. Habituellement confiné par le "jet stream" (ou courant-jet), il peut alors s'étendre à d'autres zones. C'est ce qui vient d'arriver au Nord des Etats-Unis (ainsi qu'au Canada, déjà nettement plus habitué à ces conditions climatiques)... et qui avait déjà eu lieu en janvier 2014. L'émission Planète Terre s'était alors posé la question, avec Claude Kergomard, professeur et directeur au Département de géographie de l'ENS, de l'influence du changement climatique sur ces phénomènes :

C'est très difficile à dire. On peut se référer au dernier rapport du GIEC qui est extrêmement prudent. Ces événements sont, par définition, rares. Même leurs fréquences sont difficiles à connaître. Dans le passé il y a toujours eu des événements extrêmes, dont on a des traces. Par exemple, on a l'impression parce qu'on en parle beaucoup plus, que les cyclones sont plus fréquents, ce n'est pas le cas. [...] C'est quelque chose qui sort de nos capacités à dire si ça a augmenté, parce que les statistiques sont insuffisamment précises sur des événements rares. C'est ça qui est très important. Ces aléas climatiques relèvent encore très largement du domaine de l'incertitude.

Écouter Écouter Les sociétés face aux événements météorologiques extrêmes (Planète Terre, 22/01/2014) Les sociétés face aux événements météorologiques extrêmes (Planète Terre, 22/01/2014)

Loin de ces considérations sur l'absence de données fiables, le président climato-sceptique des Etats-Unis, Donald Trump, s'est une nouvelle fois illustré en ironisant sur l'absence de "réchauffement climatique" :