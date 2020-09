Recherche SETI : pas un seul murmure de technologies extraterrestres

En matière de recherche d'intelligence extraterrestre, une équipe australienne a publié les résultats de leur étude dans Publications of the Astronomical Society of Australia. Ces chercheurs ont utilisé le grand radiotélescope australien, le MWA, et ils ont analysé 6 exoplanètes et plus de 10 millions de systèmes stellaires dans la région de Véla de notre Voie lactée. Ils recherchaient des technosignatures, c’est à dire des indicateurs de civilisations extraterrestres avancées. Il s’agit de l'enquête la plus profonde et la plus large à ce jour. Comme nous ne savons pas vraiment quelle type de technologie les aliens pourraient développer, nous nous basons sur ce que nous connaissons, à savoir notre propre technologie et nos propres théories. Le MWA, a donc chercher des signaux radio, dans des fréquences similaires à la radio FM. Résultat : pas un seul murmure de technologie extraterrestre. Mais, les chercheurs ne se découragent pas. Selon eux, cela prouve que les données des télescope avec un grand champ de vision peuvent aussi aider la recherche d’une intelligence extraterrestre.

La NASA a conçu une nouvelle carte à destination des extraterrestres

Le 3 mars 1972, la NASA a lancé Pioneer 10, une sonde spatiale qui a quitté notre système solaire avec à son bord la plaque de Pioneer : une carte qui indique la trajectoire du vaisseau, et donc celle de la route à suivre pour rejoindre notre planète. Elle indique la direction à la fois dans l'espace et dans le temps, grâce à l’indication de pulsars - qui servent comme des phares. Mais, d’ici des dizaines de millions d'années, elle ne pointerait plus vers notre planète. Jugée obsolète, une nouvelle carte plus précise a été pensée. Mais cette fois ci avec des pulsars à l‘intérieur et à l’extérieur de notre galaxie, avec des durées de vie plus longues. La carte est prête, mais pour le moment aucune sonde spatiale de type Voyager ou Pionneer n'est prévue.

Les Utopiales 2020

Le lancement du festival les Utopiales à Nantes aura bien lieu, et il sera gratuit ! Le festival de science-fiction se déroula du 29 octobre au 1er novembre dans le quartier de la Cité, sur trois sites différents, pour éviter la concentration des foules. Cette année, scientifiques, écrivains, dessinateurs, chercheurs et réalisateurs sont attendus autour du thème « Traces ». L’édition 2020 se concentre sur le livre (roman, bande dessinée, essai), les sciences et le cinéma. Pour des raisons sanitaires, les pôles ludiques et jeux vidéo ont été annulés. Les invités ont aussi été dévoilés : Roland Lehoucq, Catherine Dufour, Xavier Mauméjan, Benoit Peeters, ainsi que l’équipe de la Méthode Scientifique.