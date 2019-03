Remise du prix Le goût des sciences 2018 au salon du livre de Paris

Valoriser le travail des chercheurs et des éditeurs, encourager les vocations et affirmer l’importance de la culture scientifique, tels sont les objectifs du Prix Le goût des sciences. Un prix remis au salon du livre de Paris pour la première année.

Valoriser le travail des chercheurs et des éditeurs, encourager les vocations et affirmer l’importance de la culture scientifique, tels sont les objectifs du Prix Le goût des sciences. En distinguant les meilleures initiatives et publications de médiation scientifique, il met à l’honneur le livre scientifique pour tout public : un grand prix pour comprendre la science. Le 15 mars, à l’occasion du Salon du livre, les lauréats de l’édition 2018 se sont vu remettre les trophées.*

Afin de renforcer la dimension littéraire du goût des sciences et de faire connaître au public les auteurs lauréats, le prix 2018 est remis cette année au salon du Livre, rendez-vous incontournable des professionnels et des passionnés de lecture, sur la scène Agora. Festival littéraire à part entière, le salon du Livre propose une programmation riche, exigeante et diversifiée. Comme Le goût des sciences, il s’ancre dans l’actualité littéraire et éditoriale la plus récente, en mettant en lumière les auteurs et les acteurs qui interrogent le temps présent et tentent d’écrire le monde de demain.

Le goût des sciences, un prix de référence pour les livres scientifiques

Le prix Le goût des sciences est attribué par un jury composé de personnalités scientifiques et universitaires, de directeurs de recherche d’entreprises, de journalistes, illustrateur mais aussi Youtubeur. Dans le cadre de la catégorie du prix du livre scientifique jeunesse, le lauréat a été désigné par une classe de collégiens de 5e du collège Yvonne Le Tac (Paris 18e) à partir de trois ouvrages retenus par le jury.

Ont été distingués cette année :

Pour le prix du livre scientifique : « Du merveilleux caché dans le quotidien » d’Etienne GUYON & co, éditions Flammarion

Pour le prix du livre scientifique jeunesse : « HMS Beagles, aux origines de Darwin » de Fabien GROLLEAU et Jérémie ROYER, éditions Dargaud

Le prix du livre scientifique

Ce prix distingue un ouvrage permettant à un public de non-spécialistes de comprendre certaines avancées, recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact sur le monde environnant.

« Du merveilleux caché dans le quotidien » d’Etienne GUYON & co, éditions Flammarion

C’est un sentiment que nous avons tous éprouvé : derrière les objets qui émaillent notre quotidien se cache une étrange beauté. Elle semble le fruit d’un ordre naturel ou voulu, d’une organisation sous-jacente, mais aussi d’une fonction que nous ne percevons pas toujours. Dans ce livre largement illustré, les auteurs se proposent de réapprendre à voir le monde qui nous entoure, tout en révélant la science à l’oeuvre. Des combles d’Azay-le-Rideau à la mousse de savon, en passant par la boulette de papier froissé et le pont de liane, les 35 thèmes traités ont tous un point commun : la merveilleuse élégance des formes.

L’auteur : Étienne Guyon, né le 31 mars 1935 à Paris est un physicien français, spécialiste de supraconductivité et d’hydrodynamique. Il est professeur à l’ESPCI ParisTech et directeur honoraire de l’École normale supérieure.

Les nominés : « Immunisés ? Un nouveau regard sur les vaccins » de Lise BARNÉOUD, éditions Premier Parallèle  « 20 000 ans ou la grande histoire de la nature » de Stéphane DURAND », éditions Actes Sud

Le prix du livre scientifique jeunesse

Cette catégorie récompense un ouvrage destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques.

« HMS Beagle, aux origines de Darwin » de Fabien GROLLEAU et Jérémie ROYER, éditions Dargaud

Londres, 1831. Le jeune Charles Darwin, impatient d’embarquer pour le périple de sa vie, prend place sur le HMS Beagle. Le voyage vers des contrées lointaines pleines de promesses sera aussi fait de multiples épreuves. Tandis que ses découvertes sur la faune et la flore le comblent d’admiration et de confusion, la fréquentation d’esclavagistes va le pousser à questionner les principes humanistes de ses contemporains. Un voyage formateur pour l’homme et révolutionnaire pour la science.

Les auteurs : Fabien Grolleau a des projets de BD plein la tête. En 2003, il fonde, avec Thierry Bedouet, la maison d’édition associative Vide cocagne. Jérémie Royer a grandi à Nice. C’est là-bas qu’il intègre une école de graphisme publicitaire. Il décide ensuite de suivre l’enseignement de l’école de bande dessinée Saint-Luc, à Bruxelles. Ses études terminées, il s’installe à Paris, où il commence sa carrière de dessinateur.

Les nominés : « Les mésaventuriers de la science » de Jim JOURDANE, Editions Makisapa  « Le super week-end de l’espace » de Gaëlle ALMERAS, éditions Maison Georges

