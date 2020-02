Ressusciter des gènes de mammouth pour mieux comprendre leur extinction

Dans une étude parue dans la revue Genome biology and evolution : des chercheurs ont recomposé des gènes de mammouth en laboratoire. Le but de l’expérience n’était pas de cloner un mammouth, mais de mieux comprendre les raisons de leur extinction. Les chercheurs de l’Université de Buffalo à New York ont séquencé l’ADN d'un des derniers mammouth laineux. Il s’agit d’un mammouth de l'Ile Wrangle, l’un des derniers bastions de mammouths qui a disparu il y 4.600 ans - soit 6.000 ans après l’extinction de ceux peuplant le contient. Puis, son génome a été comparé a celui de mammouths plus anciens, et à ceux d’éléphants contemporains. L’hypothèse annoncée était que leur consanguinité avait produit des mutations génétiques délétères. Pour vérifier cela, ils ont ensuite reproduit en laboratoire ces gènes-là, et les ont testé pour vérifier s’ils fonctionnaient normalement ou non. Il s’avère que non.

Régis Debryne est paléogénéticien au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris.

Interagir avec une version virtuelle d’un proche décédé

En Corée du Sud, il est désormais possible d’interagir avec une version virtuelle d’un proche décédé. L’expérience s’appelle « I met you » - je t’ai rencontré. On voit dans cette vidéo en ligne une mère dotée d’un casque de réalité virtuelle et de gants haptiques interagir avec l’avatar de sa fille de 7 ans, décédée d’une maladie incurable. Pour ces retrouvailles en réalité virtuelle, l’équipe de production a passé 8 mois pour enregistrer en motion capture les mouvements d’un enfant acteur, puis pour reconstituer le visage, le corps et la voix de la petite fille défunte.

OVNI : 50 ans de dossier déclassifiés

Au Royaume-Uni, la British Royal Air Force a déclaré que tous les dossiers classifiés sur les OVNI vont être ouverts. Le ministère de la Défense et son département dédié aux observations d’OVNIS ont collecté des informations depuis les années 1960 jusqu’à 2009, date à laquelle ce service a été clôturé. La nouvelle va peut-être enthousiasmer les ufologues, mais sur les 50 ans de dossiers classés, les phénomènes non expliqués restent très rares, et aucun rapport reçu n'a jamais révélé la moindre preuve d'une trace potentielle extraterrestre. Ces archives seront mises en ligne ces prochains mois.

Sam Raimi, réalisateur de Docteur Strange 2 ?

« Doctor Strange : Into the Multiverse of Madness » de Marvel pourrait être réalisé par Sam Raimi. Le réalisateur de la trilogie Spider-Man, et surtout de Evil Dead. Il serait en discussion en ce moment avec Disney. Pour réécrire le scénario, Disney fait aussi appel à Michael Waldron, l’un des scénaristes de la série animée Rick et Morty. Benedict Cumberbatch interprétera toujours cet ancien neurochirurgien expert en sciences occultes. Le film devrait entrer en production au printemps prochain, pour sortir en salle le 5 mai 2021.