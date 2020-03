Science : à la découverte des planètes

Jupiter, la planète géante, Neptune, la planète la plus lointaine, Pluton, la planète naine, et la mystérieuse planète 9... A travers une sélection d'émissions de "La Méthode scientifique", partez à la découverte des planètes du système solaire et extrasolaire.

Pour enrichir vos connaissances en sciences, ou les réviser, nous vous proposons de réécouter plusieurs émissions de "La Méthode scientifique" présentant les différentes planètes, de la plus petite à la plus grosse, jusqu'à la plus éloignée.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. Jupiter : la géante lève le voile (59 min)

C’est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est plus massive que toutes les autres planètes réunies. C’est certainement la plus ancienne aussi. On l’a qualifiée "d’étoile ratée" pendant longtemps. Jupiter : la géante rouge lève le voile. Vous saurez tout sur la cinquième planète après le soleil.

Au programme des classes de cycle 4 et de filières scientifiques du cycle terminal.

2. Neptune, cette lointaine inconnue (59 min)

Que savons nous de la planète la plus éloignée de notre système solaire ? L'organisation de son système d'anneaux et de ses lunes restent à ce jour un grand mystère. En cache-t-elle d'autres ? De quels moyens dispose-t-on pour son observation ?

Au programme des classes de filières scientifiques du cycle terminal.

3. La revanche de Pluton (59 min)

En 2006, Pluton a été reclassée "planète naine". Que nous a appris le télescope spatial Hubble du système plutonien ? Que peut-on déduire des méthodes de spectroscopie et d’occultation pour un objet céleste aussi lointain ?

Au programme des classes de cycle 4 et des filières scientifiques du cycle terminal.

4. Le mystère de la planète 9 (59 min)

La planète X est ce qu'on appelle une arlésienne de l'astrophysique. Il semble important de la découvrir. Mais comment découvre-t-on une planète sans l’avoir vue ? La découverte d’une planète X pourrait bel et bien bouleverser notre conception de la formation du système solaire. Qui la recherche ?

Au programme des classes de cycle 4 et des filières scientifiques du cycle terminal.

5. Au commencement étaient les météorites (59 min)

Les météorites représentent un vaste puits de légendes diverses et variées. D’où viennent ces météorites ? Comment nous renseignent-elles sur les origines du système solaire ? Représentent-elles un danger réel ?

Au programme des classes de cycle 4 et des filières scientifiques du cycle terminal.