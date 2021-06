Sciences : 12 émissions sur le réchauffement climatique

L’urgence climatique ne cesse de faire les gros titres de l’actualité. Qu'on parle de réchauffement, de changement ou de dérèglements climatiques, tous ces termes renvoient au même constat d’une augmentation de la température terrestre moyenne mesurée sur une longue période. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, l'homme est la première espèce en mesure d'en bouleverser les conditions climatiques. Les experts sont aujourd'hui sûrs à 95% que l'activité humaine est la cause principale du changement climatique. C'est en effet l'augmentation de l'effet de serre, conséquence d'un usage croissant des énergies fossiles, qui provoque un réchauffement sans précédent de notre planète. Sa cause principale sont les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère. Les experts sont formels : le phénomène prend de l’ampleur et ses effets sont de plus en plus notables. Il est, par rapport à l’ère pré-industrielle, de 1,1° à l’échelle de la planète. Episodes de canicules, sécheresses, inondations, tempêtes et ouragans se font réguliers et n’auront de cesse de se manifester si les mesures prises ne sont pas suffisantes. Depuis 1988 pourtant, date du premier Sommet de la terre de Rio, la communauté internationale a mis le climat à son agenda politique. Dire que rien n'a été fait depuis serait faux, comme en atteste l'important "Accord de Paris", le tout premier accord mondial juridiquement contraignant sur le changement climatique, adopté lors de la conférence de Paris sur le climat (COP21) en décembre 2015. Mais au-delà des décisions politiques, les défis posés par le réchauffement climatique imposent aussi la nécessité de changements radicaux et urgents sur de nombreux plans - économique, financier, intellectuel, moral, institutionnel. Cette sélection d'émissions propose de mieux comprendre les causes, les conséquences et les moyens mis en œuvre par les Etats pour lutter contre le réchauffement climatique, un sujet au centre des préoccupations actuelles.

Pôles, littoraux, déserts : des postes d'observation pour un constat accablant

Qu’ils soient chauds ou froids, les déserts sont un bon poste d’observation du réchauffement climatique. La région Arctique, pour ne citer que cet exemple, se réchauffe deux à trois plus vite que le reste de la planète.

La situation de l’océan Arctique est particulièrement préoccupante. Chaleurs record, multiplication de feux de forêts à des latitudes plus septentrionales que jamais, fonte des glaciers canadiens et du Groenland, recul de la calotte glaciaire et fonte extrême de la banquise. Quelle est la situation climatologique de cet océan si fragile ? En quoi l’Arctique est-il une sentinelle de l’évolution du climat ? Comment expliquer la succession de phénomènes climatiques extrêmes auxquels l’Arctique a été confronté ? La calotte glaciaire du Groenland a perdu 532 milliards de tonnes de glace en 2019.

En veillant et en auscultant les glaciers, les glaciologues constituent les archives du climat. L'une d'entre eux, Lydie Lescarmontier a accompli plusieurs voyages à bord de l'Astrolabe, ce célèbre navire brise-glace qui permet de rejoindre la base de recherche française Dumont-d’Urville située en terre Adélie, en Antarctique. Au cours de cet entretien, la glaciologue confie la façon dont son travail sur le glacier Mertz notamment lui a permis d'observer en direct les effets du réchauffement climatique.

Des éleveurs de rennes Samis en Laponie aux Inuits du Groenland, il est désormais indispensable pour ces populations d'apprendre à vivre avec les nouvelles contraintes liées aux effets du réchauffement climatique. Cette émission explique la façon dont celles-ci tentent de protéger leur mode de vie tout en s’adaptant aux bouleversements imposés à leur environnement.

Si rien n'est fait pour contenir le réchauffement climatique et ralentir la fonte des glaciers, d’ici 2100 plus de la moitié de la population mondiale sera menacée par la montée des eaux et les habitants des littoraux deviendront des réfugiés climatiques. Cette émission examine les solutions d’aménagement envisagées et les différentes infrastructures qu'il faudrait mettre en œuvre afin d'éviter aux habitants des zones littorales d'être condamnés à un grand exode.

Si le phénomène de montée du niveau des océans inquiète les habitants des îles du Pacifique, d'Asie, des Maldives, et même ceux de l'île de Sein en France, le Bangladesh est sans doute le pays du monde où la préoccupation est la forte. La fonte des glaciers de l’Himalaya provoque en effet un ruissellement d'eau qui aboutit dans l’immense delta que forme le pays, une plaine surpeuplée où chaque inondation prend l'allure d'une véritable catastrophe. Ce documentaire permet de mieux comprendre pourquoi le Bangladesh est le pays du monde le plus fortement – et le plus rapidement – affecté par les effets du réchauffement de l’atmosphère.

2019 n’aura pas seulement été la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, elle aura également été celle des méga-incendies. En Amazonie d’abord, où près d’1 million d’hectares sont partis en fumée ainsi qu’en Sibérie, dans le bassin du Congo et enfin en Australie où 10 millions d’hectares ont brûlé, entraînant la mort d’un milliard d’animaux, d’une trentaine de personnes ainsi que des dégâts considérables. Cette émission propose de comprendre en quoi une augmentation des températures moyennes ne provoque pas des phénomènes uniformes mais augmente les extrêmes. Et comment la multiplication des incendies ravageurs observée ces dernières années illustre cet effet dit d'"amplification des extrêmes" au sujet duquel il est plus juste de parler de dérèglement climatique.

Le réchauffement climatique n'a pas seulement des conséquences sur l'environnement. Cette émission propose d'éclairer son impact sur la géopolitique et de mieux comprendre le lien qui de tout temps a existé entre les phénomènes de changements climatiques comme les sécheresses ou les périodes de refroidissement des températures et la survenue de conflits, voire de guerres.

Quelles vont être les conséquences concrètes lorsque la moyenne de la température mondiale aura augmenté de 2° ou plus ? À quoi ressembleront nos villes ? Vers quelles énergies alternatives pourrons-nous nous tourner ? Cette émission propose, non pas de se résigner aux effets du changement climatique, mais de comprendre comment se préparer à vivre dans un monde durablement modifié par l'action humaine en donnant à entendre les différents scénarios envisagés par les écologues et les climatologues.

Une lente prise de conscience

Le 12 décembre 2015, les 195 délégations nationales présentes à la COP21 signaient l’Accord de Paris sur le climat, prévoyant de maintenir le réchauffement de la planète "nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux pré-industriels". Il a fallu attendre le 28 novembre 2019 pour que le Parlement européen adopte une résolution résolution déclarant "l’urgence climatique et environnementale." Derrière ces déclarations, quelle est la réalité de la transition écologique mise en œuvre par les pays signataires ? Quelles ont été les différentes étapes de la prise de conscience des nations ?

Un des objectifs de la COP25 était d'établir un plan d'action à l'échelle du monde afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2010 en effet, celles-ci n'ont cessé d'augmenter pour atteindre une hausse de 1,5% en moyenne par an.

En dépit des grandes conférences sur le climat (COP) successives, des rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les décisions politiques efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique se font attendre. Pourquoi est-il si difficile de concevoir une géo-politique où la Terre serait pensée comme un sujet de politiques, et non comme un objet ou comme une simple toile de fond des activités humaines ?

En dehors de ceux qu'elle plonge dans une profonde dépression quant à l'avenir de notre planète, il semble le plus souvent que les enjeux liés au réchauffement climatique suscitent l'indifférence. Voire le déni. Pourquoi les scientifiques n'arrivent-ils pas à convaincre sur ce sujet ? La crise climatique est-elle un enjeu si difficilement compréhensible ? Cette émission propose de comprendre pourquoi les moyens de cette lutte rencontrent autant de difficultés pour être mis à l'agenda politique des pays du monde entier.

Le 23 septembre 2019, Greta Thunberg s’est adressée aux responsables politiques lors du sommet sur le climat 2019. En déplorant leur inaction et en les appelant à se ressaisir, cette jeune Suédoise qui a lancé en 2018 le mouvement Friday for future, est devenue à l'âge de 16 ans la porte-parole d’une jeunesse européenne préoccupée par le réchauffement climatique. Cette émission analyse le militantisme écologique de la jeunesse et ses effets.