Sciences : 12 émissions sur les océans

Espace infini, l'océan témoigne de la petitesse de nos connaissances face à cette immensité bleue de 1370 millions de km³, qui recouvre 71% de la surface du globe et comporte 90% de toutes les classes d'organismes vivants. Quel est le rôle climatique des océans ? Quelle est leur chimie propre et quel rôle joue-t-elle dans la régulation climatique ? Quels sont les différents types de courants marins ? Que sait-on de la vie abyssale ? En dehors de ces enjeux purement scientifiques, l’océan est aussi un des enjeux géostratégiques majeurs du XXIe siècle. Au-delà des ressources alimentaires, médicales et minières qu'il recèle, il est source d’énergie renouvelable et accueille, notamment, 90% du transport des marchandises. Cette sélection de 12 émissions vous propose de faire le tour de ces enjeux, pour que la profondeur des océans ne soit plus une terre inconnue.

Quelle est la chimie propre aux océans et quel rôle joue-t-elle ? Pour quelles raisons cette chimie est-elle perturbée et quelles sont les conséquences de ces bouleversements ? Quelles solutions sont aujourd’hui envisagées pour enrayer le phénomène ? Cette émission propose de répondre à ces questions.

À RÉÉCOUTER Réécouter Océans : une usine chimique qui se dérègle écouter ( 58 min) 58 min La Méthode scientifique Océans : une usine chimique qui se dérègle

Qu’est-ce que le Gulf Stream ? Comment les courants marins s’organisent-ils ? Quel est son impact sur les écosystèmes et sur le climat ? Cette émission propose de répondre à ces questions.

À RÉÉCOUTER Réécouter Gulf Stream, panne de courant ? écouter ( 58 min) 58 min La Méthode scientifique Gulf Stream, panne de courant ?

Quels sont les différents types de courants marins présents sur la planète ? Comment sont-ils liés ? Quels sont leurs moteurs respectifs ? Pourquoi et par quels moyens les étudie-t-on ? Quel est le rôle climatique des océans ? Cette émission propose de répondre à ces questions.

À RÉÉCOUTER Réécouter Courants marins : accident de la circulation écouter ( 58 min) 58 min La Méthode scientifique Courants marins : accident de la circulation

La profondeur des océans est-elle encore une terre inconnue ? Que trouve-t-on au fond des mers ? Que sait-on de la vie abyssale ? Jusqu’où explorer le fond des océans ? Avec quels outils explorer et étudier les écosystèmes ? Comment les protéger ? Cette émission propose de répondre à ces questions.

Que faire pour protéger la population grandissante des littoraux face à la montée des eaux ? Comment faire face à la submersion marine potentielle ? Quels plans de prévention sont mis en place sur les risques littoraux ? Comment repenser la ville de demain ? Cette émission propose de répondre à ces questions.

À RÉÉCOUTER Réécouter Montée des océans : les littoraux en danger écouter ( 57 min) 57 min La Méthode scientifique Montée des océans : les littoraux en danger

Tara Océan : un voilier de trente-six mètres, un grand laboratoire flottant dont les missions sillonnent les océans depuis plus de dix ans pour mieux comprendre la biologie marine, Tara océan, donc, vient de repartir en direction du Chili pour un voyage autour du monde qui durera plus de deux ans. Après l’étude du plancton, l’étude du corail ou de la pollution marine par les microplastiques, le but de cette prochaine expédition sera d’étudier un peuple invisible caché sous la surface : le microbiome marin.

À RÉÉCOUTER Réécouter Tara Océan : cap sur le microbiome marin écouter ( 58 min) 58 min La Méthode scientifique Tara Océan : cap sur le microbiome marin

Plongée au cœur de l’océan, en compagnie de l'océanographe Catherine Vadon, maîtresse de conférence au Museum national d'Histoire naturelle de Paris, qui revient au cours de ce bref entretien sur les missions d’inventaires des faunes profondes qu'elle a eu l'occasion de mener.

À RÉÉCOUTER Réécouter Mystères et richesses de l'océan écouter ( 10 min) 10 min Escale verte Mystères et richesses de l'océan

Ornithologues, glaciologues, menuisiers, mécaniciens, cuisiniers... En 2019, Nicolas Martin, producteur de La Méthode scientifique, est allé à la rencontre des hivernants, ces personnes qui vivent en isolement total sur la base Dumont d’Urville en Terre Adélie en Antarctique pour réaliser un feuilleton pour France Culture. Cet épisode raconte la navigation sur l'océan indien austral et les difficiles conditions météorologiques auxquelles doivent faire face passagers et équipage de l'Astrolabe.

À RÉÉCOUTER Réécouter Dans le tumulte de l'océan Austral écouter ( 4 min) 4 min Chroniques de voyage en Antarctique Dans le tumulte de l'océan Austral

De tout temps, fresques, sculptures et tableaux ont représenté les océans. Mais ce sont les cartes terrestres et marines qui ont fixé les premières sur le papier leurs lignes imaginaires. Un vaste découpage, qui ne doit rien au hasard. Cette émission de géographie propose de se pencher sur ces représentations imposées et soutenues au fil des découvertes par les nations dominantes, qui se plaçaient au centre de ces mappemondes. Comment représenter les océans aujourd'hui ? Et demain ?

À RÉÉCOUTER Réécouter À quoi sert la géographie ? (1/4) : La création des océans et des continents écouter ( 57 min) 57 min Nos géographies À quoi sert la géographie ? (1/4) : La création des océans et des continents

Le rythme de la mondialisation s'accélère sur l'eau... mais aussi sous l'eau, l'océan couvrant près des 3/4 de la surface du globe. Cette émission de géopolitique propose de faire le point sur plusieurs des grands enjeux contemporains liés aux océans, des migrations aux ressources naturelles, des transports aux communications et à l'espionnage.

À RÉÉCOUTER Réécouter Le monde des océans : enjeux méconnus écouter ( 59 min) 59 min Affaires étrangères Le monde des océans : enjeux méconnus

Ornithologues, glaciologues, menuisiers, mécaniciens, cuisiniers... En 2019, Nicolas Martin, producteur de La Méthode scientifique, est allé à la rencontre des hivernants, ces personnes qui vivent en isolement total sur la base Dumont d’Urville en Terre Adélie en Antarctique pour réaliser un feuilleton pour France Culture. Dans cet épisode, Thérèse Libourel explique sa mission : étudier et mesurer l'acidification des océans, qui fait peser une menace sur la vie marine.

Les scientifiques ont compris, depuis longtemps, que les océans détenaient probablement des solutions face aux enjeux climatiques. Bactéries, virus - diatomées notamment - font preuve d'une richesse d'interactions entre les organismes dont nous avons tout à apprendre. Le plancton par exemple est une sentinelle précieuse pour notre devenir. Cette émission propose de mieux comprendre pourquoi l’océan est un des enjeux géostratégiques majeurs du XXIe siècle et quelle gouvernance devrait être adoptée pour en assurer la préservation.

