Sciences : la Terre en 10 émissions

France Culture Education | Il y a 4 milliards et demi d’années naissait la Terre, une nouvelle planète d'un volume d'un milliard quatre-vingt trois millions trois cent vingt mille kilomètres cube. Pour tout savoir sur sa structure, son dynamisme et son histoire, une sélection de 10 émissions à écouter.

Si les grands reliefs terrestres ont une telle majesté qu'ils nous paraissent hors du temps, la Terre est pourtant dotée d'une certaine plasticité. Apparue il y a 4,6 milliards d'années, notre planète a une histoire. Géologie, géomorphologie, sismologie, paléomagnétisme, océanographie, géodynamique sont les principales sciences qui contribuent à enrichir sa connaissance. Grâce à elles, la surface, la structure, le dynamisme, l'âge et l'histoire de notre planète sont aujourd'hui mieux connus. Cette sélection de dix émissions, qui donne la parole à de nombreux chercheurs et spécialistes de ces disciplines, propose de répondre à toutes les questions que l'on se pose sur la Terre : comment est-elle passée d’une boule de roche en fusion à l’environnement propice à la vie que nous connaissons ? Comment les blocs continentaux se sont-ils formés ? Peut-on dater précisément les différentes étapes de sa formation ? Et aujourd'hui, la structure de la Terre continue-t-elle d'évoluer ?

Il y a 4 milliards et demi d’années apparaissait la Terre, née certainement de l’accrétion de milliards de météorites et de planétésimaux dans ce qui est à l’époque la nébuleuse solaire. Et puis très vite, cette boule de magma s’est refroidie, structurée, elle s’est différenciée en noyau, manteau et croûte terrestre, s’est dotée d’un champ magnétique protecteur puis d’une atmosphère et d’océans qui abriteront la vie. Tout cela très rapidement à l’échelle cosmologique, en quelques millions d’années à peine. Cette émission revient sur les débuts de cette formation.

Si aujourd’hui, la température moyenne à la surface de la Terre est d’environ 15° Celsius, tel n’a pas toujours été le cas. Si l'on remonte au tout début de l’histoire de notre planète, il y a environ 4 milliards et demi d’années, la température ambiante était vraisemblablement autour des 5 000 degrés. Bien loin de l’agréable astre tempéré recouvert d’eau liquide, c’était un immense océan de magma en fusion, profond de plusieurs centaines de kilomètres. Comment est-on passé de cet astre brûlant à la douce planète tempérée qui est la nôtre ? En combien de temps s’est opéré ce refroidissement, et pour quelles raisons ?

Si l’intuition que la Terre n’a pas toujours eu le visage qu’elle a aujourd’hui est vieille de plusieurs siècles, il a fallu très longtemps avant que cette hypothèse soit confirmée, puis validée par la communauté scientifique. Sous le terme de tectonique des plaques, on désigne aujourd'hui le cadre général et unificateur de la géologie moderne. Que nous dit cette théorie de l’histoire de la Terre et de son évolution ? Nous permet-elle de savoir à quoi ressemblera la Terre dans 100 millions d’années ? Cette émission propose de répondre à ces questions.

On sait que sous la croûte terrestre, il y a un manteau, que sous le manteau il y a un noyau liquide, et sous le noyau liquide, un noyau solide qu’on appelle la graine. Mais ensuite ? Quelle est l'exacte composition du noyau terrestre ? Comment expliquer sa densité ? Comment s’est-il formé ? Cette émission propose une synthèse des connaissances sur le noyau terrestre qui sont étonnamment bien moins fournies que celles dont nous disposons sur le Soleil par exemple.

Au tout début de l’histoire de la Terre, la théorie Théia postule que c'est de l'impact entre un planétoïde - baptisé Théia donc - et notre planète que résulterait la formation de la Lune. Si celle-ci a beau être notre satellite, l’objet le plus proche de nous, le mieux connu, le plus scruté, le plus analysé, sa formation n’est pas encore élucidée. Et aucun modèle indiscutable n’a encore pu être établi pour démontrer cette théorie. En dévoilant quelques secrets sur la formation de la Lune, cette émission lève aussi le voile sur celle de la Terre.

Ils ont façonné le visage de la Terre. Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, sur terre ou sous la mer, ils ont dessiné les continents, fait émerger les îles, ont aussi détruit et brûlé des millions de kilomètres de terre. C’est peut être bien eux qui pourraient, aussi, rayer notre espèce de la surface du globe et nous faire passer, de force, dans une nouvelle ère géologique. Malgré leur importance (ils sont peut-être même à l’origine de la vie), on sait encore bien mal prévoir leur activité.

Les Andes sont utilisées en cours de géologie comme un modèle de chaîne formée par subduction, soit par le glissement d’une plaque océanique sous une plaque continentale. Plus de 7 000 kilomètres de long et jusqu’à 800 kilomètres de large, la cordillère andine recèle encore de nombreux mystères. Cette émission propose de revenir sur plusieurs études récentes qui bouleversent la compréhension des mécanismes de formation de la plus grande chaîne de montagne continentale de la planète.

Il ne se passe pas une journée sans que la Terre ne tremble à un endroit du globe, qu’ils s’agissent de micro-séismes imperceptibles à l’être humain, ou de tremblements de terre meurtriers qui déciment des centaines, voire des milliers de personnes. Qu'est-ce qui fait trembler la terre pendant un séisme ? Comment mesure-t-on sa magnitude ? Et pourquoi, malgré les progrès technologiques de surveillance de notre croûte terrestre, est-il est encore presque impossible de prévoir ce type de phénomène ?

Saviez-vous qu’il y a 800 000 ans, si vous suiviez votre boussole sans cesse vers le Nord, vous auriez atteint l’Antarctique ? Soit notre Sud actuel. En 4 milliards et demi d’années, le Nord n’a pas toujours été le Nord, ni le Sud le Sud. Des retournements des pôles magnétiques se produisent, de façon régulière, du fait de la structure du noyau métallique de notre planète. La périodicité moyenne est d’environ 100 000 ans entre deux retournements. Peut-on prédire la prochaine inversion et quelles conséquences cela pourrait-il avoir ?

Les scientifiques nous l’annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle époque : l’Anthropocène. Ce qui nous arrive n’est pas une crise environnementale, c’est une révolution géologique d’origine humaine. Depuis la révolution industrielle, notre planète a basculé vers un état inédit. Les traces de notre âge urbain, consumériste, chimique et nucléaire resteront des milliers voire des millions d’années dans les archives géologiques de la planète et soumettront les sociétés humaines à des difficultés considérables. Faisant dialoguer science et histoire, cette conférence vise à donner une réponse historique à une question simple : comment en sommes-nous arrivés là ?