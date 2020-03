Sciences : sept émissions sur les Sciences de la vie et de la Terre

Qu'est-ce que la géo-ingénierie ? Qu'y a-t-il réellement au centre de la Terre ? Les virus sont-ils des organismes vivants ? Voici sept émissions de sciences de la vie et de la Terre qui vous apporteront des réponses autant qu'elles éveilleront votre curiosité.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Mais que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille !

1. SVT Géo-Ingénierie : les mécaniciens du climat (57 min)

Les accords de Paris sur la réduction d’émissions de gaz à effet de serre ne sont pas respectés. La température de la Terre continue à grimper, inexorablement, visant les 4, peut-être 5 degrés à la fin du siècle. Les cataclysmes climatiques se multiplient. Face à cette situation hors de contrôle, il ne reste plus qu'un scénario TINA [There Is No Alternative] : modifier artificiellement le climat pour faire redescendre le thermomètre. Ces techniques, à l’étude depuis plus de cinquante ans déjà, ont un nom : la géo-ingénierie.

Au programme des classes de Première.

2. Noyau : voyage au centre de la Terre (57 min)

Nous sommes désormais sûrs d'une chose : contrairement à ce que décrivaient Jules Verne et Conan Doyle, il n’existe pas d’univers caché, préhistorique ou non, sous nos pieds. Sous la croûte terrestre, il y a un manteau, sous ce manteau, un noyau liquide, et sous ce noyau liquide, un noyau solide qu’on appelle la graine. Mais à partir de là, l’horizon reste vaste, et encore assez confus. "Nous en savons plus sur le Soleil que sur le noyau terrestre" déclarait récemment un géomagnétologue. De nombreuses questions persistent sur son exacte composition, notamment sur les 5% d’éléments légers nécessaires à expliquer sa densité.

Au programme des classes des filière scientifiques de Terminale.

3. Océans : que sait-on de la vie dans les conditions extrêmes ? (59 min)

Il est de coutume de dire que l’on connait mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Au-delà de 200 mètres de profondeur, moins de 10% du relief des fonds marins est connu. On a longtemps cru que c’était une zone azoïque dépourvue de toute vie, du fait des conditions extrêmes de pression, de froid et d’absence de lumière. C’est en fait l’inverse : les abysses sont peuplés de multiples organismes, dont certains survivent dans des conditions extrêmes.

Au programme des classes de Première.

4. Virus : il ne leur manque que la parole (57 min)

Étymologiquement parlant, le terme virus signifie un jus mauvais, un poison, une puanteur, bref, quelque chose de pas vraiment sympathique. De fait, les virus sont responsables de maladies graves comme la grippe, Ebola, le SIDA, le SRAS… Mais pour quelques espèces virulentes, combien d’autres vivent autour de nous, en nous, et ce certainement depuis l’origine du vivant ? Il y a plus de virus sur Terre que d’étoiles dans la galaxie. Les virus sont partout, et sont surtout beaucoup plus complexes qu’on ne l’imaginait, à tel point que l’on se demande aujourd’hui si les virus ne sont pas à l’origine de la vie, et s’il ne faudrait pas les considérer aussi comme des organismes "vivants".

Au programme des classes de Seconde, des filières de Première et Terminale, des filières de STL biotechnologie, et pour le programme BPH.

5. Combien de fois la vie est-elle apparue sur Terre ? (57 min)

C’est une question que l’homme se pose depuis qu’il est homme : comment la vie est-elle apparue sur Terre ? A l’heure actuelle, plusieurs théories se font concurrence : est-elle née sur les sources géothermales au fond des océans ? Est-elle venue de l’espace froid à bord d’un astéroïde ? Par quel mécanisme est-on passé de l’inerte au vivant ? Et cette nouvelle question, plus récente : et si la vie était apparue plusieurs fois, et était, finalement, le plus banal des scénarios ?

Au programme des classes de filières scientifiques de Terminale.

6. Microbiote, ces bactéries qui nous veulent du bien (59 min)

L’intestin est notre deuxième cerveau. On entend cette assertion partout depuis quelques années à tel point qu’elle est devenue un topos des Unes de magazines. Mais derrière ce constat, il y a un nouveau territoire, un continent qui s’ouvre à la microbiologie : celui du microbiote, cette population de bactéries qui vit en symbiose avec nos organes et influe sur notre santé physique - et mentale - de façon plus déterminante qu'on ne l'imaginait jusqu’alors.

Au programme des classes de collège, de Seconde SVT, de STL, de BPH, et de PSE lycée professionnel.

7. On a tous quelque chose en nous de Néandertal (57 min)

On l’a longtemps dépeint comme un cousin un peu éloigné, un peu arriéré, un peu trop "primate" en quelque sorte. Or, plus le temps passe et plus Neandertal reprend du galon dans l’estime de la société en général, et de la paléontologie en particulier. On sait désormais qu’il appartient à une branche distincte d’Homo Sapiens, mais que les deux branches ont pourtant fricoté ensemble puisque nous aurions tous, en Europe et en Asie, entre 1 et 5% d’ADN néandertalien. Mais si l’on sait aussi qu’il avait ses rites, qu’il maîtrisait le feu, qu’il était certainement plus malin qu’on ne l’imaginait, une énigme demeure : celle de sa disparition.

Au programme des classes des filières scientifiques de Première et Terminale.