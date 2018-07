Sida : la PrEP, traitement préventif clé contre le VIH

Plus aucune contamination par le virus du sida ! C'est ce qu'a permis la PrEP (prophylaxie pré-exposition), d'après une étude rendue publique ce mardi à la Conférence internationale sur le sida, à Amsterdam. Ce traitement s'adresse aux personnes séronégatives pour éviter toute infection par le VIH. Il commence à peine à se faire connaître. Totalement remboursé en France, ce régime thérapeutique s'adresse à des personnes à risque. Il est pour l'instant recommandé en Europe, en Australie, au Canada ou aux Etats-Unis, alors que dès septembre 2015 l'Organisation Mondiale de la Santé le qualifiait d'"option supplémentaire de prévention".

Un comprimé à base de deux molécules antirétrovirales

"La PrEP, c'est comme la pilule contraceptive : une pilule que l'on prend quand on est en bonne santé pour éviter une contamination par le virus du sida", avait expliqué le professeur Jean-Michel Molina à Antoine Marette pour son Magazine de la rédaction à ce sujet. Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, il est l'initiateur de la PrEP en France.

Ce traitement se prend par voie orale. Soit de façon continue, à raison d'un comprimé par jour, sachant que la protection optimale est obtenue après sept jours de prise quotidienne. Soit "à la demande" : deux pilules deux heures avant le rapport sexuel, puis une pilule, 24h puis 48h après le rapport. Cette seconde option ne s'adresse pour l'instant qu'aux hommes gays et elle est contre-indiquée chez les porteurs du virus de l’hépatite B.

Il s'agit d'un mélange de deux molécules antirétrovirales, l’emtricitabine et le ténofovir disoproxil, en un seul comprimé. Le médicament est connu sous le nom de Truvada, vendu par le laboratoire Gilead. Mais des génériques ont été autorisés en France fin juillet 2017. Un guide destiné aux pharmaciens-nes conçu par l'association AIDES et l’Ordre national des pharmaciens permet d'en savoir beaucoup plus.

Totalement remboursé par la Sécurité sociale, ce médicament est prescrit à l'hôpital, avec un suivi précis (au moins un rendez-vous trimestriel), et dans des centres spécialisés (CeGiDD). C'est à l'origine l'un des traitements qui composent la tri-thérapie, qui permet de maîtriser l'évolution du virus chez les séropositifs.

La PrEP a aussi des inconvénients. Elle ne protège pas des autres infections sexuellement transmissibles comme la syphilis, en recrudescence chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Elle coûte plus cher que le préservatif. C'est un traitement lourd qui peut avoir des effets secondaires (de légères nausées, des diarrhées et des sensations de faiblesse), mais qui auraient tendance à s'estomper au fil du traitement. Et certains l'accusent d'influencer les comportements sexuels, pour simplifier, de ringardiser la capote.

L'efficacité de la PrEP est au moins aussi bonne que celle du préservatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut remplacer le préservatif par la PrEP. La PrEP s'adresse en particulier aux personnes qui ont du mal à utiliser le préservatif de façon régulière ou dans toutes les situations. Certaines personnes d'ailleurs utilisent les deux, pour une double sécurité. (...) La PrEP est conseillée chez toutes les personnes à risque, pas qu'aux hommes homosexuels. Elle est destinée à toutes les personnes qui par leur conduite sexuelle peuvent être contaminées par le virus du sida.

Pour qui ?

La PreP s'adresse avant tout à des personnes majeures à risque :

Les hommes homosexuels et bisexuels et les travailleurs/euses du sexe

Les personnes ayant présenté plusieurs épisodes d'infections sexuellement transmissibles dans les derniers mois

Les personnes ayant eu plusieurs recours au traitement de prophylaxie post-exposition (PPE)

Les personnes consommant, lors de relations sexuelles, des substances psycho-actives

les usagers-es de drogues par voie intraveineuse avec partage de seringue

Actuellement, 7 000 personnes utilisent la PreP en France, essentiellement des gays. C'est peu et l'association AIDES vient de lancer sa première campagne nationale à ce sujet, avec des affiches notamment dans le métro. Les autorités sanitaires souhaitent cibler davantage de populations à risques, comme les transgenres et les migrants venus de l'Afrique subsaharienne. Ces populations avec une prévalence élevée au VIH sont encore parfois peu touchées par la prévention.

100% d'efficacité au bout d'un an

L'étude révélée ce mardi a été menée sur 1 600 personnes, tous des hommes bi ou homosexuels, séronégatifs et qui présentaient un risque d'infection par le VIH, dû à la difficulté d'utiliser en permanence un préservatif. Ils ont été suivis pendant un an en région parisienne par l'Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Au terme de cette période de test, tous sont restés séronégatifs en prenant du Truvada, soit en permanence (pour 44% des volontaires), soit avant un rapport sexuel non protégé (pour 53% des volontaires). Et "il n'y a eu, à ce jour, aucun arrêt de l'étude pour des raisons liées à des effets indésirables du traitement".

Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis à Paris, répond à Antoine Marette :