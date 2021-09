"Souvent, les squelettes de dinosaures vendus aux enchères ne sont pas très intéressants scientifiquement"

Big John, le squelette d'un tricératops âgé de plus de 66 millions d'années, sera proposé aux enchères à Drouot le 21 octobre prochain. Plus grand reste de cet herbivore connu à ce jour, il est estimé entre 1,2 et 1,5 million d'euros. Big John a été découvert dans un ranch du Dakota du Sud, en 2014, par le géologue et paléontologue privé Walter W. Stein. Si la bête est spectaculaire - elle mesure plus de sept mètres de long - la vente ne l'est pas tant, ce type d'enchères devenant courant ces dernières années dans les grandes maisons de vente en France ou à l'étranger. Des œuvres d'art naturelles qui viennent agrémenter des collections privées, sans forcément passer par la case musée. La plupart du temps, il s'agit d'espèces bien connues des scientifiques et les dommages sont donc limités, sauf pour les musées, comme l'explique Éric Buffetaut, paléontologue et directeur de recherche au CNRS.

Les squelettes de dinosaures ont-ils toujours attiré le grand public pour des ventes comme c’est le cas depuis quelques années ?

Oui et non. C'est-à-dire que la vente de fossiles remonte au début de la paléontologie. Depuis très longtemps, les collectionneurs achètent des fossiles et pas uniquement de dinosaures. Dans les années 1920, il y avait déjà des articles de paléontologue évoquant le prix de divers fossiles à cette époque. La différence aujourd’hui est qu’il se fait plus de publicité autour de ces ventes aux enchères, notamment car les prix atteints sont parfois très élevés.

Comment expliquer l’engouement actuel ?

C'est plus difficile à expliquer. À une certaine époque, les fossiles étaient achetés par des amateurs fortunés, mais qui s'intéressaient véritablement à la paléontologie, ou par des musées. Aujourd'hui, beaucoup de ces squelettes de dinosaures vendus à des prix très élevés sont hors de portée des musées donc ils vont chez des collectionneurs ou des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui considèrent qu'avoir un beau squelette de dinosaure chez soi est valorisant. À l’échelle mondiale, il doit se vendre aux enchères une dizaine de squelettes par an.

Les musées n’y ont pas accès ?

Certains musées qui ont beaucoup d'argent peuvent être intéressés, mais ils sont relativement rares. Ils se situent plutôt aux États-Unis ou au Japon. Autrement, ce sont plutôt des particuliers assez fortunés. Des acteurs de cinéma, par exemple, ont acquis des squelettes ou des crânes de dinosaures et cela ne s'est pas toujours très bien terminé d'ailleurs… (En 2015, l’acteur Nicolas Cage avait dû rendre à la Mongolie un crâne de tarbosaure bataar acquis 267 000 dollars aux enchères aux États-Unis huit ans plus tôt. Il avait été sorti illégalement de Mongolie, ndlr).

Trouve-t-on plus de dinosaures qu’auparavant ?

Pas forcément. Et la majorité des squelettes de dinosaures trouvés le sont tout de même par des professionnels. Ils ne finissent donc pas dans le marché des enchères. Aux enchères, les squelettes vendus sont un peu particulier. Ils sont généralement plutôt complets, plutôt "beaux" et sont attirants pour quelqu'un qui n'est pas paléontologue. Mais scientifiquement, ils n’ont pas toujours un grand intérêt.

Mais cela n’est pas problématique, pour les musées et les scientifiques, de voir ces squelettes chez des particuliers ?

Ce n’est pas très bien vu des paléontologues professionnels. Car les scientifiques n’ont pas toujours accès à ces spécimens qui paraissent dans des collections privées. Mais souvent, ils ne sont pas très intéressants scientifiquement. Ils sont certes spectaculaires et pourraient faire le bonheur d’un musée pour attirer du public. Mais scientifiquement, ce sont généralement des dinosaures très connus et étudiés. Ce n’est donc pas une perte énorme. Évidemment, en tant que paléontologue, on préférerait qu’ils finissent dans des institutions scientifiques. Le tricératops (comme celui qui sera vendu aux enchères à Drouot le 21 octobre prochain, ndlr) est un dinosaure bien connu. De nombreux spécimens ont été étudiés, il y en a dans plusieurs musées, en Amérique du Nord notamment. Il y a aussi un très beau crâne au Muséum d’histoire naturelle de Paris. Un nouveau spécimen n’apporterait pas grand-chose de nouveau à la science paléontologique. Si cela avait été un dinosaure plus rare, peu connu et "nouveau", cela aurait été différent. Mais la plupart du temps, ce n’est pas le cas lors de ces ventes aux enchères.

Pour les musées, cela peut être dommageable. Car beaucoup de musées aiment avoir de grands spécimens spectaculaires. Cela plaît au public et permet donc d’attirer du monde. Je pense qu’un certain nombre de musées aimeraient avoir un tricératops à montrer aux visiteurs.

Existe-t-il des garanties si un squelette de dinosaure peu connu est proposé à la vente pour qu’il puisse être étudié scientifiquement ?

Il n’y en a aucune. Cela peut très bien arriver, une entreprise privée de commerce de fossile pourrait très bien découvrir un spécimen inconnu jusqu’alors. Dans ce cas, les scientifiques sont un peu désarmés. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais le plus souvent, si l’affaire est rendue publique, il peut y avoir des arrangements entre les scientifiques qui ont reconnu l'intérêt du fossile et l’acheteur. En lui faisant valoir que c'est quelque chose d'intéressant scientifiquement et qu'il aurait tout intérêt pour la science et pour sa réputation personnelle à le laisser étudier et à le mettre en dépôt dans un musée.

Aux États-Unis par exemple, les conditions sont très différentes de celles de la France et de l’Europe. Il arrive que des personnes fortunées achètent des fossiles intéressants et ensuite en fassent don dans un musée ou le mettent en dépôt plus ou moins permanent dans un musée, afin qu'ils soient visibles ou étudiés scientifiquement. Ce n'est pas trop dans les mœurs françaises.

Pour le patrimoine d’un pays, c’est tout de même regrettable…

C’est dommage car exposé dans un musée, un squelette de dinosaure peut avoir une fonction éducative. Il faut savoir que les cas de fossiles spectaculaires achetés par des particuliers et prêtés à des musées ne sont pas si rares que cela. Cela peut devenir une forme de mécénat.

Que dit la législation en la matière ?

En France, il n’y a rien de particulier sur les enchères. Le commerce de fossiles n’est pas interdit. Il existe des sites paléontologiques protégés où il est interdit de ramasser des fossiles et donc de les vendre. Si l’extraction est autorisée, il n’y a pas d’interdiction à la vente. Le fossile trouvé appartient au propriétaire du terrain. Cela peut être un propriétaire privé, une commune, un département ou l’État. L’essentiel est d’avoir l’autorisation du propriétaire. Depuis plusieurs années, j’effectue des fouilles dans l’Hérault, sur des terrains soit communaux, soit privés. J’ai toujours eu un bon accueil des propriétaires et les autorisations pour fouiller et récolter les fossiles. Mais ce n’est pas toujours le cas. Pour les fouilles archéologiques, la législation est beaucoup plus stricte et contraignante, par exemple.

Dans certains pays, les lois sont beaucoup plus sévères, parfois même drastiques sur qui a le droit d’extraire un fossile et ensuite le vendre. Si ce tricératops vient des États-Unis, comme c’est certainement le cas puisqu’il n’y en a qu’en Amérique du Nord, il provient certainement d’un terrain privé. Car il y a deux cas de figure aux États-Unis. Sur un terrain privé, le propriétaire du terrain fait absolument ce qu’il veut, il peut sortir tous les fossiles qu’il souhaite et les vendre. Puis il y a les terrains fédéraux. Eux appartiennent à l’État et dans ce cas, c’est extrêmement réglementé, il est strictement interdit de récolter des fossiles sans permis, sous peine de prison, ce qui est déjà arrivé. Dans d’autres pays, le commerce de fossiles est très sévèrement réglementé voire complètement interdit, comme en Chine ou au Brésil. Dans certains pays où il y a eu beaucoup de pillages, il y a des lois très sévères, comme en Mongolie notamment.

Avec ce phénomène de ventes aux enchères, la communauté scientifique ne s’inquiète-t-elle pas de dérives ? Vous évoquiez à l’instant des pillages… Le Maroc a également été concerné par ces vols.

Le Maroc est un très bon exemple. C’est un grand "producteur" de fossiles d’époques variées. Il y a de très belles choses scientifiquement et le gouvernement marocain essaie d'imposer des réglementations. Mais dans les faits, elles sont très peu appliquées. L'extraction et le commerce des fossiles fait vivre de nombreuses personnes. Il est donc difficile de réglementer strictement une activité lucrative qui fait vivre autant de monde. Alors, certains fossiles finissent dans des musées ou des institutions scientifiques mais d'autres partent dans la nature. On n'est donc jamais à l'abri en tant que scientifique du problème qui se pose quand un fossile nouveau et intéressant est vendu et ne part pas dans une institution scientifique mais se retrouve chez un collectionneur sans accès possible pour les scientifiques. C'est un danger certain auquel il est difficile d'apporter un remède mais qui existe depuis longtemps.

D'ailleurs, il y a aussi un très gros commerce de fossiles à l'échelle internationale qui ne passe pas nécessairement par la vente aux enchères. Certains sont vendus, presque sur catalogue, en quelque sorte. Il y a des entreprises spécialisées dans ce type de commerces. C'est un point connexe mais en France, il y a aussi de nombreux collectionneurs de fossiles. Certains avec des collections importantes qui ont un intérêt scientifique mais ne veulent pas les montrer, de peur qu'on leur prenne.

Vous parliez d'un remède, la législation internationale ne pourrait pas être une solution ?

Il est arrivé qu’en France, par exemple, des squelettes de dinosaures importés de pays où la législation interdisait le commerce des fossiles soient saisis par les douanes. Il y a quand même des moyens de contrôle. Je me souviens il y a quelques années, alors que je travaillais au musée d'Histoire naturelle de Pékin, nous étions très contents d'avoir récupéré une cargaison de fossiles chinois partie aux États-Unis et qui a été saisie par les douanes américaines avant d’être renvoyée en Chine. Il arrive que les autorités, notamment douanières, tombent justement sur des cargaisons de fossiles clandestins et qu’elles soient restituées au pays d'origine. Mais évidemment, comme pour toute histoire de contrebande, les trafiquants réussissent parfois à passer au travers.