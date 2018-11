Soyouz : le vol de trop ?

Soyouz ça veut dire "union" en russe, c'est une fusée qui depuis l'arrêt des vols de la navette spatiale américaine, est désormais le seul engin à envoyer des individus dans l'espace, du moins quand il y parvient... En effet, le 11 octobre dernier, un accident sur une fusée Soyouz avait interrompu le vol des spationautes Nick Hague et Alexeï Ovtchinine deux minutes après le décollage de la base de Baïkonour au Kazakhstan. Les deux astronautes indemnes ont regagné la Terre et une commission d'enquête russe a été lancée. Cette dernière a établi qu'une "déformation" d’un capteur lors de l’assemblage de la fusée à Baïkonour était à l'origine de l'accident.

"Superfail" revient sur l'échec du lancement Soyouz et ses répercussions avec Isabelle Sourbès-Verger, spécialiste des politiques spatiales.

Tout ça nous rappelle que l'espace, c'est pas fait forcément pour envoyer des hommes, que les lanceurs c'est une technologie qui existe depuis les années 50 et qu'on a pas encore inventé des moyens plus doux d'aller dans l'espace, que d'allumer des gigantesques fusées avec des ergols et qu'à partir de là, ça devient dangereux. Mais c'est cela aussi qui fait rêver et qui fascine et en même temps, bien sûr, c'est difficile !