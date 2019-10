Star Trek : plus vite que la lumière ?

Le journal de la science-fiction | Littérature, série, festival, science... Tous les 15 jours, La Méthode scientifique vous propose un journal de la science fiction. Un chercheur s'est demandé combien de temps mettrait réellement l'équipage de Star Trek pour traverser le système solaire... et autres actualités science-fictionnesques.

Un chercheur a recalculé les vitesses de déplacement de l’Enterprise, le vaisseau de Star Trek : elles sont en réalité très décevantes. Voici le constat de James O'Donoghue, un ancien de la Nasa qui travaille actuellement pour JAXA, l'agence spatiale nationale japonaise. Il s’est demandé quel temps mettrait vraiment l’équipage de Star Trek à traverser le système solaire. Dans la série, le vaisseau spatial se déplace à la vitesse de la lumière – rappelons que c’est impossible - et il est équipé de plusieurs warp, de plusieurs facteurs de propulsion exponentielle. James O'Donoghue a retrouvé le manuel technique de 1991 publié par les deux conseillers techniques de la série, un manuel qui contient des chiffres précis et qui donne les lois de distorsion. Il a ensuite recalculé ces différentes vitesses avec les distances que l’on connait - entre le Soleil et Pluton par exemple. Ses résultats viennent d’être publiés dans une vidéo démonstrative.

Interview avec Stéphane Mazouffre, directeur de recherche au CNRS, physicien des plasmas et spécialiste en propulsion spatiale.

Même si un jour nous nous déplaçons à la vitesse-lumière, nous n'irons jamais très loin en peu de temps

En bref

Margaret Atwood a remporté le Booker Prize 2019

L’auteure canadienne a été récompensée pour Les Testaments, la suite très attendue de La Servante écarlate, la dystopie vendue à plus de 8 millions d’exemplaires dans le monde. Les Testaments vient d’ailleurs de sortir cette semaine aux éditions Robert Laffont. Ce n’est pas la première fois que l’écrivaine remporte ce prestigieux prix littéraire britannique. Elle l'avait déjà reçu il y a 19 ans pour son roman historique Le Tueur Aveugle.

Les premières versions d’Harry Potter de J.K. Rowling étaient en réalité beaucoup plus longues

Au départ, dans les trois premiers tomes des versions françaises, pour ne pas effrayer les plus jeunes lecteurs, les éditions Gallimard ont coupé des passages entiers, des paragraphes humoristiques, des descriptions... Mais depuis la sortie du quatrième tome, les rééditions sont dorénavant complètes.

Le réalisateur David Cronenberg va réaliser une série pour Netflix

Cela fait depuis 2014 que le cinéaste n’a rien réalisé. Pour Netflix, il va adapter son roman « Consumed » - consumé en Français - publié en 2016 aux éditions Gallimard. L’histoire d’un couple de reporters-photographes en quête de sensations fortes. Le projet est actuellement en pré-production.

Les Utopiales, le Festival de science-fiction à Nantes vient de publier son programme

La 19ème édition se tiendra du 31 octobre au 4 novembre 2019 avec comme thème cette année : « Coder / Décoder ». En tout, plus de 200 invités sont au rendez-vous, parmi lesquels Ada Palmer, Tade Thompson, Alain Damasio et Catherine Dufour. Le programme est désormais accessible sur le site des Utopiales.