Stephen Hawking : des trous noirs à Star Trek

Diagnostiqué à 21 ans de la maladie de Charcot, Stephen Hawking est mort ce mercredi à l'âge de 76 ans. L'astrophysicien britannique était l'un des - si ce n'est le - scientifiques les plus connus au monde, dans la lignée selon certains d'Einstein*. Des centaines de milliers de Chinois rendent ainsi hommage sur internet à une "grande étoile". Une figure à deux faces : physicien et métaphysicien. Avec une voix synthétique, métallique, très particulière, issue d'un logiciel actionné par des mouvements de sa joue, et qui captait l'attention :

Écouter Écouter Ecoutez Stephen Hawking : "L'univers peut se créer spontanément, à partir de rien" Ecoutez Stephen Hawking : "L'univers peut se créer spontanément, à partir de rien"

Une révolution dans l'étude des trous noirs

Dès son arrivée à Cambridge, et alors qu'il vient d'apprendre sa maladie incurable, Stephen Hawking travaille avec son collègue mathématicien Roger Penrose sur les trous noirs, et plus spécifiquement sur la singularité au centre des trous noirs. Les deux hommes appliquent des théories mathématiques aux trous noirs et ils arrivent à les démontrer aux origines de notre univers : au Big Bang, à la singularité initiale. Influencé par les travaux de Dennis Sciama, Hawking, en combinant relativité générale et mécanique quantique, va montrer qu'un trou noir peut émettre des particules. C'est une révolution conceptuelle, car pour la première fois on arrive à mettre ensemble ces deux grands éléments de la physique dans les mêmes équations : l'infiniment grand et l'infiniment petit. On parle désormais de "rayonnement Hawking". A 32 ans, il deviendra le plus jeune membre de la Royal Society, l'équivalent britannique de l'Académie des sciences. Et en 1980, il obtient la chaire de professeur lucasien de mathématiques de l'université de Cambridge, un poste occupé avant lui par Isaac Newton. Il le quittera en 2009, frappé par la limite d'âge.

Celui qui a passé l'essentiel de sa vie cloué dans un fauteuil roulant n'avait de cesse de partager ses connaissances, sur les trous noirs et la cosmologie quantique, se souvient Jean-Pierre Luminet, astrophysicien joint par Yann Gallic :

Écouter Écouter "Sa découverte de l'évaporation possible de certains trous noirs, quantiques, est ce qui restera dans l'histoire de la physique" "Sa découverte de l'évaporation possible de certains trous noirs, quantiques, est ce qui restera dans l'histoire de la physique"

Pour aller plus loin, le voici présenté à travers cinq idées qu'il avait émises sur l'univers : l'évaporation des trous noirs, l'intelligence artificielle, Dieu, les extraterrestres, et la conquête du système solaire, condition pour lui de la survie de l'homme.

Le médiatico métaphysicien

"Mon objectif est simple, c'est la compréhension totale de l'Univers", a dit un jour ce génie scientifique. Comprendre et faire comprendre. Car celui qui a défié les prédictions sur son état de santé a toujours cherché à expliquer et souvent à prendre parti. Quitte à être critiqué pour ses prises de position, alarmistes, par exemple au sujet de l'intelligence artificielle, ou à cause de sa très grande exposition médiatique.

Sa popularité est aussi née de l'image d'un homme qui établirait ses théories tout seul, sans faire les calculs, sans tableaux, sans équations, à cause de sa maladie. Et de cette voix lente filtrée par la machine, à raison de quinze mots par minute.

Écouter Écouter Etienne Klein : "Ce qui frappait, c'était son handicap. Mais au bout de quelques minutes, c'est comme si on avait traversé l'apparence de l'être." Etienne Klein : "Ce qui frappait, c'était son handicap. Mais au bout de quelques minutes, c'est comme si on avait traversé l'apparence de l'être."

A la fin de sa carrière, celui qui va s'intéresser à la théorie du tout, qui consisterait à unifier complètement la relativité générale et la physique quantique, apparaîtra d'abord comme un vulgarisateur, souvent drôle qui plus est. Sa Brève histoire du temps l'a révélé au monde entier, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 1988. Il publie aussi en 2010 Y a-t-il un grand architecte dans l'Univers ?, qui résume bien son ambition du moment. Et il saura ensuite traiter sur le fond des sujets très grand public, comme le voyage dans le temps, en travaillant pour la chaîne Discovery :

Ce grand penseur avait multiplié les apparitions en tout genre, y compris dans Star Trek, les Simpson (à quatre reprises) ou dans la série The Big Bang Theory, pour terminer finalement comme une sorte de méta-Hawking. Avec depuis quelques années un astéroïde qui porte son nom.

*Albert Einstein qui est né un 14 mars relèvent certains