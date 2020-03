SVT : 6 émissions d'Histoire des Sciences

Les apparitions d'un désert, d'éléments maritimes ou même de l'Homme sont des phénomènes dont l'histoire et l'évolution permettent d'éclairer les mystères. Que ce soit pour réviser ou pour votre simple soif de connaissances, laissez vous porter par six émissions de "La Méthode scientifique" que nous avons sélectionnées pour vous.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. Sahara : une histoire d'eau (58 min)

Le Sahara est le désert de tous les extrêmes : le plus aride, le plus chaud, le plus grand, le plus sec, le plus ensoleillé… bref, le désert le plus absolu. Comment le plus grand désert du monde est-il né ? Quel fut son passé, quel est son présent ? Et quel sera son avenir ?

Au programme des classes de cycle 4 et de lycée.

2. Un nouveau printemps pour la botanique (58 min)

Si vous vous imaginiez encore le botaniste comme cette personne chenue, à mi-chemin entre herboriste et apothicaire, qui examine à la loupe des fleurs fanées dans un clair-obscur poussiéreux au fond de son échoppe, il va sans dire que vous vous fourrez le doigt dans l’œil jusqu’à l’omoplate.

Au programme des classes de filières scientifiques du cycle terminal.

3. Coraux, le scandale du blanchissement (58 min)

Si les coraux ne représentent que 0.1% de la superficie maritime totale de la planète, ce sont de véritables réserves écologiques. Le corail : comment ça marche ? Comment les coraux construisent-ils leurs récifs ? Quelles sont les causes de leur disparition progressive ?

Au programme des classes du cycle 4 et des filières scientifiques de Première et Terminale.

4. Paléoanthropologie : une science pas si fossile (58 min)

La récente polémique autour de l’existence du fémur de Toumaï, fémur qui pourrait remettre en cause sa bipédie et donc conduire à réécrire une nouvelle fois l’histoire de nos origines. Cette polémique met en lumière la fragilité du récit originel, lorsqu’il est extrapolé depuis l’existence d’un très faible nombre de pièces fossiles. La paléoanthropologie est-elle une discipline propice aux controverses ?

Au programme des classes de filières scientifiques de Première et de Terminale.

5. Le loup : un ennemi pour la vie ? (59 min)

Le loup charrie de nombreuses légendes dans son sillage. Sa présence sur nos territoires suscite de nombreux débats. Mais quelle menace représente-t-il vraiment ? Comment vit-il ? Pourquoi avons-nous si peur du loup ?

Au programme des classes de filières scientifiques de Première.

6. Cartographie : comment mettre le monde à plat ? (58 min)

Notre représentation mentale du monde repose sur les lieux que nous avons visités. Mais leur nombre est forcément limité et, surtout, ils ne peuvent nous donner une perception globale de la Terre. Pour cela, nous faisons appel aux cartes. Est-il possible d’identifier les premières cartes de l’humanité ? Comment l’Homme s’est il représenté le monde à travers les époques ?

Un peu plus éloignée des programmes, cette émission sera tout de même utile pour les classes de filières scientifiques de Première, dans la mesure où elle permet de comprendre la construction de la science et de réfléchir sur ses modèles.