SVT : six portraits et entretiens de grandes figures de la science

De Charles Darwin et sa théorie de l'évolution au climatologue Gilles Ramstein en passant par la physicienne méconnue Rosalind Franklin, (re)découvrez six grandes figures qui ont œuvré pour les Sciences de la Vie et de la Terre. Une sélection spéciale d'émissions de "La Méthode scientifique".

Figures majeures, et souvent pionnières, dans les sciences, les personnalités que nous vous présentons ici ont permis de lever le voile sur de nombreux mystères scientifiques. Six émissions de "La Méthode scientifique" pour mieux connaître leur vie et leur travail.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

1. Darwin : une théorie en voie d'évolution (59 min)

A l’heure où le créationnisme fait retour, de façon surprenante, dans le débat public, notamment outre-Atlantique, il est nécessaire de revenir à la source de la théorie de l’évolution. Si Charles Darwin est à l’origine du plus grand bouleversement conceptuel dans la compréhension de la structure du vivant voici un siècle et demi, sa théorie n’a cessé d’être confirmée et de se préciser depuis.

Au programme des classes de cycle 4, de Seconde et des filières scientifiques de Terminale.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Darwin : une théorie en voie d’évolution écouter (59 min) 59 min La Méthode scientifique Darwin : une théorie en voie d’évolution

2. Rosalind Franklin, à 2 brins du Nobel (58 min)

Rosalind Franklin est la physicienne qui a compris la première la structure en double hélice de l'ADN dès les années 1950. Avant que ses recherches ne soient pillées et réattribuées à des hommes, en toute impunité. Dans quelles circonstances a-t-elle été écartée de sa découverte ?

Au programme des classes des filières scientifiques de Seconde et de Première.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Rosalind Franklin, à 2 brins du Nobel écouter (58 min) 58 min La Méthode scientifique Rosalind Franklin, à 2 brins du Nobel

3. Gilles Ramstein, retour vers le climat (58 min)

Sommes-nous aujourd’hui arrivés au point de non retour climatique ? Selon le climatologue Gilles Ramstein, pour mieux comprendre les dérives actuelles du climat, il est essentiel de regarder l’ensemble de l’histoire climatique de notre planète, depuis ses origines.

Au programme des classes de cycle 4 et des filières scientifiques de Terminale.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Gilles Ramstein, retour vers le climat écouter (58 min) 58 min La Méthode scientifique Gilles Ramstein, retour vers le climat

4. Francis Hallé, l'homme qui rêvait des arbres (58 min)

Ardent défenseur du monde végétal, explorateur, biologiste aux méthodes novatrices, cet homme des bois garde pour la lenteur de la description et du dessin botaniques un goût profond. Comme s'il s'agissait, en faisant de la science, de rendre hommage au temps... Retour sur le parcours et la carrière du botaniste Francis Hallé.

Au programme des classes des filières scientifiques de Première et Terminale.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Francis Hallé, l’homme qui rêvait des arbres écouter (58 min) 58 min La Méthode scientifique Francis Hallé, l’homme qui rêvait des arbres

5. Eric Karsenti, dans le grand bain du vivant (58 min)

Ce spécialiste de la biologie moléculaire et des microtubules - ces fibres qui permettent de conduire les brins d’ADN pendant la mitose - s’interroge sur les sources de la vie. Retour sur le parcours d'Eric Karsenti et ses premières découvertes au cœur de la cellule.

Au programme des classes des filières scientifiques de Première et Terminale.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Eric Karsenti, dans le grand bain du vivant écouter (58 min) 58 min La Méthode scientifique Eric Karsenti, dans le grand bain du vivant

6. Marc Jeanson, inventeur de plantes (57 min)

Qu’est-ce qu’être botaniste aujourd’hui ? "Je suis inventeur de plantes, du moins c’est ainsi qu’on aurait qualifié mon métier au XVIIIe siècle. Mais pourtant, j’appartiens au siècle de la vitesse et des avions." déclare pour sa part Marc Jeanson.

Un peu plus éloignée des programmes, cette émission peut constituer une ouverture pour les classes des filières scientifiques de Première.