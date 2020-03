SVT/Physique-Chimie : 8 émissions sur l'Histoire des Sciences

Comment les sciences évoluent à travers l'Histoire, et qui sont les acteurs de cette évolution ? Que ce soit pour réviser ou pour votre simple soif de connaissances, laissez vous porter par huit émissions de "La Méthode scientifique" que nous avons sélectionnées pour vous.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

Sciences de la Vie et de la Terre

1. Faut-il réécrire les débuts de l'histoire de l'Homme ? (58 min)

Il fut un temps, pas si lointain, où tout était à peu près simple. L’homme était apparu dans l’est de l’Afrique, d’abord avec Lucy et les Australopithèques puis les Homo, habilis et erectus. Vers 200 000 ans avant notre ère, ce fut Sapiens qui domina la planète, laissant derrière lui son cousin Néandertal. Mais ça, c’était avant Toumaï, avant la réhabilitation de Néandertal, avant Naledi et Denisova, tout cela en partie grâce aux progrès des techniques de datation. La paléogénétique, la paléoanthropologie : qu’est-ce que c’est ? Au fil de cette émission, vous découvrirez comment la science se construit.

Au programme des classes de Première et de Terminale S.

2. Homo, lève-toi et marche (58 min)

Le passage de la quadripédie à la bipédie est une énigme de l'évolution... A quand remontent les premiers fossiles apportant des preuves d’une certaine forme de bipédie ? Quels sont les différents modes de locomotion et les différentes formes de bipédie qui existent et ont existé ? Quelles modifications osseuses ou musculaires cette locomotion a-t-elle engendrées ? Ici, vous en saurez plus sur l'évolution de l'Homme.

Au programme des classes de fin du collège (cycle 4) et de Terminale S.

3. Paléopathologie : et la maladie fut (58 min)

C'est une discipline qui étudie les pathogènes anciens, à différentes étapes de l’histoire de l’humanité : la paléopathologie. Mais, si faire parler les fossiles et l'ADN fossile est déjà compliqué, faire parler les paléobactéries l'est encore plus. Comment sont apparues certaines maladies infectieuses chez l’humain avec l’essor des sociétés ? A la révolution néolithique, quel fut le rôle de l’agriculture et de la domestication animale dans la diffusion d'agents pathogènes ? A la croisée de plusieurs disciplines, cette émission vous permettra d'accroître votre culture générale.

Au programme des classes de Première et de Terminale S.

4. La science à la poursuite du crime (58 min)

Pour aborder les notions de génétique ou d'unicité des individus, découvrez dans cette émission comment est née la police scientifique. Qui est Alphonse Bertillon, son fondateur ? Quelles grandes évolutions ont connu les techniques de la police scientifique ? Que fait celle-ci sur une scène d’infraction ou de crime ?

Au programme des classes de la fin du collège (cycle 4) et du lycée.

Physique-Chimie

5. Mendeleïev, le tableau s'alourdit (58 min)

Il y a 150 ans, Dimitri Mendeleïev mettait au point une classification des éléments par masse atomique qui allait révolutionner notre conception de la matière et de ses propriétés physico-chimiques. Comme toute grande avancée conceptuelle, le tableau périodique des éléments n’est pas que descriptif mais aussi prédictif. Il a pu être, petit à petit, complété par des éléments non-naturels, produits en laboratoires, dont les quatre derniers ont été validés il y a trois ans à peine. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Les chercheurs sont toujours en quête de nouveaux éléments et c'est ce que vous explorerez dans cette émission.

Au programme des classes de Seconde et de Première (enseignement en Physique).

6. Le vide, une histoire bien remplie (58 min)

Parmi les concepts qui ont embarrassé les scientifiques pendant des siècles, voire des millénaires, aux côtés de l’infini et du zéro, le vide tient une bonne place. Encore aujourd’hui, sait-on exactement ce qu’est le vide ? Est-il le même en cosmologie qu’en physique ? En relativité générale qu'en physique quantique ? Et comment faire pour appréhender un concept aussi mouvant qui, malgré l’évolution de son acception, a gardé au cours des siècles le même nom ? Bref : pourquoi depuis ses origines, la science a-t-elle horreur du vide ?

Au programme des classes de Terminale S et de Première STL-PCM.

7. Premières nouvelles du cosmos (58 min)

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce à quoi pensaient les Anciens en contemplant le ciel nocturne ? Au cours de cette émission qui traverse plusieurs disciplines, vous découvrirez comment l’idée du cosmos a évolué depuis l’Antiquité en Occident. Quelles ont été les ruptures majeures dans l’histoire de la cosmologie ? Derrière ces représentations, quelles connaissances scientifiques ? Quelles conceptions philosophiques ?

Au programme des classes de Première (enseignement en Physique).

8. Thermodynamique : quand la chaleur devint mouvement (59 min)

S'il y a bien un phénomène que l'humanité en général, et les scientifiques en particulier, ont eu du mal à appréhender, et sur lequel ils ont longtemps fait fausse route, c'est celui de la chaleur. Qu'est-ce donc que cette chose qui peut amener à la combustion, transforme les matériaux, les réduit ou, au contraire, les fige ? Est-ce une composante intrinsèque, un élément flamme, le phlogistique, un fluide élastique ? Ou est-ce, comme le montrera une toute nouvelle discipline qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, une conséquence du mouvement et l'agitation des gaz ? C'est l'histoire de la thermodynamique qui vous est racontée ici.

Au programme des classes de Première (enseignement en Physique) et de Terminale STL-SPCL.