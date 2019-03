Tableau de Mendeleïev : quelle histoire se cache derrière le nom des éléments ?

Le 29 janvier, l’Unesco lançait l'"Année du Tableau des éléments chimiques". Et pour cause, le fameux tableau périodique des éléments, traumatisme de générations de lycéens peu adeptes de chimie, a tout juste 150 ans ce 6 mars 2019. Après un siècle et demi d'existence, ce tableau conçu par le génial chimiste russe Dmitri Mendeleïev a ajouté quelques éléments à son palmarès : des 63 connus en 1869, on en dénombre désormais 118.

Et cela tombe bien : tout le génie de Mendeleïev a consisté à créer son tableau prédictif en organisant les éléments chimiques, ces atomes qui constituent la matière, à l'aide de colonnes. Il a ainsi classé les atomes chimiques en fonction de leur nombre atomique (le nombre de protons dans le noyau) et par familles d'éléments ayant des propriétés communes. Une colonne dresse donc, en gros, une liste des éléments ayant des propriétés physico-chimiques semblables. D'où le qualificatif de tableau "périodique". Mais plus que périodique, le tableau était également prédictif : Mendeleïev étant convaincu qu'il restait de nombreux éléments à découvrir, il avait laissé quelques cases libres dans son oeuvre. De fait, trois éléments du tableau furent découvert du vivant du chimiste (le gallium, le scandium et le germanium), ce qui acheva d'asseoir la crédibilité de son chef d'oeuvre.

Avant le tableau de Mendeleïev : nommer à l'envi

Le tableau est évidemment encore imparfait et il continuera à s'améliorer au fil des découvertes. Mais comment nommer les nouveaux venus ? A une époque où les découvertes se font parfois simultanément dans des laboratoires différents, donner un nom tient parfois de la querelle scientifique.

Dans son ouvrage consacré à l'étymologie du nom des éléments, La Prodigieuse histoire du nom des éléments (Edp Sciences, 2019), véritable bible linguistique du tableau périodique, Pierre Avenas rappelle que les premiers éléments, au cours de l'Antiquité, étaient simplement le feu, la terre, l'air et l'eau. Il faut attendre la _Méthode de nomenclature chimiqu_e, en 1787, à laquelle participe notamment le père de la chimie moderne, Lavoisier, pour que soit introduite la notion d'élément chimique. Il y est notamment décrit le carbone, (dérivé du latin carbo, carbonis signifiant charbon), l'oxygène ("du grec oxus, 'acide', et geinomai, 'j'engendre', à cause [du] grand nombre des substances avec lesquelles il s'unit à l'état d'acide"), l'hydrogène (du grec hudro-, relatif à l'eau) ou encore l'azote (en raison de sa propriété "de ne pas entretenir la vie des animaux, d'être réellement non vital", donc du grec zôtikos, "vital" précédé d'un "a" privatif) ou encore le phosphore (du grec phôsphoros, signifiant "qui porte la lumière").

Et la liste est longue... Chaque élément du tableau a une origine linguistique particulière. Le gallium (Ga) par exemple, est découvert en 1875 par le chimiste français Lecoq de Boisbaudran. C'est un des éléments qui vient compléter le tableau de Mendeleïev de son vivant et confirmer l'intuition du chimiste russe. Si ce nouvel élément fait objet d'une approbation générale, sa dénomination, Gallium, prête quant à elle à polémique : l'auteur de la découverte se serait en effet rendu hommage, en choisissant de faire dériver le nom de l'élément du latin Gallus... soit le coq. En 1877, Lecoq de Boisbaudran contestera cette version, affirmant qu'il a nommé le gallium "en l'honneur de la France (Galia)".

Résultat ? 11 ans plus tard, en 1886, c'est au tour du chimiste allemand Winkler de découvrir un nouvel élément qu'il nomme, dans ce qui est perçu comme une réponse à Lecoq de Boisbaudran, le Germanium (Ge). Il faut dire qu'au sortir de la guerre franco-prussienne, les relations entre les deux pays laissaient à désirer.

Quelques règles de nomenclature

Il faut attendre la création de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), en 1919, pour qu'un peu d'ordre soit institué dans la nomenclature des éléments chimiques : c'est cette institution qui se chargera d'approuver les noms. Une fois un élément nommé, un symbole d'une, deux, voire trois lettres lui sera attribué, de telle sorte qu'il puisse facilement être identifié, notamment dans une formule chimique.

Pour nommer un élément, il faut avant tout être à l'origine de sa découverte. Le nom choisi doit ensuite être validé par un comité international d'experts de l'UICPA lors d'un congré biannuel, à condition de renvoyer à ses propriétés élémentaires ou au minerai à son origine, mais aussi à des catégories plus hyperboliques :

La Mythologie

Titane (Ti) pour le Titan, l'éponyme Tantale (Ta) ou le Thorium (Th) pour Thor. La mythologie ne manque pas d'éléments chimiques. L'Iridium(Ir), par exemple, métal aux reflets irisés, est inspiré d'Iris, la messagère des dieux, personnification de l'arc-en-ciel...

Les Astres

Du Soleil à la Lune en passant par les planètes du système solaire, toutes ont un élément chimique associé. Certains proviennent de l'antiquité et sont simplement liés aux couleurs (la couleur du Cuivre (Cu) évoquant Vénus) quand d'autres ont mis un peu plus de temps avant d'être découverts, à l'image de l'Uranium (U) pour Uranus.

Une Zone géographique

On l'a déjà vu, la France et l'Allemagne ont déjà leurs éléments, le Gallium (Ga) et le Germanium (Ge). Cocorico, la France en a même un deuxième, découvert par une disciple de Marie Curie, Marguerite Perey, elle découvre en 1939 un élément chimique, le numéro 87, qu'elle nomme le Francium (Fr), en hommage à son pays. Marie Curie, quant à elle, avait déjà découvert, en 1898, le Polonium (Po).

En l'honneur d'un scientifique

Le nom d'un élément attribué à un scientifique est une tradition plus "récente" qui remonte aux années 40. Au rang des heureux élus on compte ainsi, évidemment, Mendeleïev, avec le mendélévium (Md). Mais aussi Einstein et son einsteinium (En), Alfred Nobel et le nobélium (No) ou encore le curium (Cm), en l'honneur de Pierre et Marie Curie.

Et les prochains éléments ?

Découvrir un élément est une tâche de plus en plus compliquée. Chaque nouvel élément synthétisé nécessite des équipes multidisciplinaires, un accès à un accélérateur de particules, des équipements de mesure extrêmement sophistiqués et des budgets qui se chiffrent en millions de dollars... autant dire que la question de la dénomination d'un nouvel élément n'est plus le fait d'une seule personne.

Dans une récente émission, La Méthode scientifique retraçait la genèse du tableau périodique des éléments. David Boilley, enseignant-chercheur à l’université de Caen, et physicien au GANIL, le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, rappelait alors la difficulté à découvrir et prouver l'existence des derniers éléments du tableau de Mendeleïev :

On essaye de progresser pas à pas. Il y a deux techniques qu'on appelle fusion froide et fusion chaude. Avec la fusion froide on est allé jusqu'au nihonium, le numéro 113. Le nihonium c'est 3 événements sur 150 jours de faisceaux. Il a été synthétisé au Japon et ça vous donne un peu la difficulté et la rareté des événements. (...) On bombarde des cibles avec des éléments déjà artificiels qui ont été créés dans des réacteurs. (...) Pour l'organesson [le 118e et dernier élément connu du tableau de Mendeleïev, ndlr] il avait déjà fallu fabriquer une cible dans un réacteur, qui a été bombardée avec un faisceau de calcium 48. Evidemment les physiciens ne visent pas la cible, donc il y a des milliards de réactions, et de temps en temps il y a la perle rare qu'on cherche, et donc ça veut dire derrière tout un système de détection qui va trier tous les événements pour aller chercher l’événement rare. Et dans le cas de l'organesson effectivement, trois événements... C'est à peu près un événement par mois de faisceau. Et ces éléments les plus lourds ce ne sont même pas des éléments qui ont été identifiés, ils ont été identifiés par leur chaîne de désintégration radioactive...

"La dernière ligne du tableau des éléments étant complète, un des défis c'est de voir s'il y a une nouvelle ligne derrière. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une grande avancé", poursuivait le physicien. Alors quelles seront les dénominations pour les futurs éléments ? En attendant d'être découverts, ces derniers éléments hypothétiques ont d'ores et déjà un nom correspondant à leur numéro atomique, déterminé par la dénomination systématique de l'UICPA : l'élément 119 sera ainsi l'ununennium (Uue) et le 120 l'unbinilium (Ubn). A charge pour leurs découvreurs de leur trouver, un jour, un nom un peu plus poétique.