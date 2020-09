Traces de vie sur Vénus : pourquoi faut-il se méfier de ce genre d'annonces ?

Après Mars ou encore les satellites Europe ou Encélade, c'est maintenant au tour de Vénus d'abriter de potentielles traces de vie ! A en croire une étude publiée par l'équipe américano-britannique menée par le professeur Jane Greaves de l'université de Cardiff, la découverte de la présence de phosphine, un gaz, dans l'atmosphère de Vénus pourrait impliquer qu'il y existe de la vie. L'étude, publiée dans Nature Astronomy, rappelle en effet que la molécule PH3, ou phosphine, est produite uniquement par des organismes vivant dans des conditions privées d'oxygène.

Vénus s'ajoute donc à la - courte - liste des corps célestes du système solaire qui pourraient (et le conditionnel est de mise) abriter la vie. L'équipe de recherche, lors de la conférence de presse, n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler, indiquant dès la première page de sa présentation :

Nous n'affirmons pas avoir découvert de la vie sur Vénus. Nous affirmons avoir découvert du gaz phosphine, dont l'existence est un mystère.

Un point que les chercheurs soulignent à nouveau dans leur étude : "Nous insistons sur le fait que la détection de phosphine n'est pas une preuve solide de vie, mais seulement d'une anomalie chimique inexpliquée".

Si, sur Terre, la phosphine, un gaz toxique et dangereux, peut être produite par des organismes microbiens, on en trouve également sur Saturne et sur Jupiter, deux géantes gazeuses, dans des conditions particulières. Ces conditions ne sont cependant pas réunies sur Vénus d'après les chercheurs, qui ont tenté de tenir compte des différentes réactions chimiques connues pour expliquer la présence de PH3, sans succès... D'où l'hypothèse de la vie.

Mais les scientifiques jouent pourtant la carte de la prudence, conscients que l'existence de la vie est une antienne du champ de l'exobiologie, et que rien, au vu des données actuelles, ne leur permet d'affirmer avec exactitude la présence d'une forme de vie dans les hautes altitudes de l'atmosphère de Vénus.

La comm' ou la vie

Les implications d'une telle découverte seraient d'ailleurs difficilement imaginables : des traces de vie microbiennes, ailleurs que sur la planète bleue, et dans des environnements plus hostiles encore, permettraient de présupposer que l'existence de la vie est bien plus répandue qu'on ne le pense, et d'extrapoler la possibilité d'autres formes de vie intelligentes.

Mais si les chercheurs prennent des pincettes lors de leurs annonces, les médias ne sont pas aussi prudents. Preuve en est de l'annonce concernant Vénus : si le journal Nature Astronomy a bien pris la peine de souligner que ces données étaient curieuses, il n'a pas parlé d'existence de vie sur la planète jumelle de la Terre... Contrairement aux médias grand public, qui se sont appliqués, eux, à appuyer cette possibilité afin de susciter l'intérêt, et ce malgré les débats sur le sujet au sein de la communauté scientifique. Si certains médias jouent la formulation interrogative (Des indices de vie dans l’atmosphère de Vénus ? pour Le Monde), d'autres ne s'embarrassent pas de précaution oratoire et affichent des titres erronés tels "Vie extraterrestre : une biosignature détectée dans l'atmosphère de Vénus" ou encore "Des signes de vie extraterrestre viennent d'être trouvés sur Venus").

"Soyons précis sur le vocabulaire : une biosignature ou un biomarqueur, ce n'est pas quelque chose qui est possiblement lié à la vie, c'est la *preuve* non ambiguë que la vie est impliquée", précise ainsi Franck Selsis, chercheur au CNRS sur les atmosphères (exo)planétaires et membre du groupe Exobiologie, Exoplanètes et Protection Planétaire du CNES :

Annoncer la détection d'une biosignature sur une autre planète, c'est annoncer la plus grande découverte scientifique de l'histoire. Or, on ne compte plus, hélas, de telles annonces, en particulier dans l'histoire de l'exploration martienne. Ce n'est pas parce que la vie peut produire un molécule que trouver cette molécule implique la vie.

Il ne faut pourtant pas s'y tromper : les agences spatiales jouent elles aussi de ces effets d'annonce afin d'orienter, voire de maximiser, les budgets. En 2017, la Nasa avait ainsi fait jaser la communauté scientifique en annonçant "une découverte scientifique majeure" à propos de Mars. La mise en scène de l'information avait conduit les médias à s'interroger sur l'annonce à venir, avant que l'agence spatiale américaine n'explique avoir découvert un faisceau d'indices confirmant que de l'eau liquide salée existait à la surface de la planète rouge.

Une découverte de taille, certes, mais qui, au vu des connaissances déjà en circulation, n'était plus si surprenante. En 2010, le journaliste scientifique Pierre Barthélémy écrivait ainsi :

On peut regretter que la Nasa ait trop fréquemment recours à ce mode de promotion sensationnaliste. La grosse ficelle risque de lasser et l'astuce de se retourner contre son auteur : [elle] donne l'impression que la Nasa ne sait plus quoi faire pour justifier ses budgets.

Dans une moindre mesure, les chercheurs ont aussi tout intérêt à envisager ce genre d'hypothèses, afin d'orienter les budgets des missions vers l'objet de leurs études.

Des hypothèses mais pas de preuves

Il faut dire qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, l'eau est la condition privilégiée pour l'apparition de la vie. C'est la raison pour laquelle les exobiologistes, ces chercheurs qui tentent de détecter toute trace de vie passée ou présente dans le système solaire et au-delà, et ce en s'appuyant sur les conditions d'apparition de la vie connues sur Terre, pointent régulièrement leurs télescopes vers Europe, le satellite de Jupiter, et Encelade, le satellite de Saturne. Ces deux lunes sont soupçonnées d'abriter, sous leur épais manteau de glace, des océans souterrains susceptibles d'abriter la vie.

C'est, de la même façon, le motif pour lequel les scientifiques cherchent avec autant d'attention des traces d'eau sur Mars, comme le racontait Caroline Freissinet, chercheuse CNRS en astrochimie au laboratoire Latmos à Guyancourt, dans La Méthode scientifique, en septembre 2018 :

On sait maintenant, grâce aux analyses qu'on a faites notamment avec le robot Curiosity, que la planète il y a 3,5 à 3,7 milliards d'années, était habitable. Habitable, cela veut dire que les conditions étaient réunies au même endroit, au même moment, pour que la vie puisse apparaître. Donc, il y avait de l'eau liquide, on avait une atmosphère qui était un peu plus épaisse, de l'énergie apportée par le Soleil, par les différents types de roches qui produisent de l'énergie. On avait des conditions de Ph et de salinité de l'eau qui étaient relativement clémentes pour une forme de vie éventuelle. Et on avait la présence de molécules organiques, donc de la nourriture, pour des briques du vivant, pour que la vie puisse éventuellement se développer : les conditions étaient les mêmes que les conditions sur Terre au moment où la vie est apparue sur Terre. Après, ça ne veut pas dire qu'elle a évolué de la même façon.

De fait, les possibles traces de vie que les journaux annoncent régulièrement à grand renfort de titraille choc sont, encore et toujours, au stade d'hypothèse, et nulle bactérie fossile n'est jusqu'ici venue confirmer une trace de vie sur la planète rouge.

De la même façon, depuis une quinzaine d'années, des traces de méthane ont été découvertes sur Mars. Or, la durée de vie de ce gaz, dans l'atmosphère ténue de notre voisine, est de 300 ans. Et la présence de ce gaz intrigue d'autant plus les scientifiques que, sur Terre, son origine est à 90 % liée à la vie. Or, si la présence de méthane peut s'expliquer par ce biais, il est malgré tout plus probable qu'elle soit liée à une activité géothermique.

Tout l'enjeu de l'exobiologie consiste donc à créer un faisceau de présomption de preuves suffisamment fort pour qu'on puisse établir avec quasi-certitude l'existence (passée ou présente) de la vie. "Que signifierait "trouver une biosignature en observant une autre planète ?" interroge ainsi Franck Selsis sur Twitter :

1. Que l'on dispose d'un ensemble d'informations sur l'environnement d'une planète, son irradiation par l'étoile, ses dégazages volcaniques... [condition non remplie pour Vénus dont les processus atmosphériques et les échanges avec la surface sont encore mal compris.]

2. Que cet ensemble de propriétés soit inexplicable par des processus physico-chimiques et géophysiques seuls et que cette conclusion fasse consensus au sein de la communauté scientifique [une publication pour l'instant !]

3. Que l'on propose l'hypothèse que des métabolismes sont à l'origine de l'anomalie [on a sauté directement à cette étape] et que cette hypothèse s'accompagne d'un ensemble de tests observationnels : des conséquences impliquées par l'hypothèse et vérifiables par l'observation.

4. Que cette hypothèse tienne la route face aux tests proposés et aux nouvelles observations disponibles mais aussi face aux théories alternatives, jusqu'au stade éventuel (atteignable ou non?) où la communauté considérera que cette hypothèse biologique est bien confirmée.

Et au-delà du système solaire ?

Trouver des traces de vie, fussent-elles passées, est donc une tâche ardue au sein du système solaire. Autant dire qu'en ce qui concerne les planètes aux confins de notre galaxie, la détection de la vie tient encore d'une lointaine hypothèse, comme l'expliquait l'astrophysicienne à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, spécialiste des exoplanètes, Anne-Marie Lagrande, en mai 2018 dans La Méthode scientifique :

La question est complexe. On va un jour détecter des planètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable. Mais attention, le terme de zone habitable est impropre, il est juste lié à la présence d'eau liquide. Or il n'y a aucune raison de dire que c'est une condition suffisante pour l'apparition de la vie. On peut imaginer qu'il faille beaucoup d'autres ingrédients pour que la vie apparaisse, ne serait-ce qu'une atmosphère peut-être. [...] Le champ magnétique pourrait jouer un rôle aussi ? On connaît très mal tout ça. Quant à ce qui est de détecter des molécules, oui, on va détecter un jour, probablement, de l'oxygène et du dioxyde de carbone. On en a déjà détecté sur des planètes qui sont situées dans cette fameuse "zone habitable". Est-ce que ça voudra dire qu'il y a de la vie ? C'est encore un pas à franchir.

Ainsi, il n'y a pas de marqueurs chimiques indiscutables qui puissent prouver l'existence de la vie sur une autre planète, comme le précisait, dans la même émission, l'astrophysicien Jean Schneider, quand bien même ces derniers peuvent constituer des pistes :

Il y a deux types de marqueurs. Il y a des molécules dans l'atmosphère de la planète qui, en elles-mêmes ne sont pas des molécules biologiques, mais des sous-produits possibles d'une activité biologique. Et puis il y a d'autres marqueurs qui sont des couleurs particulières... Sur Terre, toutes les plantes ont un pouvoir réflecteur important dans l'infrarouge : à peu près à 0,75 microns. [...] Donc, si on en trouve une forme particulière qui ne ressemble à aucun spectre connu de minéral (parce qu'il y a des banques de données de spectres, de réflectivité de tous les minéraux) c'est une indication - mais naturellement pas une preuve - que peut-être ce sont des molécules biologiques complexes.

L'idéal, pour les exobiologistes, serait un instrument d'observation direct, qui permettrait de distinguer si des exoplanètes sont couvertes ou non de forêts, poursuit Jean Schneider. Un rêve encore un peu lointain, comme il le concède lui-même, en l'état actuel des technologies...

En termes d'observation directe, les astronomes s'en tiennent pour l'instant au système solaire, et notamment à Mars et Vénus. L'annonce de la détection de phosphine dans l'atmosphère de cette dernière reste donc une information primordiale pour le domaine de la recherche. Là où Mars concentrait jusqu'alors une bonne partie du budget des missions d'exploration du système solaire, cette annonce pourrait bien réorienter l'intérêt vers Vénus, géographiquement plus proche de la Terre. L'étude de son atmosphère et des réactions chimiques dans un environnement riche en acide sulfurique redeviendrait alors un enjeu fort pour les agences spatiales : la NASA comme l'ESA ont ainsi dans leurs cartons des projets de "montgolfières" susceptibles d'être envoyées dans l'atmosphère de Vénus pour en étudier sa composition.

Mieux encore, avec un peu de chance, on pourrait voir réapparaître le projet fou de la NASA : Havoc (High Altitude Venus Operational Concept), un ballon dirigeable pensé pour explorer l'atmosphère de Vénus avec, à son bord, deux astronautes.