Un nouveau satellite de surveillance qui peux voir jusque dans votre salle de bain

L’entreprise californienne Capella Space - dont le PDG est un ancien ingénieur de la NASA - a présenté des images satellitaires assez impressionnantes. Ce nouveau satellite lancé au mois d’aout, peut scruter les bâtiments, de nuit comme de jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, avec une image nette. Si nette que l’on peut même voir à l'intérieur des pièces d’un immeuble. Sur les nombreux satellites de surveillance en orbite, dans le secteur privé, il s’agit de la résolution la plus haute au monde, avec une résolution de 50 cm x 50 cm. Contrairement à l’imagerie optique, ce satellite utilise un radar à synthèse d'ouverture, ou SAR. Un peu comme les dauphins et les chauve-souris qui utilise l’écholocalisation, le satellite émet un puissant signal radio de 9,65 GHz vers sa cible, puis il capte et interprète le signal lorsqu'il rebondit en orbite. Avec cette fréquence, il est possible de pénétrer les nuages, le brouillard et la fumée. Selon Capella Space, cette technologie se démocratisera rapidement. L’entreprise veux crée une constellation de satellites SAR et prévoit le lancement de six satellites supplémentaires l’an­née prochaine.

La plus grande ferme verticale d'Europe

le Danemark a inaugurer la plus grande ferme verticale d’Europe. Si l’agriculture verticale est en plein développement en Asie, elle reste encore peu rependue en Europe. La compagnie Nordic Harvest a donc créer une usine à légume dans un hangar. 7 000 m² sont dédié à la culture du choux, de la salade et des herbe aromatique, hors sol et sans soleil. Dans cette ferme high-tech, six rangées d’étagères sur quatorze étages devront produire 2,7 tonnes de salade en 2021. La température ambiante, le niveau de l’humidité, la teneur en CO2, tout est sous contrôle ce qui permet ainsi quinze récoltes par an; et ce, sans pesticides . Ce sont des rendements 200 fois plus élevés que ceux de l’agriculture traditionnelle.

" Le robot m'a forcé à le faire "

Selon une étude parue dans Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking : les robots peuvent nous encourager à prendre des risques. Dans cette étude qui s'intitule « le robot m'a forcé à le faire », les chercheurs ont invité 108 étudiants à faire l’exercice du BART qui permet d’évaluer les capacité de prise de risque d’un individu. Les participant sont invité à gonfler virtuellement un ballon, chaque coup de pompe rapporte de l’argent. Mais il peut exploser à tout instant et vous faire perdre vos gains . Les étudiants ont passé ce test, seul, puis avec un robot silencieux, puis avec un robot sympathique et encourageant, qui posait des questions comme « mais pourquoi t'arrêtes tu maintenant ?». En compagnie du robot gentil, les étudiants ont gagné beaucoup plus que lorsqu’ils étaient avec le robot silencieux ou que lorsqu'ils étaient seul. Cela signifie donc qu’ils ont pris plus de risque et que les mots d’encouragements - même de robot- font mouches.

Coté fiction : deux nouvelles série SF

On attends deux nouvelles séries de science-fiction. Disney a annoncé que la saga Alien allait être développé en série. Une série diffusée sur FX / Hulu et réalisé par Noah Hawley, le showrunner, de la série Fargo. Ses nouvelles aventures ne se déroulerons plus dans l’espace ou sur un planète lointaine, mais sur Terre, dans un futur proche. Ridley Scott serait en pourparlers pour superviser la série en tant que producteur exécutif.

Et autre série attendue : The Stand, adapté du roman apocalyptique de Stephen King, Le fléau - en français. Une mini série en 9 épisodes pour CBS All Access qui sera diffusé en France à partir du 3 janvier sur la plateforme Starzplay. écrits par Benjamin Cavell, le scénariste de la série Homeland, l’histoire raconte une pandémie de super grippe qui décime la quasi totalité de l’humanité.