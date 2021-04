Un propulseur laser photonique pour des engins spatiaux ?

On commence ce journal de la science-fiction avec une étude parue dans le Journal of Propulsion and Power et la démonstration d’un propulseur laser photonique pour des engins patiaux. Nous n’en sommes pas encore à pouvoir voyager sur Mars en quelques jours plutôt qu’en plusieurs mois. En effet, ce papier est très théorique. Une équipe américaine, financée par le programme Innovative Advanced Concepts de la NASA, a présenté à échelle réduite un PLT : un propulseur laser photonique. Pour cette démonstration de principe, qu’on peut voir aussi dans une vidéo, on voit une petite boîte, un engin spatial fictif de 750 grammes qui accélère avec une lumière laser pure, en utilisant uniquement la puissance de la lumière. Le PLT a amplifié la puissance des photons en faisant rebondir des photons plusieurs centaines de fois entre deux miroirs laser. Avec un système d'engin spatial PLT, l’avantage majeur est la réduction de la consommation de carburant et ce, pour tout type de manœuvre spatiale. Ce nouveau propulseur laser pourrait accélérer des satellites à des vitesses encore jamais atteintes. Selon les auteurs, «la technologie PLT a le potentiel de révolutionner la conception des missions spatiales».

Cassie : un robot bipède et son apprentissage de la marche

Selon une prépublication parue sur le site d’arxiv, une équipe américaine a présenté un robot bipède capable d’apprendre la marche par lui-même. Ce robot jaune baptisé Cassie a appris par lui-même à marcher sur un terrain glissant, sur un sol sinueux ou sur un terrain où il faut enjamber des obstacles. Lors d’une première étape, une simulation (une version numérique de Cassie) a d’abord appris à marcher grâce à une base de données des mouvements de robots et par l'apprentissage par renforcement. En intelligence artificielle, cela consiste à apprendre de ses erreurs pour sélectionner la meilleure action. Une fois le modèle de marche appris, celui-ci a été chargé dans le robot réel, qui s’est ensuite réellement entrainé dans différents environnements.

Les bottes exosquelettes de l'US Army

L’armée américaine est en train de tester des bottes exosquelettes qui s’adaptent à ses soldats . Le laboratoire de recherche de l’U.S. Army développe des bottes intelligentes et robotisées pour assister les soldats et soulager leurs efforts lorsqu’ils portent de lourdes charges, aider l’articulation de la cheville par exemple ou encore optimiser leurs performances lors de longues marches. Le projet s’appelle Dephy ExoBoot. Une vingtaine de participants ont réalisé une série d’efforts physiques avec des capteurs pour enregistrer les signaux cérébraux et musculaires. Ces données devrait être intégrer au système de commande de l’ExoBoot afin de se synchroniser avec le soldat.

