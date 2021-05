Un troisième pouce robotique et ses effets sur le cervau

Une étude parue dans la revue Science Robotic décrit une expérience avec un troisième pouce robotique. Une équipe britannique a recruté une vingtaine de volontaires pour apprendre à utiliser un troisième pouce. Il s’agit d’un robot accroché au poignet avec un pouce, sous le petit doigt, et qui est contrôlé par les orteils, grâce à des capteurs. Pendant 5 jours, les participants ont appris à l’utiliser de façon intuitive, et ont réalisé des actions qui normalement nécessitent l’usage des deux mains. Ils ont réussi par exemple, à tenir un livre tout en feuilletant ses pages, ou à touiller un café tout en tenant la tasse. L’objectif de cette étude, était de comprendre l’impact de ces augmentations corporelles sur le cerveau. Les cobayes ont passé des IRM avant et après l’expérience. Les scans cérébraux, montrent que l’usage de ce troisième pouce change la façon dont le cerveau perçoit la main. L’activité du cortex sensori-moteur avait subi des changements importants. Les auteurs parlent d’ « un sens accru de l'incarnation ». Généralement, lorsqu’on utilise des outils, notre cerveau ne modifie pas sa représentation biologique d’une main. Puis, une semaine après, les IRM ont montré que tout étaient revenu à la normale. Les auteurs disent « attention ». On ne sait pas quels seraient les effets cérébraux si ces prothèses, exosquelettes ou autre augmentations corporelles, étaient portés plus longuement…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le temps passe plus vite sous VR

Selon une étude parue dans Timing & Time Perception, la réalité virtuelle déforme notre perception du temps. Cette expérience de sciences cognitives montre que le temps passe plus vite sous VR. 41 participants ont joué à un jeu vidéo de labyrinthe, sur un écran et avec un casque de réalité virtuelle. Ils devaient arrêter de jouer lorsqu’ils estimaient que 5 minutes s’étaient écoulées. Ceux qui jouaient en réalité virtuelle ont joué pendant une à 2 minutes de plus en moyenne. Ce phénomène où le temps passe plus vite que vous ne le pensez est appelé « compression temporelle ».

Les tardigrades pourraient survivre aux impacts d'astéroïdes

Dans une étude parue dans la revue Astrobiology, des scientifiques ont testé la capacité de survie des tardigrades en les tirant avec un pistolet. Les tardigrades, ce sont ces extromophiles qui survivent à tout : au gel, aux chaleurs extrêmes, aux radiations intenses, aux pressions écrasantes, et même à des escapades dans l'espace. Selon l’hypothèse de la panspermie - selon laquelle des organismes vivants pourraient passer d’une planète à l’autre via des astéroïdes : le tardigrade est le candidat idéal. Des chercheurs américains ont donc voulu tester s’ils pouvaient survivre au choc d’impact d’un astéroïde. Ils ont placé des spécimens à l’intérieur d’un pistolet et ils les ont tirés dans du sable. La vitesse d’impact, la pression des chocs et le nombre de survivants ont été mesurés. Il se trouve que certains d’entre eux peuvent survivre à ces impacts, qui sont équivalents aux frappes d'astéroïdes sur la Lune.

Coté fiction

Un spin off pour Rick et Morty

La série Rick et Morty aura droit à son Spin off. La chaîne Adult Swim prévoit huit à dix nouveaux épisodes pour prolonger l’univers de Rick et Morty. Sans vouloir trop divulgacher notre émission du jour, ces courts métrages vont s’attarder sur les vindicateurs, une équipe de super-héros que l’on a vu se faire trucider par Rick dans la saison 3. The Vindicators est attendu pour 2021-2022.

Le Goldorak des éditions Kana se dévoile

Les éditions Kana viennent de publier la couverture du nouvel album de Goldorak. Une couverture aux couleurs vives où l’on reconnait le célèbre robot. Ce projet d’un Goldorak à la française a été adoubé par le créateur du personnage, le japonais Gō Nagai. La série animée japonaise s'était arrêté au bout de 74 épisodes. Ce nouvel album se situe 10 ans plus tard. Au scénario : Xavier Dorison, au dessin : Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yohan Guillo. Cet album de 180 pages est prévu en octobre 2021, à l’occasion du 45ème anniversaire de Goldorak. Par ailleurs, la Maison de la Culture du Japon à Paris a annoncé une exposition-rétrospective inédite, avec un parcours immersif, à partir du 15 septembre.

Les 21 ans des éditions ActuSF

Nous en profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire aux éditions ActuSF. La maison d’édition dirigée par Jérôme Vincent fête ses 21 ans. 20 1 : ça se fête. Pour l’occasion, les éditions font paraitre un livre anniversaire : un recueil de 5 nouvelles SF inédites. Elles lancent aussi une grande opération de dédicace avec plus de 50 auteurs et autrices. Tout le programme des festivités est à retrouver sur leur site actusf.com.