Une forme de vie peut-elle s'épanouir dans les étoiles ?

Selon une étude parue dans Letters in High Energy Physics, une forme de vie pourrait s'épanouir au plus profond des étoiles. Ces physiciens américains vont à l’encontre d’un dogme : la vie extraterrestre doit ressembler à celle que l’on trouve sur Terre. Nous sommes à la recherche d’une vie biologique qui évolue à basse température et qui est régie par la biochimie des acides nucléiques, des protéines et des sucres. Selon eux, une forme de vie basée sur des espèces de courte durée pourrait exister à l'intérieur des étoiles comme notre Soleil - avec des structures qui arriverait à coder de l’information. Dans une vision très thermodynamique de la vie, ils ont baptisé ce phénomène « la vie nucléaire ».

Entretien avec Robert Pascal, physico-chimiste et directeur de Recherche émérite au CNRS. Il s’est intéressé aux conditions d’émergence de systèmes complexes qui peuvent ressembler au vivant. Selon lui, la limite majeure, ce sont les températures en jeu au cœur des étoiles. A propos de ce papier, il reste donc circonspect.

Des tunnels de lave pour accueillir des bases planétaires

Selon une étude parue dans Earth-Science Reviews, sur Mars ou sur la Lune, les tunnels de lave pourraient accueillir des bases planétaires. Comme sur Terre, il existe dans les sous-sols de la Lune et de Mars, des tunnels de lave qui serait 100 à 1000 fois plus larges que ceux de notre planète. Ce sont les résultats des dernières modélisations d’une équipe internationale de spéléologues et de géologues. Selon eux, ces cavités souterraines seraient des emplacements idéaux pour accueillir les futures bases spatiales. Ces environnements offrent des températures stables qui ne varient pas d’un jour à l’autre. Ces tunnels protégeraient des rayons cosmiques. Et ils seraient aussi de parfaits boucliers contre les impacts de météorites, qui sont monnaie courante à la surface de la Lune et de Mars.

Une IA a remporté un combat aérien virtuel contre un pilote humain

L’armée américaine a organisé des duels entre ses propres pilotes de l’air et des intelligences artificielles. Un pilote de chasse équipé d’un casque de réalité virtuelle a donc perdu son combat aérien - 5/0 - face à algorithme développé par Heron Systems : un algorithme à apprentissage par renforcement - basé sur un réseau neuronal artificiel. L’IA a dépassé les compétences de ce pilote de F-16. Selon L’Air Force Research Laboratory- L’idée n’est pas de développer un système de pilotage autonome, ni de remplacer les pilotes, mais de leur trouver de meilleurs coéquipiers.

" Le problème à 3 corps" bientôt adapté par les créateurs de Games of Thrones

Les créateurs de "Games of Thrones" vont adapter " Le problème à 3 corps" de l’auteur chinois Liu Cixin. Pour Netflix, David Benioff et D.B. Weiss vont adapter cette œuvre de science-fiction qui a fait sensation ces dernières années. Cette saga littéraire de 2008 raconte les premiers contacts de l’humanité avec des extraterrestres - en pleine révolution culturelle chinoise, jusqu’à des milliers d’années plus tard. Liu Cixin, sera également producteur de la série. Mais patience : elle ne sera pas disponible avant janvier 2022. Quant à "Game of Thrones", le spin-off « House of Dragon » est également attendu sur HBO.