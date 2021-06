Une histoire de la naissance : un podcast original de France Culture

France Culture développe une nouvelle série d’histoire de la connaissance sur de grands sujets d’intérêts communs. La première de ces histoires, certainement la plus mystérieuse de toutes, est celle de la naissance… Un fabuleux voyage dans lequel nous embarque René Frydman, l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la médecine de la reproduction, resté dans les mémoires pour avoir participé à la naissance du premier « bébé éprouvette » en France, en 1982.

« Médecin depuis plus de 40 ans, j’ai œuvré au sein d’une spécialité en pleine évolution technique et sociétale : la reproduction humaine. Des premières fécondations in vitro à la chirurgie gynécologique à ventre fermé, des premières échographies obstétricales aux premières anesthésies péridurales, j’ai eu la chance de vivre tous ces événements. Aussi j’ai vu défiler un véritable roman de situations particulières et uniques, souvent éclatantes de joie mais parfois d’une tristesse infinie (…) chaque année, les chemins de la naissance donnent vie à près de 140 millions d’enfants de par le monde. C’est dire combien l’humanité et particulièrement chacun d’entre nous, est ou sera concerné par les mystères de la naissance ». René Frydman

Une histoire de la naissance 32 épisodes de 7 minutes

Une série de René Frydman, réalisée par Charlotte Roux et Anne-Pascale Desvignes

