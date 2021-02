Une IA capable d’influencer nos prises de décision

Selon une étude parue dans la revue PNAS, une IA peut influencer notre comportement. Une intelligence artificielle peut désormais apprendre à nous manipuler et à influencer nos prises de décision en sa faveur, comme n’importe quel arnaqueur. Ce ne sont que des résultats préliminaires, et plutôt limités, mais des chercheurs australiens ont mené plusieurs expériences avec une IA. Des participants devaient jouer à des jeux d’argent contre un réseau de neurones récurrents d’apprentissage par renforcement profond. Dans une expérience par exemple, le participant devait cocher des cases de couleur pour gagner de l’argent. Dans une autre expérience, il fallait cliquer sur un bouton seulement quand un symbole en particulier apparaissait et ne pas le faire devant d’autre symbole. L’IA a alors organisé la séquence des symboles pour que les participants fassent le plus d’erreurs possible. La machine a appris des réponses des participants pour les guider vers des choix spécifique. Ces premiers résultats montrent que les machines peuvent apprendre à orienter nos choix grâce à leurs interactions avec nous.

Une armure contre les balles de gros calibres

L’armée Russe développe une armure capable d’arrêter des balles de gros calibre. Le gouvernement russe a déclaré améliorer ses actuelles armures de combat les « Ratnik » (ou « guerrier » en Français) pour une quatrième génération : les futures armures "Sotnik" (ou « Centurion »). Des blindages légers bien plus performants, conçus avec des fibres de polyéthylène léger. Ce revêtement devrait résister à un tir de mitrailleuses lourdes. Ses futurs systèmes de combat d’infanterie n’ont pas encore de date de sortie.

Une IA reconstitue la voix d’un chanteur mort

En Corée du Sud, une IA a reconstitué la voix d’un chanteur mort depuis 25 ans. Les téléspectateurs sud-coréens ont donc entendu récemment le chanteur Kim Kwang-Seok, une rock star coréenne, interpréter une nouvelle reprise de l’un ses tubes. C’était sur la chaîne sud-coréenne SBS, pour l’émission « IA Versus Humain : La compétition du siècle». Pour ce concours télévisuel, la société technologique Superstone a créé un système d'IA vocale – le Singing Voice Synthesis. L’algorithme a été entrainé avec plus de 700 chansons coréennes dont 20 titres du chanteur. Après avoir obtenu l’autorisation de la famille du défunt, l’IA a donc imité et ressuscité son timbre et ses vocalises. Apparemment cette voix de synthèse serait très proche de l’original.

Un dictionnaire historique de la science-fiction

Voici le projet d’envergure mené par Jesse Sheid-Lower, lexicographe américain et ancien rédacteur en chef de l'Oxford English Dictionary. Pour les anglophones, Son Dictionnaire historique de la science-fiction est en ligne et accessible gratuitement. On y trouve environ 1 800 entrées pour explorer tout l'univers lexicographique du genre, Avec des définitions de néologismes et leur date d’apparition. On découvre par exemple que les mots comme « graviton », « biotechnicien » ou « base lunaire » sont d’abord apparus dans des œuvres de science-fiction avant de rejoindre le langage courant. Isaac Asimov est l’un des auteurs qui a le plus nourri ce dictionnaire.