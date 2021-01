Selon une étude parue dans la revue Nature, une IA peut désormais vous vaincre à un jeu, même si elle n’en connait pas les règles. En 2015, AlphaGo, l’IA de Google DeepMind, a fait date en remportant une partie de jeu de GO contre un joueur professionnel. DeepMind va encore un peu plus loin. Ses chercheurs présentent MuZero : une intelligence artificielle experte en jeux de stratégie, sans aucune connaissance en amont de la dynamique des jeux. Les chercheurs ont testé MuZero avec plusieurs jeux vidéo : Pacmac, mais aussi le jeu d’échecs, le shōgi et le jeu de GO. L’IA surpasse AlphaZero. Pour ses performances surhumaines, DeepMind s'est basé sur une approche appelée « recherche par anticipation ». La stratégie de jeu de l’IA est d’étudier la position dans laquelle elle se trouve, de réfléchir à la meilleur action à entreprendre, puis d’évaluer la réussite de sa dernière action ; le tout lui permet de s'adapter à un environnement qu’elle ne connaît pas et d'anticiper les règles. C’est ce que les humains font tous les jours : être capable de s'adapter sans règles pré-établies. Selon les auteurs, une telle avancée en matière d’intelligence artificielle pourraient avoir de nombreuses implications dans divers domaines scientifiques.

Un chatbot pour discuter avec les morts

Exactement comme dans l'un des épisodes de la série dystopique : Microsoft a déposé le brevet d'un chatbot pour imiter une conversation avec un proche décédé. Validé en décembre par l'Office américain des brevets et des marques, le brevet décrit une méthode pour créer un chatbot (simulateur de conversation) calqué sur une personne spécifique, un individu "passé ou présent". Grâce à toutes les données personnelles laissées en ligne - message vocaux, images, etc. - le logiciel peut, à partir de ce contenu, reproduire les mots, le style, la diction et la voix d’une personne. Microsoft indique pouvoir même générer des modèles 2D ou 3D. Toutefois, nous n’en sommes pas à la résurrection par voie numérique : le directeur général des programmes d’IA chez Microsoft a déclaré que le développement de ce service n’était pas à l’ordre du jour.

La série Babylon 5 va être remasteurisé

La série de Space opera créée par Joe Michael Straczynski et diffusée de 1993 à 1998 est un classique du genre. Les 110 épisodes de 40 minutes vont être remasteurisés, la qualité de l’image améliorée et certaines séquences de film vont être numérisées en 4K. L’ensemble de la série sera disponible sur la plateforme de HBO Max.

Les aiguilles de l’horloge de l’apocalypse restent au plus proche de minuit

L'horloge de l’apocalypse a été imaginée en 1947 au début de la guerre froide. Il s'agit d'un compte à rebours métaphorique avant une potentielle catastrophe planétaire. À l’origine, la menace principale était un conflit nucléaire. Depuis, le comité du Bulletin of the Atomic Scientists évalue les autres menaces qui pèsent sur l’humanité, et avance ou recule cette aiguille selon les avancées... L'an passé, entre l'expansion des arsenaux nucléaires, une pandémie, l'accélération du changement climatique et la prolifération de la désinformation, le comité estime que que nous n’avons jamais été aussi proches d’une apocalypse. En 2021, cette horloge affiche la même heure qu’en 2020 : il est précisément minuit moins 100 secondes.