Une IA peut prédire quel visage vous sera attractif

Selon une étude parue dans « IEEE Transactions on Affective Computing », une IA peut dorénavant prédire quel visage nous sera attractif. Pour nous les humains, il est parfois difficile d’expliquer pourquoi on se sent attiré par un visage plutôt que par un autre. Les algorithmes sont capables non seulement de comprendre nos préférences et nos goûts mais aussi de les prédire. Les chercheurs de l'Université d'Helsinki et de l'Université de Copenhague ont mené une expérience avec 30 volontaires. Ils ont d’abord créé une série de visages artificiels avec l’aide d’un algorithme : un réseau antagoniste génératif, un GAN, qui génère à partir d’une banque d’images des visages avec un haut degré de réalisme. Les participants ont donc regardé ces différents portraits, tout en portant des électrodes d’électroencéphalographie. Leurs réponses cérébrales immédiates aux images ont été enregistrées puis analysées par une IA d’apprentissage automatique. A partir de ces données, le GAN a généré de nouveaux visages, spécifiquement conçus pour plaire à chaque participant. Lors d’un second visionnage, il se trouve que ces nouveaux portraits correspondaient aux préférences et aux goûts des participants avec une précision de plus de 80%.

Construire une arche de Noé sur la Lune

Lors de la conférence "IEEE Aerospace", une équipe américaine propose la construction sur la Lune « d’une voûte apocalyptique » pour conserver les espèces de notre planète. Sur Terre, il y a déjà plusieurs chambres fortes, notamment la réserve mondiale de semences du Svalbard, laquelle est menacée par la fonte du pergélisol. Ces chercheurs pensent donc à une arche de Noé lunaire avec les échantillons congelés de spermatozoïdes, d'ovocytes, de spores et de graines de 6,7 millions d'espèces. Certes, la Lune n’est pas la porte à coté, mais ces échantillons seraient plus en sécurité là-bas, selon cette équipe. Cette arche pourrait être dans les sous-sols lunaires, à l'abri des radiations et des météorites, et les températures y seraient idéales pour le stockage. Cette voute serait alimentée par des panneaux solaires. Quant à sa construction, cela représenterait environ 250 voyages. ..

Une nouvelle solution au problème des débris spatiaux

Une étude parue dans la revue Acta Astronautica propose une nouvelle solution au problème des débris spatiaux. Entre les dizaines de milliers de débris spatiaux, les 8.000 satellites en orbite (sans parler de la constellation Starlink et de ses 42.000 satellites supplémentaires), la pollution spatiale va devenir un problème de taille. Face à cet embouteillage, un physicien russe propose un nouvel engin pour nettoyer l’orbite terrestre et une nouvelle méthode : l’ablation laser. Plutôt que de faire exploser les satellites obsolètes, ce qui provoquerait encore plus de débris, il s’agit de les faire fondre pour s’en débarrasser sans polluer l’espace.

« Lien de sang » d'Octavia E. Butler, bientôt adapté en série

Côté fiction, le roman « Lien de sang » de l’autrice afro-américaine Octavia Butler va être adapté en série. Cette semaine, dans le cadre de la mission Perseverance, la Nasa a rendu hommage à cette écrivaine de science-fiction féministe. Le site d’atterrissage du rover dans le cratère martien Jezero porte désormais son nom : le Octavia E. Butler Landing. La chaine américaine FX vient d’annoncer une adaptation de ce roman de 1979. Le scénario sera écrit par Branden Jacobs-Jenkins, le producteur consultant de la série Watchmen sur HBO. « Liens de sang » raconte les voyages dans le temps d’une jeune afro-américaine, propulsée dans une plantation de l’Amérique sudiste esclavagiste.