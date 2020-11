Une intelligence artificielle suffisamment intelligente pour estimer ses propres erreurs

On dit que l’erreur est humaine… Si cela reste rare, il arrive que les algorithmes se trompent aussi, ce qui peut être préoccupant quand on pense aux IA des voitures autonomes ou encore celles utilisées pour des applications médicales. Selon une pré-publication parue sur le site arvix, une intelligence artificielle peut estimer ses propres incertitudes. Les chercheurs du MIT et de l'Université de Harvard ont formé des réseaux de neurones, baptisés le Deep Evidential Regression, le tout formant une IA « consciente » de sa propre fiabilité. Elle produit non seulement une décision, mais elle est aussi capable d'estimer l’incertitude en ses propres décisions. Une sorte de côte de confiance en somme. Les chercheurs l’ont testée avec succès. Ils lui ont fait juger les profondeurs dans différentes parties d'une image, un peu comme une voiture autonome qui devrait estimer la distance. En prime, l’IA a aussi signalé les moments où elle rencontrait des images qui sortaient de ses attributions habituelles. Voici donc une intelligence artificielle suffisamment intelligente pour savoir quand elle n’est pas digne de confiance.

Les première armes laser anti-drones françaises

Dans les conflits armés contemporains, les drones sont devenus des éléments cruciaux. L’armée française teste un laser anti-drones. La société CILAS, une filiale d’Ariane-Group développe une arme laser baptisée HELMA-P. Elle vient d’être testé sur le site de la Direction Générale de l’Armement (DGA) située à Biscarrosse. Selon le communiqué de presse, les résultats seraient "prometteurs". Installés sur un trépied, les tirs lasers ont détruit des drones en vol à 50 kilomètres/heure et à 1 kilomètre de distance. Pour tester son efficacité sur des drones en haute altitude, d’autres essais auront lieu d’ici la fin de l’année, ainsi qu'en 2021.

Un monolithe dans le désert reculé de l’Utah

Les autorités ont retrouvé un mystérieux monolithe dans le désert reculé de l’Utah. C'est un monolithe métallique de 3 mètres de haut, situé au milieu de nulle part et qui évoque 2001 L’odyssée de l’espace. Le département de la sécurité publique de l'Utah l’a repéré en hélicoptère et n’a aucune idée de comment il est arrivé là. Un internaute a de son coté mené son enquête. A partir des vidéos disponibles, il a exploré le désert avec Google Earth Pro et à retrouvé son emplacement exact. L’historique des images satellites sur Google Earth Pro montre qu’il n’y a aucune trace du monolithe avant octobre 2016. Comment est-il arrivé là ? Il s'agit d'une zone où il n’y a presque pas de route. Et surtout qui ? L’auteur ne s’est toujours pas déclaré.

The Expanse : une dernière et ultime saison

Enfin, Amazon vient d’annoncer le tournage de la saison 6 de la série The Expanse. La saison 5 de cette série de space opera sera visible sur Amazon Prime Video à partir du 16 décembre. Amazon promet une 6e saison mais ce sera aussi la dernière ! Elle sera toujours aux mains du show runner Naren Shankar. Le tournage est prévu pour ce mois de janvier, pour une diffusion à la fin de l'année 2021.