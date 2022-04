Une nouvelle collection exceptionnelle - Mécaniques des épidémies : Saison 1 – Le choléra en Haïti, 2010-2019

Après Mécaniques du complotisme, Mécaniques du journalisme et Mécaniques de la politique ou encore le mois dernier Mécaniques de la cybermenace, France Culture dévoile une nouvelle collection de podcasts originaux avec Mécaniques des épidémies : 4 épisodes de 14 minutes, un podcast produit par l’épidémiologiste Renaud Piarroux, réalisé par Clément Nouguier.

Comment apparaissent les épidémies, comment marquent-elles les sociétés et influencent-elles les politiques ? Qu’apprend-on de virus en virus, comment trouve-t-on les bons traitements et comment ces enseignements ont-ils permis à la planète d’affronter la pandémie de Covid-19 ? Mécaniques des épidémies dévoile l’histoire de virus et de pandémies récentes dans des récits menés par Renaud Piarroux, médecin de terrain et chercheur. C’est aussi une histoire des progrès de la médecine.

Cette première saison nous initie à l’une des épidémies contemporaines les plus meurtrières : l’épidémie de choléra qui a causé plusieurs dizaines de milliers de morts à Haïti depuis 2010.

SAISON 1 : LE CHOLÉRA EN HAÏTI, 2010-2019

Quand l’épidémiologiste Renaud Piarroux est invité en Haïti, il ne sait pas qu’il va révéler un scandale politique et scientifique mondial. Et qu’il s’engage dans une bataille de huit années pour faire accepter la vérité, et ainsi, stopper l’épidémie.

Épisode 1 : Un début surprenant En octobre 2010, le gouvernement haïtien alerte l’ambassade de France sur une épidémie de choléra, qui touche gravement le pays. L’épidémiologiste Renaud Piarroux est appelé en urgence pour investiguer. Sur place, il va alors très vite comprendre que cette épidémie est mystérieusement inhabituelle.

Épisode 2 : À la source de la bombe bactériologique En pleine investigation sur l'origine de l'épidémie de choléra, Renaud Piarroux se retrouve alors confronté à une résistance d’ordre politique. En novembre 2010, la situation en Haïti est extrêmement tendue. Entre émeutes et lynchages, les habitants cherchent des responsables.

Épisode 3 : La controverse scientifique Une équipe scientifique est donc mandatée par l’ONU pour enquêter en Haïti. Mais comment s’assurer de la réelle indépendance de cette équipe ? Et sauront-ils rester neutres ?

Épisode 4 : Le combat contre l’épidémie L’ONU a enfin reconnu sa responsabilité dans l’apparition de l’épidémie. Une reconnaissance qui va avoir un impact crucial sur la stratégie de lutte contre le choléra en Haïti.

À venir : Mécaniques des épidémies, saison 2 : le SIDA

Disponible dès le jeudi 5 mai 2022