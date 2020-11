Vivons-nous dans une simulation informatique ?

Nos vies sont-elles « réellement » réelles ou est-ce que notre réalité est simulée par une Intelligence Artificielle? Un peu comme dans le scénario de Matrix, voici la question de départ de David Kippin, un professeur à l'université de Columbia. Selon son étude parue dans la revue MDPI, il y aurait un peu moins de 50% de chances pour que nous vivions dans une simulation informatique. L’hypothèse n’est pas nouvelle : elle a d’abord été formulée en 2003 par le philosophe suédois transhumaniste Nick Bostrom, avec sa « théorie de la simulation ».

Dans cette nouvelle étude, l’américain s’est appuyé sur ces travaux mais aussi sur une approche bayésienne, qui consiste à calculer les probabilités pour qu’une hypothèse soit plus vraisemblable qu’une autre. S’il arrive à un peu moins de 50% de chances, c’est parce qu’il est impossible de prouver si, oui ou non, nous vivons dans une simulation. Même si nous étions des êtres virtuels vivants dans une illusion, aucun élément concret ne permettrait de le prouver. Mais l’auteur fait aussi valoir le « principe du rasoir d’Ockham », selon lequel l'explication la plus simple est la plus réaliste.

En attendant d’avoir des preuves solides, le 4e opus de Matrix, réalisé par Lana Wachowski, doit sortir le 22 décembre 2021, avec Keanu Reeves dans le rôle de Neo et toujours Carrie-Anne Moss pour Trinity.

À RÉÉCOUTER Réécouter 20 ans dans la matrice écouter (58 min) 58 min La Méthode scientifique 20 ans dans la matrice

De nouvelles guerres orbitales ?

Les Etats-Unis renforcent leur militarisation spatiale. La Space force de l’armée américaine, fondée en 2019, va créer une unité spéciale consacrée à « la guerre orbitale ». L’unité en question s’appelle Delta neuf et sera dotée de la très secrète navette X-37B, une navette expérimentale conçue pour des vols sans équipage. Auparavant, elle était sous la tutelle de l’US Air force. Sa fonction exacte n'a pas été communiquée car tout cela est classifié, mais X-37B devrait mener des «opérations de protection et de défense de l'espace afin de fournir des options de réponse pour dissuader et vaincre les menaces adverses dans l'espace ». Les États-Unis ne sont pas les seuls à s’engager sur cette voie : la Russie, l’Inde la Chine ainsi que la France développent des technologies anti-satellites pour de futures opérations militaires.

À RÉÉCOUTER Réécouter Space Force, le côté obscur de l'espace écouter (58 min) 58 min La Méthode scientifique Space Force, le côté obscur de l'espace

La nouvelle course spatiale pour le premier film de fiction dans l’espace

On assiste à un nouveau type de course spatiale. Il y a quelques mois, Tom Cruise, la Nasa et SpaceX avaient annoncé travailler ensemble pour le tournage d’un film hollywoodien à bord de l’ISS, pour le "premier film narratif en dehors de l'atmosphère terrestre" avec le réalisateur Doug Liman. La Russie entre dans cette odyssée cinématographique et a annoncé vouloir être le premier pays à tourner un film dans l’espace. La chaîne russe Channel One va collaborer avec l'agence spatiale Roscosmos pour tourner un film afin de "vulgariser les activités spatiales de la Russie et de glorifier la profession de cosmonaute ». Channel one prévoit un milliard de dollars de budget pour un tournage prévu en octobre 2021.

"Une histoire de la Science-Fiction en BD"

Le 18 novembre prochain, les Humanoïdes Associés publient "Une histoire de la Science-Fiction en Bande Dessinée", un album documentaire de 200 pages qui sera disponible en version papier et en version numérique. Éditeur en 1975 du magazine Métal Hurlant, cette maison d’édition connait bien son sujet. Qui a écrit le premier récit de science-fiction et quelles sont les évolutions du genre ? Qui a inventé ce mot ? D’où viens le salut vulcain ? Le tout est rédigé par Xavier Dollo et illustré par Djibril Morissette-Phan. On peut aussi noter la sortie, aux éditions de l’Atalante, d’un Mook sur Dune et sur l'univers de Frank Herbert, avec notamment une interview de Denis Villeneuve. La Méthode Scientifiques consacrera très prochainement une émission sur Dune.