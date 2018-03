La voiture autonome c’est un rêve pour les conducteurs fatigués... Un rêve pour demain ou plutôt un rêve pour après-demain ?

Une automobile soit-disant intelligente a tué une femme aux Etats-Unis au mois de mars.

Écouter Écouter Jérôme Hoibian : "Avec la voiture autonome, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir des bugs" Jérôme Hoibian : "Avec la voiture autonome, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir des bugs"

Retour sur la technologie des véhicules autonomes et sur les derniers accidents qui ont eu lieu aux Etats-Unis avec notre invité Jérôme Hoibian, co-fondateur de la société SpirOps spécialisée en recherche et développement en IA, intelligence artificielle.

On est dans un prototype, un véhicule non homologué, on s’attend à ce qu’il puisse y avoir des bugs. C’est pour ça qu’on a besoin d’un conducteur professionnel au volant, voire deux. Je travaille sur un véhicule autonome et je n’ai jamais pu conduire la voiture parce que le conducteur doit être un pilote d’essai, avec un permis particulier. On considère que conduire une voiture autonome est extrêmement risqué.

Là, Uber fait n’importe quoi, il donne à des conducteurs visiblement pas si professionnels que ça la responsabilité d'un engin qui n’est pas du tout au point !

Uber est, je pense, responsable de négligence à n’utiliser qu’un seul conducteur, mais après il y a eu un autre échelon où ça n’a pas fonctionné, c’est celui de l’Etat qui n’aurait jamais dû autoriser à laisser Uber conduire avec un seul conducteur, ça paraît impensable. Ces véhicules autonomes sont au milieu de la circulation, il peut y avoir des piétons partout, on ne fait pas à la légère foncer des véhicules qui en plus, visiblement, ne fonctionnent pas.

