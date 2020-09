Y a-t-il deux souches de coronavirus ?

Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont confirmé le 25 août le premier cas de réinfection au Covid-19. Un jeune homme de 33 ans contaminé par le virus en mars dernier, et testé négatif à deux reprises, vient d'être à nouveau positif au SARS-CoV-2, quatre mois et demi après sa première infection. Les chercheurs affirment qu'il s'agit bien d'une nouvelle contamination et que la souche du virus est différente.

Cette information relance le débat autour de la circulation de différentes souches du Covid et donc, par ricochet, de l'efficacité des anticorps pour cette maladie. Les souches sont-elles différentes ? L'immunité collective est-elle tout de même possible ?

Pour répondre à nos questions, nous avons interrogé Yves Gaudin, virologue, directeur de recherches CNRS à l’Université Paris-Saclay.

Une deuxième souche du Covid-19 circule-t-elle aujourd’hui ?

Yves Gaudin : "Non. À l'heure actuelle ce que l’on voit ce sont essentiellement des variants qui possèdent des petites différences mais qui appartiennent tous à la même souche du SARS-CoV-2."

Quelle est la différence entre souche et variant ?

Yves Gaudin : "La différence entre souche et variant, finalement, c’est l’étendue de ces mutations. Il se trouve qu’à l’heure actuelle on a une très grande stabilité du génome. C'est donc l’étendue des variations qui va permettre de savoir si, réellement, on est sur des souches distinctes. À l’heure actuelle on est sur des variations faibles, on a une population virale très homogène. À terme, on peut envisager effectivement que certains variants se différencient en termes de pathogénie, ils peuvent être plus ou moins virulents, ou bien en termes de régions géographiques et dans ces cas-là on pourra parler de souche quand ils auront accumulé suffisamment de mutations différentes."

D’où vient l’information d’une deuxième souche moins virulente ?

Yves Gaudin : "Il ne s’agit pas d’une souche réelle, c’est une variation qu’on trouve partout et ces travaux ont été soumis pour publication à la fin du mois de mai. Ils portent sur des séquences virales, des virus, qui circulaient au moment du moi de mars. Ce variant a été associé à la propagation du virus en Europe et c’est encore ce variant qui circule en Amérique du Sud et aux États-Unis à l’heure actuelle."

Pourtant, une publication parle bien d'une souche "plus virulente" ?

Yves Gaudin : "Effectivement mais c’est 'in vitro', dans des cultures de cellules et on ne peut pas extrapoler de ces données ce qu’il se passe dans un organisme complet où l'on a des cellules qui sont différentes. Une cellule pulmonaire est différente d'une cellule de peau, etc. Donc ce que vous trouvez 'in vitro' avec des cellules homogènes n’a rien à voir avec ce qu’on rencontre dans un organisme."

Une souche plus infectieuse est-elle plus contagieuse ?

Yves Gaudin : "Non parce que l’infectiosité et la contagiosité sont deux choses différentes. La contagiosité c’est la capacité d’un virus à se propager entre individus. L’infectiosité c'est la capacité à entrer dans une cellule, donc à infecter spécifiquement cette cellule. Et on peut avoir des mutations qui rendraient le virus plus infectieux, en particulier en culture de cellules, mais qui feraient que le virus à l’extérieur serait moins stable, donc étant moins stable il se transmettrait moins bien. La contagiosité c’est une chose, l’infectiosité c’en est une autre, ça peut être corrélé mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des virus très contagieux, comme la varicelle ou comme la rougeole, qui sont des virus qui poussent très difficilement en culture de cellules. On n'obtient pas des titres extraordinaires (c’est-à-dire le nombre de particules virales par millilitres) alors que ce sont des virus qui sont extrêmement contagieux."

Ce virus est-il voué à muter indéfiniment ?

Yves Gaudin : "On est sur un virus à ARN et tous les virus à ARN mutent assez facilement. Néanmoins, il se trouve, que chez le coronavirus, ce virus à ARN mute moins que d’autres virus qui mutent beaucoup plus vite, la grippe en particulier. On s’attend effectivement à ce que le virus évolue lentement. Cette évolution peut être liée, en particulier, au fait que la population va commencer à être protégée. Au fur et à mesure que le virus va circuler on va voir apparaître des gens qui portent des anticorps, qui ont des défenses contre le virus. La tendance naturelle du virus c’est d'échapper à ces défenses et donc d’accumuler des mutations qui vont lui permettre d’échapper à ces défenses."

Le Sars-CoV-2 va-t-il devenir un simple rhume ?

Yves Gaudin : "C’est très probable. L’histoire naturelle d’un virus c’est de s’adapter à son hôte et de devenir moins virulent. Encore une fois, la tendance naturelle du virus c’est de se propager le plus efficacement possible. En revanche, ce n’est pas associé à une augmentation de la virulence et on sait même que quand on a un virus très virulent, les gens ont tendance à respecter les gestes barrières et donc à défavoriser sa propagation. Donc on peut s’attendre à ce que ce soit plutôt des souches moins virulentes qui émergent."

