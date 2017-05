Zika, Ebola, SRAS : cartographie d'épidémies mondialisées

Aujourd'hui débute la 70e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui lutte contre des pandémies de plus en plus fréquentes. Analyse en cartes de trois des plus graves virus mondialisés récents : Zika, Ebola et le SRAS, sous le regard de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet.

Au Moyen-Age, il fallait six mois à la peste pour aller des cales de Tripoli sur la côte libanaise jusqu'au port de Marseille. En 2003, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) mettait 48h pour toucher six pays séparés par l'océan Pacifique. Aujourd'hui débute la 70e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Une de ses missions : lutter contre les pandémies, ces épidémies qui touchent plusieurs pays, de plus en plus fréquentes dans notre "village global" qu'est à certains aspects devenue la Terre. Analyse en cartes de la propagation de trois des plus graves virus mondialisés récents : Zika, Ebola et le SRAS, sous le regard de l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, qui dirige l'unité de recherche des maladies émergentes à l'Institut Pasteur.

1- SRAS ou la panique des flux aériens (épidémie de 2003)

En six mois, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère n'a tué "que" 800 malades, et n'a infecté "que" 8 000 personnes. Par comparaison, aujourd'hui, par jour, 3 000 personnes meurent du sida, et autant du paludisme. Mais le SRAS a eu un "coût sociétal" important, et a marqué les imaginaires par des fantasmes de contamination à grande échelle, rencontrant nos peurs face aux plaques tournantes modernes que sont les aéroports, les hôtels cosmopolites ou les mégalopoles surpeuplées.

Par crainte de l'infection, l'aéroport de Hong Kong a dû fermer plusieurs semaines, entraînant la quasi faillite de sa principale compagnie. La maladie vient d'un met fin prisé des Chinois de la région du Guangdong, concocté à base de civettes gardées vivantes dans les caves pour en garantir la fraîcheur. Elle se répand début 2003 par les principales voies aériennes. Le premier cas de SRAS en dehors de la Chine est signalé le 21 février 2003, alors qu'un médecin ayant soigné des malades à Guangzhou a passé une nuit dans un hôtel de Hong Kong. Il y a transmis le SRAS à au moins 16 autres personnes qui se trouvaient toutes au même étage de l’hôtel. Celles-ci ont ensuite propagé le virus quand elles ont été hospitalisées sur place ou ont poursuivi leur route vers Singapour, Toronto et le Vietnam. C’est ainsi qu’a débuté une épidémie internationale qui a fini par toucher plus de 30 pays. L'OMS lance l'alerte mondiale le 12 mars, et réagit en envoyant 11 laboratoires évaluer les risques dans les foyers asiatiques.

2 - Ebola ou la porosité des frontières régionales (épidémie de 2014)

La naissance du virus Ebola et sa propagation est moins documentée et moins aisée à décrire de façon linéaire. Les premiers cas remontent à 1976 en République démocratique du Congo, avant de resurgir en 1995, puis en 2007-2008. Une autre souche apparaissait entre temps en 1995 au Gabon et au Congo. L'épidémie de 2014 a, elle, émergé non pas en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest.

Jusqu'ici confinée à des zones reculées où l'épidémie s'épuisait dans des villages isolés, transmises par les chasseurs de grands singes infectés, Ebola réapparaît en 2014 dans le marché d'une région de Guinée, frontalière du Liberia et du Sierra Leone. Dans cette zone de connexion avec les capitales respectives, circulent des personnes des trois pays. Les mobilités transfrontalières s'effectuent à pied, rendant quasi impossibles les méthodes de contrôle. Ebola se dissémine ainsi, un cas a même été relevé de Guinée jusqu'au Sénégal : à pied, en taxi ou en bus. Les autres cas s'expliquent par des rapatriements de personnels soignants infectés en Afrique : États-Unis (en plus d'un cas de prise en charge ratée au Texas au retour d'un voyage en Afrique), France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni.

La mobilisation de l'OMS se fait en trois temps, à partir du niveau d'alerte planétaire lancé le 26 juillet 2014 : 1) août -décembre 2014 : augmentation de centres de traitement et lits pour les patients, recrutement rapide et formation d’équipes chargées des inhumations sans risque. 2) janvier - juillet 2015 : augmentation des capacités de recherche des cas suspects, et 3) août 2015 à mi-2016 : interruption des chaînes de transmission du virus.

Le débat sur la pertinence de la fermeture des frontières dans de tels cas a été soulevé à ce moment-là, souligne l’épidémiologiste Arnaud Fontanet :

Les modalisations informatiques ont montré que ces fermetures ne permettraient que de retarder de quelques semaines la propagation de la maladie. Non seulement les temps d'incubation et les stratégies de contournement à pied ne permettraient pas de fermer réellement la frontière, mais ces fermetures n'inciteraient pas le personnel soignant international à venir en nombre suffisant, craignant ainsi d'être bloqué à l'intérieur du pays.

3 - Zika ou l'urbanisation du moustique tigre japonais par le commerce du pneu (épidémie de 2015)

Transmis par les moustique Aedes aegypti, dit moustique tigre, le virus Zika a été identifié pour la première fois en Ouganda en 1947, chez des singes, puis en 1952 chez l'homme. Des années 1960 aux années 1980, les infections humaines en Afrique et en Asie s’accompagnent en général de symptômes bénins. La première grande flambée de Zika est constatée en 2007 dans les États fédérés de Micronésie. En 2015, le Brésil signale un lien entre l’infection Zika et le syndrome de Guillain-Barré, ainsi qu'avec la microcéphalie. Le 1er janvier 2016, l'OMS déclare le virus Zika, la microcéphalie et les troubles neurologiques associés "urgence de santé publique de portée internationale".

Le moustique tigre a quitté le Japon il y a une cinquantaine d'années dans les bateaux commercialisant les pneus. Ils aiment à se reproduire dans les eaux propres des pluies gardées par les caoutchoucs concaves. "Zika est un phénomène de la mondialisation relativement récent. Il crée ainsi le terrain favorable à la propagation de la maladie. Il suffit ensuite d'amener le virus", résume Arnaud Fontanet. Vivant à présent dans toutes les zones habitées du globe, il est susceptible de transporter également la dengue, la fièvre jaune ou le chikungunya, et ne vit que sur l'homme. Il s'installe ainsi dans des zones urbaines, densément peuplées, comme les bidonvilles des mégalopoles latino-américaines : Brésil, Venezuela, Colombie, Paraguay sont les plus touchés. Le virus remonte jusqu'à Miami en 2015, et touche l'Europe, de façon plus marginale, dans des cas de retour de voyage. Lors d’une prochaine vague d’épidémie, les centres urbains asiatiques pourraient être touchés de façon dramatique, au vu du taux de natalité du Sud-Est asiatique.

4 - Des solutions mondialisées s'inventent

S'il est difficile de mesurer l'augmentation des pandémies tant leur identification a progressé grâce aux avancées médicales, il reste certain que les risques de voir des épidémies se propager sont plus nombreux aujourd'hui : la population non seulement a été multipliée par quatre au vingtième siècle, mais la mobilité a fortement augmenté : les humains étant à la fois plus nombreux, plus denses, plus mobiles, et leur contact avec des foyers d'émergence chez les animaux étant facilités, on aboutit au constat global suivant : "une épidémie par an, un épidémie grave tous les cinq ans" dénombre Arnaud Fontenet. La gravité étant mesurée non pas en termes de mortalité, mais d'impact sociétal au sens large. Et de dénombrer les dernières grandes épidémies : le Sida (1981), la vache folle, le SRAS (2002-2003), la grippe aviaire (2003), le H1N1 (2009), le MERS (2012), Ebola (2014), Zika (2016).

Au regard de cette expansion des risques, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui ouvre ce jour sa 70e Assemblée générale à Genève, s'est dotée d'outils de lutte, nécessairement mondialisés. Cet éventail de ripostes internationales permet d'accélérer la réaction pour réduire à néant le plus vite possible les foyer initiaux. Un système d'alerte, le "GOARN", permet à des collaborateurs internationaux comme l'Institut Pasteur d'envoyer de façon réactive sur place des chercheurs pour identifier le problème. Mais aussi sur du plus long terme de préparer des vaccins pour qu'ils soient opérationnels le plus vite possible à l'apparition des virus, via des financements publics de recherche des laboratoires pharmaceutiques. Enfin, tous les pays se sont engagés à donner l'alerte en cas d'épidémie, malgré les conséquences négatives en termes économiques ou touristiques. Bien qu'encore non contraignant, ce système de blâme permet de mettre tous les moyens en place pour enrayer au plus vite les foyers de diffusion.