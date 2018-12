1900 : l'Exposition universelle, un "Disneyland colonial" ?

Vitrine de l’industrie, du commerce et des arts des nations, cette géante Exposition universelle, 10 fois plus étendue que celle de 1855, n’a jamais été aussi grand spectacle. Plus de la moitié du parc du Trocadéro est dédié aux répliques des colonies et protectorats français. Et le clou de ce spectacle c’est, paraît-il, ce fameux parc des colonies, "un vrai voyage".

Fierté hexagonale : le pavillon du Dahomey. C’est le nom qui est donné au futur Bénin, ça ne correspond qu’à un seul des royaumes de ce pays d’Afrique l’Ouest, mais peu importe apparemment.

Dans ce parc des colonies, le Dahomey se trouve particulièrement mis en valeur. Pour cette dernière "acquisition" de la France, la conquête n’a pas été facile, alors tout le monde se presse pour en avoir un aperçu.

Avec Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou au Bénin

C'est tout à coup, au début du XXe siècle, qu'on a commencé à penser que l'Europe était supérieure parce qu’elle avait cette preuve qu'elle avait colonisé l'Afrique. C'est un regard très récent, ce regard de mépris et de condescendance sur l’Afrique.

