Daniel Buren : "On travaille souvent beaucoup en évacuant."

Première partie de la série "A voix nue" avec l'artiste in situ Daniel Buren. Il raconte dans cet entretien, s'être toujours beaucoup méfié "de la biographie de l'artiste", de "l'extérieur de ce qui était proposé, tout ce qui était en dehors de ce qu'on voyait sur la peinture, le tableau, la sculpture..."

Ses premières œuvres picturales étaient très figuratives à base de peinture industrielle sur de grands panneaux de bois. Après une expérience artistique d'un an pour un hôtel des Îles Vierges aux Caraïbes, il en tire une conclusion : "Au lieu de développer quelque chose qui était assez innée, c'est-à-dire une sorte de facilité pour dessiner, [cette année] m'a complètement fait comprendre que ce n'était pas par là qu'il fallait que j'aille, ni la voie qu'il fallait que je prenne." Pour sa deuxième oeuvre pour cet hôtel, il a composé des murs entièrement avec des matériaux trouvés sur place (galets, cailloux, détritus de vaisselle de l'hôtel), et il s'est lancé dans de la mosaïque aux formes très abstraites.

On travaille souvent beaucoup en évacuant, en tout cas au début. je pense qu'il faut attendre longtemps avant de commencer à faire des choses qui sont à cheval entre l'évacuation d'une idée ou d'un travail et la proposition de quelque chose. Je ne dis pas qu'en évacuant on ne propose rien... mais enfin, généralement on évacue plus qu'on ne propose.